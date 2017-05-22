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عوني الكعكي و″نادين″ و″بنات الهوى″ في مجلس الأمة الكويتي
فوجئ اللبنانيون بإسم نقيب الصحافة عوني الكعكي يتردد في مجلس الأمة الكويتي، ليس لانجاز حققته الصحافة اللبنانية التي تواجه صعوبات جعلتها في حالة يرثى لها، وإنما في إعتراض من العيار الثقيل للنائب الكويتي وليد الطبطبائي على المبالغ التي يتقضاها من وزير الاعلام، واصفا إياه بأنه يأخذ الأموال ليصدّر “مجلة نادين” التي تعرض صور بنات الهوى والتي تدمر الأجيال والشباب والأخلاق.
شعر اللبنانيون بالخجل والعار وهم يسمعون من النائب الطبطبائي هذا الكلام عن نقيب الصحافة اللبنانية، تلك النقابة التي كان يُفرش السجاد الأحمر لنقبائها عندما تطأ أقدامهم أي بلد لا سيما بلدان الخليج العربي من إسكندر الرياشي، وبشارة عبد الخوري، وتقي الدين الصلح وجبران التويني، وزهير عسيران وفريد أنطون وعفيف الطيبي وغيرهم من الكبار، مرورا بالشهيد الكبير رياض طه، وصولا الى آخر النقباء محمد البعلبكي، قبل أن يأتي الزمن الرديء بتدخلات سياسية تقطع الطريق على من يستحق أمثال صلاح سلام، لمصلحة المدعوم حريريا عوني الكعكي الذي تدور كثير من الشبهات حول الدور الذي يلعبه “خليجيا” لدرجة أن يخرج النائب الطبطبائي عن صمته وعن طوره في مجلس الأمة الكويتي.
فقد قدم النائب وليد الطبطبائي إستجوابا للحكومة الكويتية، تناول فيه إستقبال وزير الاعلام الكويتي لـ عوني الكعكي وإعطائه مبلغ 120 ألف دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 400 ألف دولار أميركي، متسائلا: من هو عوني الكعكي حتى يأخذ هذا المبلغ؟ غير أنه يصدر مجلة نادين التي تدمر الانسان والشباب بصور بنات الهوى؟ وكيف لوزير الاعلام أن يستقبل هذه الأشكال من الذين يتاجرون ببنات الهوى ويعطيها أموال الشعب الكويتي؟، ولماذا تُبدد أموال هذا الشعب على أمثال الكعكي؟ وبماذا يخدم الكعكي الكويت؟.
كثيرة هي الأسئلة التي فرضت نفسها بعد إستجواب الطبطبائي للحكومة الكويتية بشأن “النقيب العتيد”، لجهة: هل سيرد الكعكي على ما ورد في إستجواب الطبطبائي؟ أم أن الرزق الكويتي سيدفعه الى الصمت ليضاعف من العار الذي يلحق بصحافة لبنان خليجيا عموما، وكويتيا على وجه التحديد؟، وماذا يفعل الكعكي بالمبالغ التي يتقضاها من الخليج أقله من الكويت؟ هل يضعها في صندوق نقابة الصحافة؟ أم أنه يصرفها على هواه؟، وإذا كانت هذه المبالغ مخصصة للنقابة، فلماذا لا يتم دعم الصحف اللبنانية المتعثرة بها، قبل أن تؤول مصيرها الى زميلاتها التي أقفلت أو تكاد؟ ولماذا لا يتم التعويض على الصحافيين المصروفين؟.
وإذا لم تكن هذه المبالغ مخصصة للنقابة، فعلى أي أساس يتقاضاها الكعكي، ولأية أسباب؟!، وما هو المقابل لكل هذا الكرم الكويتي؟، وهل كلام الطبطبائي صحيح؟، وأين الدولة اللبنانية ووزارة الاعلام مما خرج الى العلن من مجلس الأمة الكويتي؟، وما هو الموقف الذي سيتخذه وزير الاعلام ملحم رياشي لحماية الصحافة اللبنانية من كل هذا التشويه والعار؟، وكيف سيحفظ ماء وجه الصحافيين الذين يسوءهم أن ينتسبوا الى نقابة يتم التشهير بنقيبها جهارا نهارا أمام محطات التلفزة وفي مجالس النواب من دون أن يحرك هو أو أحد من المسؤولين ساكنا؟.
لقد شكلت الصحافة اللبنانية على مدار التاريخ منارة عربية، فقد كانت صحافة العرب ومدرستهم، وكان الصحافيون اللبنانيون موضع حفاوة وتكريم أينما حلوا، لكنها اليوم يبدو أنها دخلت في الزمن الرديء مع صعوبات تخنقها، وتكنولوجيا تهمشها، ونقيب يفرّط بتاريخها وحاضرها، وصولا الى إلحاق العار بها وبأهلها..
إنقذوا ما تبقى من صحافة لبنان.. بمحاسبة من يُلحق العار بها، وينكس راية لبنان عربيا، وقبل فوات الأوان.
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غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
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