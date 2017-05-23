- ممثلة إباحية تحكي عن رأي والدها في عملها
- 100 مليون دولار من السعودية والإمارات لإيفانكا ترامب
- طرد حسناء روسية من أكاديمية الشرطة بسبب "ماضيها الوحشي"
- حزب التحرير: الهولوكست ينتظر المسلمين في أستراليا
- أكاديمي لحكومة أستراليا: امنعوا الفقراء من الإنجاب
- أستراليا: مفوضية مكافحة الفساد تحذر من تعديلات جديدة
- في نيو ساوث ويلز.. طريقة سحرية لتوفير 700 دولار بنزين سنويًا
- {ترمب الخليجي}: من المثالية إلى الواقعية
- هل تغير زيارة ترمب المنطقة؟
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم May23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم May 23, 2017
- معركة روحاني هنا عندنا (إذا شاء)
- موسم استراتيجيات في محور الاعتدال
- لماذا غاب اردوغان.. وحضر السيسي لقمة الرياض الاسلامية الامريكية؟ ومن سينضم لعضوية “الناتو” الاسلامي الجديد ومن سيقاطع؟ وكيف ستكون خريطة الحرب الطائفية المتوقعة؟
- رونالدو يدافع عن نفسه «أنا لست شيطاناً»
- طموحات الهلال على محك استقلال خوزستان
- لبنان أمام اختبار ما بعد قمم السعودية: الحريري يؤيّد «إعلان الرياض» وباسيل «يتَبرّأ» منه
- الرياض وواشنطن تدعمان لبنان ونزع سلاح «حزب الله»
- تباين لبناني حول بيان القمة الإسلامية - الأميركية
- هكذا «هُمّش» دور باسيل في الرياض... وحزب الله ليس «محشورا»
- مانشيت: واشنطن والرياض: لنزع سلاح «حزب الله»... و«الخــط الأحمر» يقترب إنتخابياً
- بيان قمة الرياض: هكذا خدعت السعودية لبنان
- مصادر: اتجاه لتمرير القانون بأي وسيلة وتحسّب رسمي لموقف من حزب الله معرقل للانتخابات
- مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان: رياض سلامة خالف القانون
هل تغير زيارة ترمب المنطقة؟
كل الأحداث المتتالية تشير إلى أننا أمام بداية مرحلة جديدة للمنطقة. مؤشراتها كثيرة، مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخطابه المهم أمام القمة الإسلامية، وإعلانه جملة خطوات لمواجهة إيران. ترمب ساوى بين «حزب الله» و«القاعدة»، وباشر التعاون العسكري مع التحالف في اليمن في مواجهة الحوثيين الانقلابيين، وقام بتفعيل دور القوات العسكرية الأميركية في سوريا. وعززه موقف الرئيس ترمب من البحرين، بعد لقاء ملكها، بأن الولايات المتحدة بدلت سياستها، وتخلت عن ممارسة الضغوط على الحكومة البحرينية، والمعني بذلك حيال المعارضة الداخلية. إيران هي ما يجمع بين كل هذه القضايا.
كلها تبدلات مهمة جداً، سنرى تأثيراتها خلال الأشهر المقبلة.
ما الذي حدث؟ السياسة السعودية نشطت بقوة في واشنطن، وما نراه اليوم نتيجة حراكها.
والبلدان اتفقا على التعاون في سبيل مواجهة خطرين، الإرهاب كتنظيم دولي، والثاني التمدد الإيراني ضد دول المنطقة. وخطاب العاهل السعودي في القمة الإسلامية الأميركية ركز على هذين الملفين. ونلحظ سرعة التحرك الأميركي التي تجاوزت التوقعات في تبني المواقف والتحرك على الأرض، لأن ترمب عين قيادات مهمة سياسية وعسكرية في حكومته خبيرة في المنطقة، عملت وأدركت الحقائق على الأرض. لهذا جاء التبدل الأميركي سريعا ضد إيران وإدانتها كمسؤولة عن الفوضى في سوريا واليمن.
في نفس اليوم الذي كان فيه الرئيس ترمب في الرياض، أعلنت طهران عن فوز حسن روحاني برئاسة ثانية، كأنها رسالة مصالحة من النظام. وستبيّن الأيام المقبلة إن كانت الحكومة الإيرانية ستقدم خطوات إيجابية ملموسة وليست مجرد شعارات مضللة، كما كان الحال عليه في الماضي.
إيران في ورطة حقيقية بسبب التحركات السريعة ضدها في سوريا والعراق واليمن وكذلك في لبنان. وهي إن حاولت التصعيد فإن المزيد من العقوبات في الطريق. مثال على ورطة إيران أنها اشترت ثمانين طائرة بوينغ أميركية مقابل 16 مليار دولار، ستجد نفسها عاجزة عن الاستمرار في استخدام هذه الطائرات، في حال فُرض عليها حظر غالبا سيشمل قطع الغيار والصيانة.
روحاني ربما هو الشخص الجيد في النظام، لكن الحرس الثوري هو الآلة الشريرة، شريك في قتل نحو نصف مليون سوري، وشريك في اغتيالات لبنان، ومسؤول عما يحدث من تهميش للسلطة المركزية في العراق، يدعم ميليشيات منافسة لها. كما أنه من قام بدعم وتدريب وتسليح الجماعة الحوثية التي نفذت الانقلاب على الحكومة اليمنية، كل ذلك ضمن مشروع طهران في محاصرة السعودية ودول الخليج والهيمنة على المنطقة.
عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط يهدد مصالح العالم ويعزز الفوضى، كما رأينا خلال السنوات الست الماضية. الولايات المتحدة تريد من إيران أن تدرك أن العالم لم يعد يقبل هذه الفوضى، ولن يسكت على تهديد مصالحه.
هل نحن سعداء لأن الرئيس ترمب غير سياسة بلاده، وانتقل إلى دعم معسكر الدول العربية والمسلمة المعتدلة؟
بالتأكيد هو تطور مهم لنا، وحاسم كذلك. لكن يجب ألا ننسى أننا لثلاثين عاما كنّا نواجه نظام إيران المتطرف، رأس حربة الإرهاب، كما وصفه الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته أمام القمة الإسلامية الأميركية. كنّا نفعل ذلك بالولايات المتحدة، ومن دونها، خاصة في سنوات الفوضى الخطيرة الماضية. من دون واشنطن واجهنا إيران في سوريا ولبنان واليمن، والآن بواشنطن نتشارك في ممارسة الضغوط على نظام آية الله في طهران، على أمل أن يفكر جيداً بأن الاستمرار في المغامرات والفوضى سيكلفه كثيرا. أمام الرئيس روحاني وضع جديد يستحق منه أن يفكر فيه جيداً، وأن يستغله للقيام بمشروع تصالحي يوقف تدخلات بلاده، الوقت حان لينهي مشروع آية الله الخميني الذي أعلنه عام 1979 بعزمه على تصدير ثورته إلى دول المنطقة. حان الوقت لإنهاء هذا الوعد والانتقال إلى مرحلة إقليمية جديدة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الرحمن الراشد
اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشّرق الأوسط" والمدير العام السابق لقناة العربيّة.
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)