- بعد مفاوضات استمرت 20 ساعة.. المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل يعلقون إضرابهم عن الطعام
- شريهان حققت حلم والدتها بالنجومية.. وفشلت في العمل بالمحاماة مثل والدها
- الحريري يفقد صفة رئيس الحكومة الجامع في طرابلس
- اذا رأيت هذه الشقوق في فاكهة البطيخ، إرمها بعيداً !
- عن قطَر والقراصنة الخليجيين
- الحريري والمشنوق يشقّان إتحاد بلديات الضنية؟
- قاتل الضابط: أخطأوا بمداهمتي من دون إذن حزب الله
- داعية شيعي في أستراليا : الإسلام "دين حرب"
- توقعات الأبراج ليوم May27, 2017
- بدون تعليق
- ملاحقة المحرضين على مصر دولياً
- قانون الانتخاب: فُرِجَت؟
- «تقدُّم رئاسي» نحو «النسبيّة»... وبرّي: نأمل بخاتمة سعيدة
- الانتخابات على الستين معدلا والحلف الرباعي سيصبح خماسيا بانضمام التيار الوطني.. نصرالله: لن يحدث شيء بعد اعلان الرياض وهجوم اعلامي سعودي على الرئيس عون
- عون لمواصلة العمليات الاستباقية ضد الإرهاب
- طرد إذاعية بريطانية بعد تعبير مسيء للمسلمين.. ماذا قالت؟
- فراغٌ سيَستجرُّ فراغاً أكبر؟
- عون ــ برّي: وجهتا نظر للفراغ
- علم وخبر
- التشكيلات الدبلوماسية «تتحرّك»: الخلاف داخل البيت العوني؟
- الحريري يعود من طرابلس خائباً: لا مشاريع ولا جمهور
- حرب عصابات قضائية
- ترامب العرب: المقايضة الكبرى أم الخيبات الكبرى؟
- روسيا تكشف المستور: نعم نتشاور مع إسرائيل!
- ممانعة «النقد الذاتيّ»
الحريري يفقد صفة رئيس الحكومة الجامع في طرابلس
لا يختلف إثنان على أن زيارة الرئيس سعد الحريري الى طرابلس قد فشلت سياسيا، فلا هي حشدَت شعبيا لتُظهر قوة وحضور تيار رئيس الحكومة في المدينة على غرار ما كانت تشهده الزيارات السابقة، ولا هي جمعت القيادات السياسية الطرابلسية خلف الحريري الآتي لتفقد مشاريع مدينتهم وإعطائها دفعا بمفعول رجعي من مجلس الانماء والاعمار لتبصر النور بعد سنوات من الانتظار.
يمكن القول، إن الحريري فقدَ في زيارته صفة رئيس الحكومة الجامع، فجاء الى طرابلس كرئيس لـ”تيار المستقبل” يسعى وراء حيثية شعبية أخفق كوادره في تأمينها، فكان الاستقبال الشعبي خجولا الى درجة البرودة، وتَرجم بما لا يقبل الشك، حجم التراجع الذي يشهده “التيار الأزرق” في طرابلس والذي ما يزال الحريري رافضا تصديقه، مع أنه بات موضع إجماع حتى من قيادات المستقبل أنفسهم.
لا يريد الحريري أن يعترف أو يصدق بأن شعبيته ما بين عاميّ 2005 و 2009 لم تعد نفسها في العام 2017، وأن المواطنين الذين كانوا يتجمهرون ويقفون صفوفا لساعات في محيط المعرض وعلى أبواب فندق “الكواليتي إن” لملاقاته، قد سئموا ويئسوا من الوعود الفارغة، ومن الشعارات السياسية التي إنهارت عند أول منعطف باتجاه السلطة.
كما لا يريد الحريري أن يعترف أو يصدق بأن مزاج طرابلس السياسي قد تغيّر، وأن هواءها لم يعد أزرقا، وأن سعد لم يعد “محسوب الطرابلسيين” الذين بلغوا سن الرشد السياسي، ولم تعد تغريهم الشعارات، أو يحركهم التحريض أو الشحن بعدما دفعوا ثمنا باهظا لذلك من دمائهم وممتلكاتهم وسمعتهم ومن شبابهم القابعين خلف قضبان السجون، وبعدما صُرفت كل تضحياتهم في البازارات السياسية لأجل بلوغ السلطة.
واللافت أن الحريري وبالرغم من كل المتغيرات، لم يبدل من تعاليه السياسي ومن سلوكه الفوقي، ومحاولاته الرامية دائما الى إختصار كل القيادات السنية بشخصه، لذلك فانه لم يدخل طرابلس من أبوابها الشرعية، فأوصدت تلك الأبواب أقفالها في وجهه الى حدود محاصرته.
ربما يكون الحريري معذورا بعدم تواصله مع الرئيس نجيب ميقاتي بشأن زيارته الى طرابلس وتفقده لمشاريعها، خصوصا بعد وضع ميقاتي النقاط على الحروف في قضية التنازلات والتخلي عن الصلاحيات أمام رئيس الجمهورية، والتي ترجمها بتغريدته الشهيرة “كفى يا سعد” وتسببت له باحراج كبير وحساسية مفرطة، أو ربما لأن ميقاتي بات يشكل عقدة لرئيس الحكومة كونه حاضرا في مدينته وبين مناصريه بكل قوته، ويغطي تقصير وعجز الدولة في كثير من الميادين عبر قطاعات جمعية العزم والسعادة، إلا أنه وبرغم كل ذلك، فان الواجب السياسي كان يحتم على الحريري أن يطلع ميقاتي على جولته التي إتخذت سريعا صفة المفاجئة لتبرير الحضور الشعبي الخجول.
لكن ما لم يكن مبررا للحريري، هو عدم إطلاعه النائب محمد الصفدي على تفاصيل زيارته الى طرابلس، خصوصا أن الرجل لم يقصر معه في أي من المجالات السياسية، وهو قام مؤخرا بتنظيم مؤتمر لانماء طرابلس في السراي الحكومي وبرعاية الحريري، مقدما له خدمة كبرى باظهاره أمام الطرابلسيين بأنه مفتاح الانماء في المدينة، كما يقيم الصفدي يوم السبت المقبل سحورا رمضانيا على شرف الحريري في دارته، لكن الصفدي فوجئ باتصال جاءه من المفتي مالك الشعار يدعوه فيه الى حفل غداء يقيمه على شرف الحريري، من دون أن يكون لديه علم مسبق بذلك.
هذا السلوك جعل الحريري يجول وحيدا في طرابلس، متفقدا مشاريع سئم أبناء المدينة السماع باسمها بعدما فقدوا الأمل من إمكانية إنجازها، ولم ينجح المفتي الشعار في تعويض الحريري ما فاته في جولته الميدانية من خلال حفل الغداء الذي أقامه على شرفه في الشاطئ الفضي، حيث غابت أكثرية القيادات السياسية، وفي مقدمتها ميقاتي والصفدي، وبالرغم من إرسالهما ممثلين عنهما، إلا أن الرسالة السياسية وصلت، ولم ينجح الشعار مجددا في التخفيف من وطأتها بمبالغته المعهودة بالتفخيم والتبجيل بالزعيم الشاب، فبدا حفل الغداء بلون واحد وبديكور روحي.
يسأل أحد المتابعين: ماذا لو أبلغ الحريري كل من ميقاتي والصفدي بزيارته الى طرابلس، وإستهل جولته بزيارتهما وتمنى عليهما مرافقته في جولته التفقدية على مشاريع المدينة التي تعنيهما؟ عندها تكون الجولة مثمرة وناجحة، وعندها تفتح طرابلس أبوابها للحريري كرئيس للحكومة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- الحريري يفقد صفة رئيس الحكومة الجامع في طرابلس
- عوني الكعكي و″نادين″ و″بنات الهوى″ في مجلس الأمة الكويتي
- المشنوق يخطب ودّ الاسلاميين.. و″المستقبل″ الى مزيد من التنازلات!
- الانتخابات التكميلية للأطباء.. منافسة سياسية بقالب نقابي
- عصام فارس... نحو العودة الدائمة
- جبران باسيل.. لم يترك له صاحب في الشارع المسيحي!
- ماذا تقول ″عصفورة″ فيصل كرامي؟
- مَن يكسر مَن.. حركة أمل أو التيار العوني؟!
- من 15 أيار الى 19 حزيران.. عض أصابع وخيارات مفتوحة!
- الحريري يبدل إسم ″قانون ميقاتي″.. ويعتمده!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)