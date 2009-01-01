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لغمٌ دستوري وسياسي جديد وقانون الانتخابات الى المربع الاول
غدًا، اليوم الأخير من الشهر، هذه المرة تكتسب نهاية شهر أيار أهمية مطلقة في السياسة اللبنانية، إلى حين يمكن القول معها: ما قبل آخر ايار 2017 وما بعد أيار 2017.
الخميس الاول من حزيران يكون المجلس النيابي خارج العقد العادي ومن دون عقدٍ استثنائي، الاحتمالات المطروحة هي التالية:
ان يوقِّع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية .
في حال عدم التوقيع، تطلب الاكثرية المطلقة، اي 65 نائبًا ، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة مجلس النواب الى فتح دورة استثنائية. وهذا مثبت في الدستور.
الاحتمال الثالث فجَّره رئيس مجلس النواب بطرحه فتوى دستورية تقول أن تأجيل الشهر الذي أقره رئيس الجمهورية يعني ان الدورة العادية ستمتد شهرًا إضافيًا تعويضًا عن الشهر المعلَّق.
هذا المستجد يعني ان المجلس بإمكانه ان يستمر في العمل حتى من دون فتح دورة استثنائية. هذا من وجهة نظر الرئيس بري، لكن دوائر قصر بعبدا تعتبر ان هذه الفتوى لا يمكن الاعتماد عليها.
هذا يعني اننا دخلنا في مأزق جديد، أما القطبة المخفية في هذا الامر فهي:
رئيس الجمهورية ميشال عون لا يفتح دورة استثنائية ما لم يكن القانون منجزًا، فيما رئيس مجلس النواب لا يقبل بالقانون المنجز مع نقل مقاعد نيابية .
عند هذه العقدة، هل يعود القانون الى النقطة الصفر، وهل ندخل مجددًا في دوامة المجهول؟
ولأن كل شيء يحدث في لبنان، فإن من الواجب التحوُّط إلى ما يلي:
ان لا يوقّع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ، فتؤول المسألة إلى 65 نائبًا يطلبون من رئيس الجمهورية فتح الدورة ، لكن ماذا لو تمنَّع؟ يعني ان لا دورة استثنائية! فهل يمكن ان يصل الوضع إلى هذا المأزق؟
ربما هذا اسلوب من اساليب رفع السقوف في ذروة التفاوض، فليس من المعقول ان تُترَك الأمور على غاربها في هذا الشكل، فالتهويل بالفراغ لم يعد سلاحًا فعالا، لأنه يُقابَل بتهويلٍ موازٍ، حيث ان هناك مَن يقول: إنّ الفراغ ليس سلاحًا يملكه فريق دون الآخر، فإذا نُفِّذ فإنه يؤدي إلى تصدع هيكل الجمهورية لا بل سقوطه على رؤوس الجميع، فمَن له مصلحة في القفز مجددًا إلى الهاوية؟
لكن قبل الفراغ، هناك شروط يعتبرها البعض تعجيزية، ومنها عملية نقل المقاعد سواء من طرابلس او من بيروت الثانية او من البقاع الغربي او من بعلبك الهرمل. هذا الشرط قد يفجِّر القانون الجديد اذا ما تمَّ التمسك به فهل مَن يخاطر بالقانون العتيد من اجل التمسك بهذا الشرط؟ وهل يكون اشتراط هذا البند من اجل فتح الدورة الاستثنائية؟
ولكن، حتى لو أُقر القانون فلا أمكانية لأجراء الانتخابات قبل أربعة او خمسة شهور على الاقل، فالادارات الرسمية تستلزم كل هذا الوقت للتحضير اللوجستي لجهة التقسيمات الجديدة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
بيروت من ثلاث دوائر الى دائرتين.
بعض الاقضية في الشمال إلى دوائر واحدة .
تدريب الموظفين في الاقلام من عملية الاقتراع على اساس الاكثري الى الاقتراع على اساس النسبي.
تدريب المواطنين على كيفية الاقتراع وفق القانون النسبي وليس الاكثري . ففي حين كان الاقتراع على اساس الاكثري سهلا، فإن الاقتراع على اساس النسبي فيه شيء من الصعوبة لأن لا تشطيب فيه لأسماء مرشحين بل لوائح مقفلة توضَع كاملة مع صوت تفضيلي لمرشح مفضَّل في اللائحة.
بعد ذلك يأتي التدريب على الفرز وعلى كيفية احتساب الاصوات ولا سيما التفضيلية منها.
إنها ورشة، لكن المهم صدور القانون الذي يبدو انه عاد الى المربع الاول مجددًا.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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