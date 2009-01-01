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عناصر القوة والضعف في محاربة داعش
هل دقّت بالفعل ساعة التخلص من داعش؟ هل انتهت حاجة أية قوة أساسية الى توظيف داعش في خدمة أهداف لها؟ والى أي حدّ يمكن تسجيل الجواب على الأرض من خلال دخول معركة الموصل في أيامها الأخيرة واقتراب معركة الرقة؟
مجلة تايم تنقل عن وزير الدفاع الأميركي الجنرال جيمس ماتيس القول ان واشنطن ستمارس في محاربة داعش سياسة إبادة. كيف؟ بانهاء دولة الخلافة الداعشية عسكريا في الموصل والرقة وبقية الأرض التي استولت عليها في العراق وسوريا. وأيضا بالقضاء على الارهابيين الذين جاؤوا من مختلف أنحاء العالم، بحيث لا يعود أي منهم الى بلده إلاّ جثة. لكن داعش مشروع قائم على فكرة لها جذور في التأويل الفقهي المتطرف، لا مجرد تنظيم يمارس الارهاب. ومن الصعب القضاء عسكريا وأمنيا على أساس التنظيم أو أقله على دولة الخلافة الداعشية.
ذلك ان عناصر القوة في محاربة داعش عسكريا وأمنيا هي في الوقت نفسه عناصر الضعف على الجبهة الايديولوجية والفكرية. وهي أيضا العناصر التي يكون الرد عليها احتضان داعش وتقويته في مجتمعات معيّنة.
إذ كل تدخل عسكري أجنبي، وهو في الوضع الحالي، أميركي وروسي وأوروبي، يعطي للعصبيات التي يراهن عليها داعش ذخيرة اضافية في معركة المواجهة مع الكفّار، بحيث يأخذ الصراع الطابع الطائفي والديني ويتم تصويره كأنه حرب على الاسلام والمسلمين.
وكل بعد مذهبي حتى في صراع جيوسياسي يقود الى تعميق العصبيات وزيادة حدّتها، بحيث يصبح الصراع الذي يعطي الطابع السنّي - الشيعي سلاحا في يد داعش. وليس في المشهد الحالي سوى قليل من صور رمادية وكثير من صور أسود وأبيض. ففي مواجهة داعش وكثير من الميليشيات السنّية الآتية من أكثر من مكان، ميليشيات شيعية من أكثر من بلد.
فضلا عن ان عسكرة الثورة في سوريا قادت الى التطيّف والتطرّف. والمحاصصة اللامتوازنة في العراق كانت ولا تزال أرضا خصبة لظهور داعش ونموّه وظهور ما هو أشدّ منه تطرّفا. وليس في العالم الاسلامي مواجهة قوية وعميقة لفكر داعش التكفيري، وان كانت المواجهة العسكرية والأمنية شغّالة. فلا واحد من المراكز الاسلامية التاريخية يعلن ان الخلافة ما عادت ممكنة ولا ضرورية في هذا العصر، حيث يعيش مليار ونصف مليار مسلم في كل القارات، ولا مركز يناقض المعادلة التي أنشأ الشيخ حسن البنا الإخوان المسلمين على أساسها، وهي: لا اسلام من دون خلافة. أليس الذين يقومون بالعمليات الارهابية في كل بلد هم الذين صاروا جند الخلافة من دون أن يعرفوا أو يروا البغدادي؟
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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