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ربع الساعة الأخير... الامل بإصدار القانون
يحصد جيل اليوم مفاعيل أخطاء وشوائب سياسية وتشريعية سادت منذ ربع قرن، بما يترجم المثل القائل:
الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون، لكن في الحالة اللبنانية فإنَّ بعض السياسيين أكلوا الحصرم فضرس الشعب اللبناني برمته، وها هو اليوم يدفع الأثمان الباهظة لممارسات الأمس.
حين تتمُّ مراجعة ما حصل منذ ربع قرن، نكتشف أنَّ الكسل التشريعي أدى إلى حشر كل القوانين في مهلة قصيرة، بما يعني أنَّ ما ارتُكِب من أخطاء على مدى عقود، مطلوب تصحيحه في أيام وربما في ساعات.
كان السياسيون يتصرفون إما على قاعدة الوقت حلاَّل المشاكل أو على قاعدة ليُصحِّح مَن يأتي بعدنا، فكان الوقت يمرُّ من دون أن تُحلَّ المشاكل، وكان الذين يأتون لا يصحِّحون ما يتم ارتكابه من أخطاء.
اليوم هناك محاولات للتصحيح، وواجب النجاح، والفرصة الكبرى هذا المساء قد لا تتكرر، فربما العناية تدخَّلت لتحديد موعد الإفطار في قصر بعبدا اليوم الأول من حزيران. يأتي الإفطار في ذروة الإشتباك السياسي على القانون الجديد للإنتخابات، ولهذا فإنَّ الخلوة الثنائية، وربما الثلاثية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، والتي تسبق الإفطار، من شأنها أن تضع قطار الحل على السكة.
وليس خافياً على أحد أنَّ في السياسة ايضاً البُعد جفا، فاللقاءات الدورية شبه مقطوعة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وهذا الإنقطاع لا يساعد كثيراً على تقريب المسافات بين الأفكار والطروحات، من هنا يأتي إفطار هذا المساء في قصر بعبدا كفرصة نادرة للقاء رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، والحراك الأساسي لهذا الأمر هو الرئيس سعد الحريري الذي غالباً ما قام بحركة مكوكية انطلاقاً من حرصه على التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات وعدم الوصول إلى حائط مسدود.
على أية منصّة يقف الوضع اليوم؟
أجواء القصر تؤكّد أنَّ لا جلسة لمجلس النواب خارج الدورة الإستثنائية، على رغم كل الإجتهادات، فبحسب المادة 31 من الدستور كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون.
هذا الطرح قابله رئيس المجلس بأنَّ الدورة العادية لا تنتهي في 31 أيار بل تأخذ الشهر الذي علَّقه رئيس الجمهورية.
لكن هذا الطرح أيضاً يواجه صعوبةً في تمريره.
هكذا فإنَّ بعبدا تتمسك بأنَّ فتح الدورة الإستثنائية هو من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث يقول الدستور ... ولرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، بهذا المعنى فإنه بعد 31 أيار لا عقد عادياً كما يقول الإجتهاد الجديد للرئاسة الثانية.
هنا يُطرَح السؤال:
هل سيوقِّع رئيس الجمهورية؟
يأتي الجواب من دوائر قصر بعبدا:
لا توقيع لمرسوم فتح الدورة الإستثنائية قبل التأكّد من الإتفاق على القانون الإنتخابي الجديد، فبحسب هذه الدوائر فإنَّ رئيس الجمهورية يريد المكيول قبل أن يقول أحدٌ فول، وهذا هو الحق لانجاح ابناء الوطن.
فقدان عامل الثقة ليس وليد ساعته، والخشية كل الخشية أن يحصل على المستوى التشريعي ما لا يرضي الأفرقاء، لأنَّ السوابق منذ وُضعت القوانين الجديدة لم تكن تشجع ولم تكن تبشر بالخير.
فالوزير باسيل يردُّ على تهمة نقل المقاعد بالمطالبة بأن يعود عدد النواب إلى ما تم الإتفاق عليه في الطائف. وهذا الكلام له أسبابه الموجبة، ففي الطائف تمَّ الإتفاق على 108 نواب، فتمَّ رفع العدد بسحر ساحر إلى 128 نائباً، ولإنعاش الذاكرة فإنَّ الجلسة التي تم فيها رفع عدد المقاعد إلى 128 نائباً عام 1992، كان مشروع القانون أمامها أن يرتفع عدد النواب إلى 134 نائباً أي بزيادة 22 نائباً عما تم الإتفاق عليه في الطائف، و35 نائباً عما كان عليه مجلس 1972.
على رغم سقوط هذا الإقتراح منذ ربع قرن، فإنَّ مجرد طرحه كان يخفي نيات مبيتة لتشتيت الأصوات، وهذا الأمر ربما يجعل الكثيرين يرتابون مما يحصل في الجلسات التشريعية ويطلبون ضمانات قبل انعقادها.
ساعات ويتبلور كل شيء ويُعرَف ما إذا كان سيتم تفكيك لغم، وهنا كل الآمال معلقة بأنَّ قانون الإنتخابات سيبصر النور كما زفّ دولة الرئيس الحريري في مأدبة الافطار يوم الاثنين الماضي.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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