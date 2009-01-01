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المصنفة ايضاً في: مقالات, لبنان

سياسة صنع الازمات تحت سقف الدستور

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 55
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الرهانات تتجدد من موعد الى آخر، وسط تصاعد الامنيات والآمال وتراكم خيبات الأمل. ولا أحد يجزم، وان كان الكل يطالب، بانضاج اتفاق على قانون الانتخاب في افطار القصر الجمهوري. فالوقت ضاق كثيرا ويكاد ينفد بعد ايام بالنسبة الى انجاز اي قانون. وأخطر ما يكشفه السجال والحوار حول أزمة القانون هو ان المساحة المشتركة وطنيا وسياسيا وثقافيا بين اللبنانيين تضيق بدل ان تصبح أوسع.
ذلك ان المسافة بعيدة بين السياسة في لبنان والسياسة بمفهومها الاصلي. ففي الجامعات يدرس الطلاب ان السياسة هي فن ادارة شؤون الناس. وعلى الارض، خارج الجامعات، يرى اللبنانيون ان السياسة هي فن الصفقة حسب عنوان كتاب للرئيس الاميركي دونالد ترامب، وفن ترتيب شؤون النافذين. ما تعلمه روبرت ماكنمارا وزير الدفاع الاميركي ايام الرئيس جون كينيدي من دروس الادارة الجيدة لأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا والتي وضعت العالم على حافة حرب نووية، هو وجوب الانتقال من ادارة الأزمات الى تفادي الأزمات. وما نتعلمه نحن باللحم الحي هو الهرب من التسويات والحلول الممكنة للأزمات الى ادارة الأزمات بوسائل فاشلة تزيد من خطورة الأوضاع.




ومن الصعب، بصرف النظر عن النيات الطيبة والدعوات الصالحات ان نرى عمليا سياسة بعيدة المدى قادرة على تفادي الأزمات. لكن من السهل على أي طرف وعلى اطراف عدة ممارسة فن بالغ الخطورة هو صنع الأزمات. واذا أخذنا بما نسمعه في الخطاب، فان الكل حريص على العمل السياسي تحت سقف الدستور وفي اطار القوانين، واذا كان المقياس هو ما نراه عمليا على المسرح ونسمع عنه في الكواليس، فان بيت الدستور يبدو بلا سقف.
والسؤال البسيط هو: كيف نعمل تحت سقف الدستور حين نرتكب جريمة الشغور الرئاسي ثلاث مرات ونترك النظام بلا رأس في المرة الأخيرة على مدى اكثر من عامين ونصف عام؟ تحت اي سقف للدستور يتم تعطيل المجلس النيابي على مدى شهور بلا منطق ولا نتيجة سوى الخسارة؟ وأي احتكام الى الدستور يسمح للمجلس بالتمديد لنفسه دورة كاملة على مرحلتين من دون اي سبب حقيقي يمنع اجراء الانتخابات النيابية كما اجريت الانتخابات البلدية؟ ألم تفرض الحسابات والظروف حتى على المجلس الدستوري المواءمة بالامتناع عن ابطال قانون التمديد، بحيث جاء القرار مختلفا عن حيثياته؟ وهل تحت سقف الدستور ينخرط حزب الله في حرب سوريا، ولو قيل ان مشاركته منعت وصول داعش والنصرة وارهابهما الى لبنان، بصرف النظر عن الاسباب والحسابات الاقليمية وراء القرار؟
هزلت أيها السادة.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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