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هل يكون ربيع النسبية في لبنان في نيسان 2018؟
السياسة في لبنان أصبحت كل ساعة بساعتها، فقد تتبدَّل لحظة الإنتهاء من كتابة هذه السطور، وقد تعود إلى قواعدها سالمةً بعد يوم طويل من التبدلات.
هذا ما يحصل على مستوى القانون الجديد للإنتخابات النيابية:
من التفاؤل، إلى التشاؤم فالتفاؤل، ومن قانون الستين، إلى القانون التأهيلي، إلى القانون الأرثوذكسي، إلى القانون النسبي، وحين يتم الإقتراب من التفاهم على قانون جديد، تتدخَّل بسحر ساحر شياطين التفاصيل فتتقدَّم إلى الواجهة إشكاليات تشكِّل كلُّ واحدة منها لغماً، ومن هذه الإشكاليات:
خفض العدد من 128 إلى 108 نواب.
الصوت التفضيلي.
كيفية احتساب الفائزين.
تعديل المهل لجهة مواعيد الإنتخابات.
***
هذه الإشكاليات حلُّها أو عدم حلها مرتبط بالأجواء السياسية السائدة في البلد، فإذا بقي التشنج هو السائد، فإنَّ القانون يكون في مراحل عدم النضوج، على رغم أنَّ المدة المتبقية لانتهاء ولاية المجلس هي سبعة عشر يوماً.
ولعلَّ أبرز التشنُّج الحاصل هو هذا السجال بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، وقد ارتفع سقف السجال للمرة الأولى بهذه الحدة، ما دفع الرئيس سعد الحريري إلى أن يقول في الإفطار:
غيري يكسب وكَسَبَ في السابق قروشاً من هذا البلد وسأحاربهم لآخر دقيقة، ومن يريد أن يتعاطى معي على هذا النحو، فليبلط البحر، أنا إسمي سعد رفيق الحريري. أنا لم آتِ لأستفيد من هذا البلد، بل جئت لأُعطي هذا البلد كما أعطاه رفيق الحريري.
***
السؤال هنا:
هل السجال المتصاعد هو مجرد ردات فعل أم أنَّه يُخفي جزءاً من الخلاف على قانون الإنتخابات؟
فالمعروف أنَّ أكثر من كباش جرى بين المختارة وبيت الوسط حول قانون الإنتخابات، على رغم أنَّ الرئيس سعد الحريري كان منذ شهرين قد بادر إلى مدِّ اليد إلى جنبلاط من خلال مشاركته الشخصية في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط، في المختارة. لكنَّ المراقبين يتوقعون أن يكون ميزان الحماوة والبرودة، تفاصيل القانون بعد أن يصدر.
***
لكن حتى مع صدور القانون، فإنَّ هناك ما يشبه استراحة المحارب، ثم الإنطلاق نحو يوم الإستحقاق الكبير الذي يُتوقَّع أن لا يكون قبل ستة أشهر، لأنَّ دوائر الداخلية غير قادرة على إنجاز الإستعدادات اللوجستية في ثلاثة أشهر، وتأسيساً على ذلك فإنَّ ربيع العام 2018 سيكون ربيع النسبية في لبنان.
هذا التفاؤل من شأنه أن يطوِّق ما يتبقى من شياطين التفاصيل:
فنقل المقاعد يبدو أنَّه تمَّ صرف النظر عنه، كما أنَّ خفض المقاعد من 128 إلى 108 أصبح خارج النقاش والشروط والشروط المضادة، لأنَّ أيَّ تخفيض سيكون من شأنه خلط الأوراق العددية مجدداً لجهة عدد أعضاء كل طائفة وعدد النواب.
***
أكثر من ذلك فإنَّ القاعدة السياسية في لبنان تقول دائماً:
عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، كلُّ ما يمكن القيام به هو تحسين بعض الشروط، لا أكثر ولا أقل.
مساء أمس قطع رئيس الجمهورية العماد عون الشك باليقين، فوقع مرسوم الدورة الاستثنائية، وعلى جدول اعمالها بند واحد هو بند قانون الانتخابات، وهكذا فإن المئة متر الاخيرة قد تحددت وهي ستنطلق في السابع من هذا الشهر بالتزامن مع جلسة لمجلس الوزراء تحيل القانون الى مجلس النواب لدرسه والمصادقة عليه.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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