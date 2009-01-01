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معركة طريق الصواريخ في صراع جيوسياسي أكبر
معركة ما بعد داعش بدأت قبل أن تنتهي الحرب على دولة الخلافة الداعشية في الموصل والرقة ومواقع أخرى في العراق وسوريا. الأطراف المتصارعون في المعركة هم أنفسهم الأطراف المتلاقون على اعطاء الأولوية لمحاربة الارهاب وضرب داعش: أميركا وروسيا، ايران والسعودية ووكلاء كل منهما، تركيا واسرائيل، بغداد ودمشق، الكرد والمعارضون المعتدلون. والهدف الذي تدور عليه وتدار به المعركة هو جزء من أهداف الصراع الجيوسياسي الذي تشكّل حرب سوريا فيه مركز الدائرة الممتدة الى أبعد من العراق واليمن ولبنان.
ذلك ان عسكرة الصراع في الأزمة السورية بين النظام والمعارضين الذين نزلوا الى الشوارع مطالبين بالانتقال الديمقراطي للسلطة قادت الى حرب سوريا. والأهداف في الحرب ومنها تنوّعت بتعدّد القوى المنخرطة فيها، وتجاوزت بالطبع الإطار المحلي للحلّ السياسي كما للحلّ العسكري. لكن البارز بين المحاور التي دار ويدور عليها الصراع هو محور الجسر السوري على الطريق الايراني من العراق الى البحر المتوسط في لبنان وغزة. المعادون للمشروع الايراني والمطالبون بتغيير النظام أرادوا هدم الجسر لقطع طريق المشروع. وايران اعتبرت ان سقوط دمشق هو سقوط طهران، وعملت كل ما في وسعها عسكريا وسياسيا واقتصاديا للحفاظ على الجسر والنظام.
ومع الوقت وزخم القتال بدت المهمة متعثرة والتحديات أكبر من قدرة دمشق وطهران ووكلائهما. لكن الانخراط العسكري الروسي في الحرب قاد الى تغيير موازين القوى في اللعبة. ورهان الرئيس باراك أوباما على اتفاق نووي مع ايران وتوازن قوى بينها وبين العالم العربي ضمن نظام أمني اقليمي محروس بتفاهم أميركي - ايراني، وبالتالي رفض أي شيء يزعج طهران، أدى الى تعاظم دور الجمهورية الاسلامية ومكاسبها في ظلّ الدور الروسي الكبير.
والعامل الجديد هو انقلاب الموقف الأميركي بعد وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض. فالمعلن في قمم الرياض هو التركيز على ضرب النفوذ الايراني. والبداية هي على جانبي الحدود بين العراق وسوريا ثم في بادية الشام. أميركا تحمي معارضين درّبتهم للسيطرة على المثلث الحدودي العراقي - السوري - الأردني وقطع طريق بغداد - دمشق، بيروت المسمّى طريق الصواريخ، وتقصف ميليشيات تابعة لايران حاولت التقدّم نحو موقع التنف. وروسيا تحمي قوات نظامية وميليشيات تابعة لها في بادية الشام وتقصف المعارضين الذين درّبتهم أميركا حين تحرّكوا صوب مواقع القوات النظامية.
ولا شيء ثابتا في مراحل التحولات كالتي يمرّ بها الشرق الأوسط منذ الربيع العربي. ولا أحد يعرف كيف تتبلور الصورة النهائية في بادية الشام ضمن المشهد السوري الأوسع، حيث الرهان على أن ينهي اللعبة تفاهم أميركي - روسي متعثر حتى اشعار آخر.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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