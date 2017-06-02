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يُولَد القانون الجديد حين يقرؤه اللبنانيون في الجريدة الرسمية
هذه هي كلمة السر:
يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 7 - 6 - 2017 ويختتم بتاريخ 20 - 6 - 2017 ضمناً.
يحدد برنامج هذا العقد حصرياً بإقرار قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
كلمة السر هذه، هي مرسوم فتح الدورة الإستثنائية الذي أصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحمل توقيعه مع توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري.
المرسوم يجعل الدورة الإستثنائية تبدأ في 7 حزيران وليس قبل ذلك، لماذا؟
وما الحكمة من القفز فوق خمسة أيام، علماً أنَّ الدورة تنتهي في العشرين من حزيران فتكون ثلاثة عشر يوماً فقط؟
هناك أجوبة تتعلق بالكباش السياسي بين بعبدا وعين التينة وأجوبة تتعلق بإنجاز القانون. بالنسبة للكباش فإنَّ تحديد السابع من حزيران يأتي بعد يومين من موعد بري الذي حدَّد جلسةً في ٥ حزيران، من ضمن اجتهاد بتمديد الدورة العادية شهراً، سقط الإجتهاد، وأراد رئيس الجمهورية أن يُسقط الموعد المرتبط به وهو ٥ حزيران.
أما الجواب المتعلّق بالقانون فإنَّ مجلس النواب سيبحث ما سيُحال إليه من مجلس الوزراء، وبما أنَّ جلسة مجلس الوزراء موعدها الأربعاء 7 حزيران، فإنَّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ستتم اعتباراً من تاريخ 7 حزيران وليس قبله، أما إذا لم يكن القانون قد أنجز في جلسة 7 حزيران، فإنَّ بالإمكان الدعوة إلى جلسة استثنائية حالما يُنجز القانون.
بعد الجلسة العادية لمجلس الوزراء في السابع من حزيران، يبقى هناك موعدٌ واحد لجلسة عادية أي 14 حزيران. أما الأربعاء 21 حزيران فتكون انتهت الدورة الإستثنائية وانتهت ولاية مجلس النواب، وقبل ذلك النهار يُفترض بمجلس النواب أن يكون قرر ما يلي:
المصادقة على مشروع قانون الإنتخابات الذي يكون قد ورد من الحكومة.
تحديد التمديد التقني لمجلس النواب الحالي، وقد بات معلوماً أنَّ لا إمكانية لجهوزية لوجستية إلا قبل سبعة أشهر، خصوصاً أنَّ عملية فرز النتائج ستتم إلكترونياً، بحيث تصدر النتائج بعد ساعات معدودة جداً على إقفال صناديق الإقتراع، وكل هذه الإستعدادات لا يمكن أن تحصل في شهور تموز وآب وأيلول، أما الشتاء فلا انتخابات فيه، وهذه ثابتة منذ دخلت ثقافة الإنتخابات النيابية في لبنان منذ مئة عام.
مع كلِّ هذا التفاؤل، يبقى الحذر واجباً خصوصاً أنَّ التغيير الآتي هو وضع حد لقانون عاش من الستين إلى 2009، حين لحقه تعديل طفيف، فكيف سيتم شطب نصف قرن في جلسة لمجلس الوزراء تعقبها جلسة لمجلس النواب؟
وكيف سيعتاد اللبناني على انتخابات وفق قانون نسبي وهو الذي انتخب منذ عشرينيات القرن الماضي وفق قوانين الأكثرية وليس النسبية؟
كلُّ هذه الإعتبارات تُحتِّم القول إنَّ التفاؤل الحقيقي يكون حين يصادق مجلس النواب على القانون الجديد، ويُمهَر بالتواقيع ليصدر لاحقاً في الجريدة الرسمية. عندها يُقال:
أيُها اللبنانيون، لقد وُلِدَ لكم قانون الإنتخابات الجديد.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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