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مسودة القانون أنجزت... تبقى نقاط تقنية
كل شيء يمكن الاجتهاد فيه إلاّ الوقت، والوقت يضيق بالنسبة الى انجاز مشروع قانون الانتخابات قبل الوصول الى اللحظة القاتلة، العشرون من حزيران.
الباقي خمسة عشر يومًا، فماذا سيكون في هذه الفترة الضيقة جدًا؟
بعد غد الاربعاء جلسة لمجلس الوزراء، ولكن هل سيُبحث فيها بند مشروع قانون الانتخابات؟
القانون يُفترَض أن يكون بين أيدي لجنة وزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري، قبل عرضه على مجلس الوزراء، وهذا ما تم الاتفاق عليه في الخلوة التي سبقت إفطار بعبدا إذ حين عرض رئيس الحكومة سلسلة من الاستفسارات، اقترح الرئيس بري تشكيل لجنة وزارية برئاسته للبت في هذه الاستفسارات، لكن هذه اللجنة لم تجتمع الى اليوم، والسبب في ذلك ان الرئيس الحريري أمضى الأيام الأخيرة في الشمال.
الإحتساب يفترض أن يبدأ من اليوم، فهل ستتم الدعوة الى اجتماع للجنة الوزارية قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء؟
هناك تريث في الدعوة قبل أن تتبلور الصورة التي يعمل عليها خبراء وتقنيون، وحين يتم انضاج هذه التفاصيل يصار الى اجتماع اللجنة، فيتم وضع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء فيكون القانون على طاولة مجلس الوزراء، فإذا ما تم انجاز نقاشه واقراره، يُحال الى مجلس النواب لبحثه في جلسة الاثنين المقبل، 12 حزيران، أما في حال عدم إنجازه فيكون مجلس الوزراء أمام وجوب عقد جلسة استثنائية بين الخميس والسبت، اي قبل 12 حزيران.
وكلما اقترب القانون من أن يبصر النور، كلما ظهرت الصعوبات في تطبيقه وحاجته الى تبسيط للرأي العام لجهة النقاط الملتبسة التالية: الاقتراع وطريقته، تركيب اللوائح وفق التفاهمات والتحالفات، تبسيط نقاط عتبة التأهيل واحتساب النتائج. وهذه الأمور تجعل القانون يُرحَّل الى آذار المقبل الى حين تفسيره وتبسيطه، والموعد يبدو انه تم التوافق عليه بين المعنيين، وعند إنجاز القانون يُصار الى إعلانه.
هذه النقاط ليست بالأمر السهل، هذا اذا تم انجاز القانون بأكمله، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تحتاج الى أن يتم البت فيها نهائيًا ومنها قضية تخصيص مقاعد للمغتربين، وقد كانت هذه النقطة من ضمن المطالبات أثناء مؤتمر الدوحة لكنها عادت وطويت، خصوصًا ان المقاعد الستة لن تتم اضافتها الى ال 128 بل انها ستُقتطع منها، ما يعني ان هناك اشكالية حول: من أين سيتم أخذ هذه المقاعد؟
هذه الإشكالية سيتم صرف النظر عنها لأن المدة المتبقية حتى 20 حزيران لا تسمح بكل هذه التعديلات.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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