- السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن قطع العلاقات مع قطر
- تحالف الحريري ـ الصفدي يتبلور في طرابلس
- قانون ما بعد الافطار وما قبل السحور
- شياطين قانون الانتخاب تعرقل الاتفاق
- «حصان» قانون الانتخاب في لبنان خرج من «الحظيرة»
- حدود التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب: تقسيم الدوائر وتثبيت المقاعد ضمن المناصفة
- «حراك ليلي» لمعالجة آخر العقد.. عدوان: هذه أهميّة الإتفاق
- أسبوع الحسم: الخلاف على التفاصيل يضيق... والوقت أيضاً
- توقعات الأبراج ليوم June 5, 2017
- تمديدٌ طويل ومفاوضاتٌ قد تعيد القانون إلى الصفر
- عادوا الى ما كُتب في بكركي... فهل تجمع الأقطاب الموارنة مجدداً؟
- سفراء الظلام
- النسبية في 15 دائرة: مشروع حزب إيلي حبيقة!
- هل تخلّى الأميركيون عن لبنان؟
- السياسة لا ترحم السياحة... والنتيجة ضياع الموسم
- النكسات
- التشكيلات القضائية «فارطة»: «مسلمون» يطالبون بالمناصفة!
- سجال «الجزيرة» و «أم بي سي»
- فنزويلا تنهي الحلم الأميركي
- النظام يقصف درعا تمهيداً لـ «هجوم شامل»
- مئوية سايكس بيكو أمام ما يحدث في سوريا والمنطقة
- مسودة القانون أنجزت... تبقى نقاط تقنية
- نصف قرن على 'الهزيمة'… مشرق عربي ولد من رحمها
- هل طلبت قطر فعلا من بعض قادة “حماس″ مغادرة أراضيها استجابة لضغوط أمريكية بطلب إسرائيلي؟ ومن هم هؤلاء؟ وأين ستكون وجهتهم النهائية.. طهران ام بيروت ام اسطنبول ام غزة؟ وفي حالة الأخيرة هل ستسهل مصر عبورهم؟
- مفاجأة.. صديق العتيبة حرّض على انقلاب تركيا قبل وقوعه بشهر
تحالف الحريري ـ الصفدي يتبلور في طرابلس
تسلك العلاقة الايجابية بين الرئيس سعد الحريري والنائب محمد الصفدي طريقها نحو بلورة تحالف سياسي وإنتخابي في طرابلس، خصوصا أن الرجلين يتناغمان منذ فترة في السياسة والانماء.
ليس خافيا على أحد أن الرئيس الحريري يفتش عن حليف له في طرابلس بغض النظر عن القانون الانتخابي الذي سيبصر النور وشكله وتقسيماته، وهو أي الحريري يدرك عدم قدرته على خوض أي إنتخابات في الفيحاء بمفرده، وذلك بفعل التراجع الشعبي الذي يواجهه تياره وقد ترجم في زيارته الانمائية الأخيرة الى طرابلس التي تعاملت معها المدينة ببرودة، فضلا عن إستمرار أزمته المالية.
لذلك وجد الحريري في صديق النضال الآذاري ضالته، بعد قطيعة إستمرت لسنوات على خلفية مشاركة الصفدي الرئيس نجيب ميقاتي في حكومته كوزير للمالية، لكن هذه هي حال السياسة “لا خصم دائم ولا حليف دائم”، فعادت المياه الى مجاريها بين الصديقين اللذين يبدو أنهما يضعان اللمسات الأخيرة على إخراج تحالفهما الى النور.
ويبدو واضحا أن الصفدي إتخذ قرارا بمساعدة الحريري في طرابلس وإعادة وصل ما إنقطع مع أهلها، وقد بدأت صورة هذا القرار تتظهر في حرص الصفدي على إقامة مؤتمر إنماء طرابلس في السراي الحكومي برعاية الرئيس سعد الحريري وإظهاره أنه يمتلك مفتاح الانماء في المدينة، وإقامة الصفدي سحور رمضاني على شرف الحريري جمع فيه نحو 300 شخصية من عائلات وفاعليات طرابلس إلتقاهم رئيس الحكومة في دارة صديقه وأعاد حبل التواصل معهم.
وعلمت “سفير الشمال” أن الحريري سيحضر شخصيا الى طرابلس مجددا، لافتتاح معرض الأمانات المباركة الذي تنظمه جمعية “أكيد فينا سوا” برئاسة السيدة فيولات الصفدي برعايته، ليل 14 حزيران المقبل في مركز الصفدي، وذلك تأكيدا على متانة هذه العلاقة، وترجمة لقرار الحريري بالانفتاح الكلي على عاصمة الشمال.
يمكن القول أن التحالف بين الحريري والصفدي في حال أبصر النور الآن، لن يكون له أية ترجمة في السياسة، فقانون الانتخابات ما يزال أسير شياطين التفاصيل التي قد تطيح به، والانتخابات ما تزال في علم الغيب، والفراغ قد يطل برأسه بعد إسبوعين، وبالتالي فان أي حديث عن إنعكاسات هذا التحالف على موازين القوى في طرابلس، أو على الوضع الانتخابي فيها، يبقى سابق لأوانه.
السحور الرمضاني
وكان الصفدي أقام سحورا على شرف الحريري، حضره نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وزراء، نواب وشخصيات طرابلسية وشمالية.
وتحدث الصفدي، فقال: “أود أن أرحب بالصديق الصدوق الرئيس سعد الحريري ورفاقه، كما أرحب بإخواني وأخواتي الذين بأكثرهم من مدينة طرابلس، فأهلا وسهلا بكم في بيتكم”، مضيفا: “من دون شك أن دولة الرئيس أعطى اهتماما للمنطقة، وهي من اولوياته في هذا الحكم، وكنا دائما نقول أن أحدا لم يهتم بنا من قبل، نجدها فرصة لكي نلتف جميعا حوله”.
من جهته، قال الرئيس الحريري: “في الفترة الأخيرة بنينا علاقة وطيدة وأخوية مع الوزير الصفدي، وهي علاقة كانت دائما مبنية على الصراحة، فأنا أقدر هذه الأخوة وتلك الصداقة بيننا، وشكرا على هذا السحور في هذا الشهر الفضيل، الذي يجمع الأشخاص الطيبين من طرابلس، والذين هم بالفعل طيبون، ويحملون دائما النخوة والصدق في علاقاتهم”.
وأضاف: “أنا أعرف أن المراحل السابقة، سواء في فترة غيابي أو في مراحل أخرى مرت، كان الوضع صعبا، ولكن اليوم هناك جو جديد في البلد سيكون إن شاء الله لمصلحة لبنان ككل ولا سيما طرابلس”.
وختم الحريري، قائلا: “نحن في مجلس الوزراء، سنعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس ونقر المشاريع التي تحتاجها المدينة”.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- تحالف الحريري ـ الصفدي يتبلور في طرابلس
- الحريري في طرابلس مجددا اليوم.. لـ″ترميم العلاقة وشدّ العصب″
- طرابلس تحيي ذكرى إستشهاد الرشيد.. ″إغتيال الدولة″
- هل إنكسرت ″الجرة″ بين الحريري وطرابلس؟
- الحريري يفقد صفة رئيس الحكومة الجامع في طرابلس
- عوني الكعكي و″نادين″ و″بنات الهوى″ في مجلس الأمة الكويتي
- المشنوق يخطب ودّ الاسلاميين.. و″المستقبل″ الى مزيد من التنازلات!
- الانتخابات التكميلية للأطباء.. منافسة سياسية بقالب نقابي
- عصام فارس... نحو العودة الدائمة
- جبران باسيل.. لم يترك له صاحب في الشارع المسيحي!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)