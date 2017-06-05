دولة عربية نافذة حذَّرت بريطانيا قبل سبع ساعات من اعتداء لندن بريدج

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دولة عربية نافذة حذَّرت بريطانيا قبل سبع ساعات من اعتداء لندن بريدج
منذ قرابة الأسبوعين، أي غداة الهجوم في مدينة مانشستر البريطانية، الذي خلّف 22 قتيلاً و59 جريحاً، إثر استهداف مفجّر انتحاري لأطفال وشباب، في نهاية حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي، وصَل إلى فوكسهيل كروس حيث مقر الإستخبارات الخارجية البريطانية المعروفة ب M16 ، تقريرٌ عن أنَّ متطرفين يعيشون في بريطانيا يُعدّون لعملية إرهابية ثانية قبل موعد الإنتخابات المبكرة في الثامن من حزيران.
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إطلع رئيس ال M16 أليكس يانغر على التقرير، بعناية فائقة، خصوصاً أنَّ مصدره دولة عربية نافذة تتمتَّع بالصدقية والإحترام، أطلَع السلطات البريطانية على التقرير وأرسل نسخةً منه إلى مدير الإستخبارات الداخلية البريطانية M15 أندرو باركر.
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لا يُعرَف ما إذا كانت السلطات السياسية البريطانية قدَّرت أهمية ما حصلت عليه من الدولة المرموقة، فهذه الدولة، بحكم أهميتها وموقعها ومعرفتها بخطورة المتشددين والإرهابيين، تُحذِّر حلفاءها منهم، وتزوّدهم بأحدث ما يصل إليها من معلومات عنهم. وما التركيز على بريطانيا إلا لأنَّها عرضةً لهجمات إرهابية بوتيرة متصاعدة وبخسائر كبيرة.
فاعتداء يوم السبت الفائت هو الثالث في أقل من ثلاثة أشهر، حين دهست شاحنة صغيرة 7 من المشاة فوق جسر لندن بريدج، وواصلت الشاحنة الصغيرة طريقها نحو سوق بارا حيث طعن المشتبه بهم عدة أشخاص في المنطقة التي كانت تعجُّ آنذاك بحشود ليلة السبت.
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صدمة الدهس جاءت بعد أسبوعين تقريباً من هجوم في مدينة مانشستر، واستطاعت السلطات البريطانية التعرّف إلى هوية المفجِّر وهو سلمان رمضان عبيدي، مولود في مانشستر لأبوين ليبيين.
وقبل شهرين من ذلك التاريخ قُتل ستة أشخاص من بينهم المهاجم، وأصيب خمسون بجروح، إثر هجوم إرهابي استهدف مبنى البرلمان البريطاني.
عملية آذار مشابهة لعملية يوم السبت الفائت، حيث صعد المهاجم خالد مسعود بسيارته إلى الرصيف ودهس المارة على جسر ويستمنستر ثم ركض باتجاه البرلمان وطعن شرطياً حتى الموت.
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ما يدعو إلى الإستغراب هو كيفية التعاطى مع التقارير التي تُحذِّر من الإرهاب المتلاحق، وأحدث تحذير تمَّ قبل سبع ساعات من الإعتداء أي قبل ظهر السبت، لكنَّ المؤشر إلى أنَّ بريطانيا تعاطت بلامبالاة مع المعلومة، أنها لم تشكر الدولة العربية على جهودها في كشف الإعتداء قبل وقوعه.
هذا الإستفسار مردُّه أنَّ الحكومات البريطانية المتعاقبة كانت تعمد إلى إحاطة الأخوان المسلمين والمتشددين، خصوصاً أنَّ مَن هم على الأراضي البريطانية يحملون الجنسية البريطانية، وكم من المراجع والكتب تؤكّد هذه المعطيات منذ عشرات السنين وصولاً إلى اليوم.
من بين هؤلاء جون كولمان وهو مؤلف ومحلل للشؤون العالمية. وكان ضابطاً في المخابرات البريطانية M16، وقد ألف عدة كتب كشف في بعضها كيف أنَّ المخابرات البريطانية على دراية بتحركات الإخوان المسلمين في بريطانيا.
لكن في الفترة الأخيرة التي تمتد لأكثر من سنة، تمكّن الإخوان المسلمون في بريطانيا من الخروج عن السيطرة الإنكليزية، وهذا عائد إلى الحروب المندلعة سواء في ليبيا أو في سوريا، وقد تبيَّن أنَّ البيئة الحاضنة لبعض هؤلاء هي الجالية الليبية في لندن. كما أنَّ هناك بيئة حاضنة هي دولة قطر التي على طريقة براقش، جَنَت على نفسها فلم تأخذ لا بالنصائح ولا بالتحذيرات، ما وضعها في موقع لا تُحسَد عليه على طريقة العزلة.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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