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فعلاً... الصبر نفد فهل تتعظ قطر قبل فوات الأوان؟
أمس الثلاثاء السادس من حزيران 2017، تصدر جريدة الإتحاد الإماراتية وعلى صفحتها الأولى العنوان العريض التالي:
الصبر على الدوحة نفد.
ما كان لهذا العنوان أن يكون لولا تفلُّت قطر من كلِّ الضوابط الأخوية والعربية والإسلامية، حيال دول مجلس التعاون الخليجي أولاً، وحيال دول الجامعة العربية تالياً. وهذا الكلام لا يُطلَق هكذا، إنَّه نتيجة مئات آلاف الصفحات التي تتضمنها التقارير الموثَّقة من جامعات مرموقة ومؤسسات أبحاث عالمية تتمتَّع بصدقية عالية.
من هذه المؤسسات، مؤسسة دعم الديمقراطية الأميركية التي أعدَّت دراسة في 3 أجزاء، بعنوان قطر وتمويل الإرهاب، خُصِّص الجزء الأول منها لتسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة، والثاني لفترة تولي الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد منذ 2013 وما بعد، ثم الجزء الثالث.
ما تتضمنه الدراسة هو خلاصة التقارير الموثَّقة والمعزَّزة بالوثائق والأفلام والتسجيلات، وكلها تربط بين قطر وبين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة. هذا الثلاثي هو الذي يقضُّ مضاجع العالم وبينهم الدول العربية، ولا تتوانى قطر التي تُعرَف بخزان الغاز، عن تمويل هذه الجماعات، حتى أنَّ صندوقها السيادي في تصرفهم.
كما أنَّ الدراسة تضمَّنت خرائط عن تواجد المنظمات المدعومة من قطر، فتحدثت عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية الناشطة في اليمن والسعودية، وحركة الشباب الصومال، والقاعدة في شبه القارة الهندية، والقاعدة في العراق التي أصبحت داعش.
هذا الواقع حدا بمسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن يقول إنَّ هناك تسليماً بأنَّ كثيراً من تصرفات قطر مقلقة تماماً ليس لجيرانها في الخليج فحسب، وإنما للولايات المتحدة أيضاً.
وتضجُّ التقارير بأنَّ الدوحة تحوَّلت إلى عاصمة لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، التي اختارت قطر مقراً لممارسة نشاطاتها بحريّة من دون رقيب أو حدود. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنَّ قطر ما زالت تحمي حمزة بن لادن، الإبن الأصغر لأسامة بن لادن، المطلوب في أميركا باعتباره إرهابياً، حيث يعيش وزوجته في قطر.
وبين الأسماء أيضاً، عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو إبن عم وزير الخارجية القطري السابق، وسبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنَّه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.
وبعدما طفح الكيل، تُصدر الإمارات بياناً تكشف فيه أنَّ قطر تواصل دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشرة وغير المباشرة، وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية في الرياض، لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة.
قَطْعُ ثماني دول علاقاتها بقطر وتوقّف حركة الملاحة ل 14 شركة طيران وتوقف الخط التجاري البري بين قطر والسعودية، ألحق ضرراً بواردات الغذاء لها، حيث ذكرت تقارير أنَّ المواطنين القطريين بدأوا في تخزين المواد الغذائية التي فُقِدَ بعضها من السوق.
إلى أين ستصل هذه الأزمة؟
الإمارات وكما دائماً، في موقع المبادر، وقد وضعت خارطة طريق لاحتواء الأزمة، خارطة الطريق هذه عبَّر عنها الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في سلسلة تغريدات له، قال فيها:
بعد تجارب الشقيق السابقة لا بدَّ من إطار مستقبلي يُعزِّز أمن واستقرار المنطقة، لا بدَّ من إعادة بناء الثقة بعد نكث العهود، لا بد من خريطة طريق مضمونة، ويتابع:
هل بالإمكان أن يغيّر الشقيق سلوكه؟
أن يكون حافظاً للعهد والمواثيق، حريصاً على الإخوة والجيرة، شريكاً في العسر واليسر؟
هذا هو بكل بساطة إطار الحل.
إعتقد الشقيق أنَّ المكابرة والصوت الإعلامي العالي سبيله لتفادي الأزمة، لم يدرك أنَّ الحل في الحكمة وتغيير السلوك الذي ألحق ضرراً بالجار والشقيق.
وأثبتت سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف فشلها. جوهر الحل في تغيير السلوك المحرِّض والمضر، بيئة الشقيق الطبيعية غير التي إختارها.
فهل تقرأ قطر جيداً قبل فوات الأوان؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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