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الحريري: قانون الإنتخابات قريباً ثم الإنصراف إلى إنعاش العاصمة بيروت
وكأنَّه كُتِبَ على اللبناني ألا يكون مرتاحاً، وكأنَّ قدره أن يبقى يتأرجح بين أن يكون خائفاً وخائباً أو محبطاً ومترقباً.
هذه الإنطباعات والمشاعر مردُّها إلى عدم الإستقرار الذي يعيشه، سواء على مستوى الملفات الداخلية أو على مستوى التطورات الخارجية ولا سيَّما الخليجية منها.
***
على المستوى الداخلي، أمس بدأ سريان مفعول العقد الإستثنائي لمجلس النواب الذي ينتهي الثلاثاء في العشرين من هذا الشهر، باقٍ منه من اليوم ثلاثة عشر يوماً، المطلوب في هذه الفترة القصيرة إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية يتضمَّن بنداً يُحدِّد مدة التمديد للمجلس الحالي، إلى حين إجراء الإنتخابات وفق القانون الجديد. أما إذا حلَّ العشرون من حزيران من دون قانون جديد، فمجلس النواب مدعو إلى جلسة لإقرار التمديد الثالث لهذا المجلس، لئلا يكون الفراغ هو البديل.
***
أين وصلت الأمور؟
وأين تعقّدت؟
الإجتماع الليلي الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري وضمَّ الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان والوزير جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والذي امتدَّ حتى ساعات الفجر الأولى من الأربعاء، عالج الكثير من الأمور العالقة لكن لم تصل الأمور إلى أن يصعد الدخان الأبيض، بل بقيت بعض الأمور العالقة، ولم يُفصِح المجتمعون عنها حرصاً على تذليلها، ولئلا تنبت عراقيل جديدة أو تُزرَع ألغام جديدة.
ووفق ما أصبح واضحاً، فإنَّ القانون الجديد هو القانون النسبي، وأنَّ الدوائر الإنتخابية هي خمس عشرة دائرة، وأن اللوائح هي مقفلة، كما أنَّ عتبة التأهيل هي عشرة في المئة.
بالنسبة إلى حصة المغتربين من النواب فقد تبقى إلى الدورة اللاحقة، كما أنَّ نقل المقاعد قد أُسقِط.
***
عودوا إلى الكتاب، تلك هي نصيحة تيار المستقبل، وما هو مقصود بالكتاب هنا هو ليس الدستور فقط، بل إتفاق الطائف أيضاً، والجامع المشترك بينهما هو العيش الواحد ورفض التقوقع.
***
رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى إلى قانون يوصل مجلساً نيابياً يُشرِّع للناس ولرفاهية الناس وحقوقهم التي يجب أن تؤخذ من دولتهم، ولهذا فإنَّه حين عُقد الإجتماع شبه الحاسم، كان عائداً من إفطار لتيار المستقبل زفَّ فيه إلى أبناء بيروت سلسلة من الوعود الجدية والتعهدات الصادقة بمشاريع وبنى تحتية من شأنها أن تعيد للعاصمة بعض رونقها، ومما قاله ووعد به وخاطب به أبناء بيروت:
حرش بيروت باقٍ وباقٍ لأهل بيروت.
شط الرملة البيضاء... باقٍ لبيروت وأهل بيروت.
بحر بيروت ملوث، ومن حقكم وحقنا جميعاً ببحر نظيف. المشكلة أنَّ المياه الملوثة تتجمع بشكل صحيح مئة بالمئة، ولكنَّ جزءاً كبيراً منها يذهب إلى البحر، لأنَّ محطة تكرير برج حمود لم يبدأ العمل بها إلا منذ بضعة أسابيع، ومحطة تكرير الغدير بحاجة لإعادة تأهيل، لكي تصبح هاتان المحطتان تستوعبان كل مياه الصرف والأمطار في بيروت. العمل عليهما قائم ولكنه يحتاج لوقت.
مناقصة الكنس والجمع، بمواصفات عالمية، ستتمُّ بعد ثمانية أيام بالتحديد. والخطة الشاملة للفرز من المصدر، وتحويل النفايات لطاقة انتهت بالنسبة إلى الكهرباء، أعلم أنَّ البلدية وضعت خطة لتأمينها 24 على 24 في بيروت، وهي في نقاش مع وزارة الطاقة للإنتقال إلى التنفيذ بأسرع وقت.
***
هذا غيضٌ من فيض ما زفَّه الرئيس سعد الحريري إلى أبناء بيروت وإلى القاطنين في بيروت، باعتبار أنَّ العاصمة تحتضن نصف أبناء البلد.
والثقة كل الثقة بإنجاز قانون الإنتخابات ليكون بالإمكان الإنصراف إلى المشاريع الموعودة.
أما لجهة التمويل فإنَّ هناك شراكة بين مشاريع الحكومة وبين القطاع الخاص، ولا سيَّما اصحاب المصارف وفي مقدمهم الوزير السابق مروان خير الدين صاحب بنك الموارد المعروف بديناميكته وعلومه العالية ونيله ارفع الشهادات من جامعتي هارفرد وكولومبيا حيث يعود كل عام الى هاتين الجامعتين لمواكبة تطور العلوم الحديثة للاقتصاد وليضع ما يتعلمه في خدمة وطنه لبنان.
وما يدعو الى الامل ان الوزير خير الدين كان قابل اول من امس الرئيس الحريري وابدى استعداده لأن يكون همزة وصل ليحقق هدف الرئيس الحريري للعاصمة خصوصا ان المشاريع التي كشف عنها الرئيس الشاب تبلغ كلفتها نحو 750 مليون دولار ومن شأن انجازها احياء آمال البيروتيين.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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