- مواجهة مفصلية لـ«الصقور» أمام «الكانغارو»
- إصابة تريزيغيه تربك «الفراعنة»
- قتل 12 وجرح 42 في طهران باقتحام البرلمان ومرقد الخميني
- الحرب على الارهاب تجمع وتفرّق في آن
- قانون الانصاف هل مات؟
- الحريري: قانون الإنتخابات قريباً ثم الإنصراف إلى إنعاش العاصمة بيروت
- الحريري يستثمر وفاة هوشر سياسياً
- أستراليا تُرحّل سائق التاكسي المتحرش إلى الهند
- أستراليا.. محامي عبيد يتحدث عن "دليل مؤكد" يبرئ موكله
- وفاة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي.. سيطر على شركات السلاح في الشرق الأوسط وأسس أكثر من 60 شركة
- قتلى وجرحى في هجمات على البرلمان الإيراني وضريح الخميني.. وداعش يتبنَّى التفجيرات
- ممثلة أفلام إباحية تترشح للانتخابات النيابية الفرنسية
- ارتفاع أعداد السائحين الروس في تركيا بنسبة 5000 %
- نجمة مصرية تخطف لقب "ملكة الإغراء" من هيفا وهبي!
- امرأة تضرب أمها المسنة بشرفة منزلها.. والجارة تَفضحها!
- توقعات الأبراج ليوم June 7, 2017
- مطالب باسيل الستة بموازاة قانون الانتخاب تتجاوز حصر عون العقد الاستثنائي به
- بورصة قانون الانتخاب: تشاؤل!
- عون والطائف: الإخوة الأعداء
- انتَظروا واشنطن... فهي الخصم والحكم!
- «نكسة» لقانون الانتخابات خارج التوقعات.. وباسيل يطالب باتفاق سياسي يسبق إقراره
- لبنان مرتابٌ من ارتدادات «أزمة قطر» وعيْنه على نجاح وساطة الكويت
- ليست سحابة صيف قطرية
- ضوء أخضر أميركي لبيع الرياض أسلحة بـ 1.4 مليار دولار
- الجنرال فوديل في بيروت.. هل يُعطي الضوء الأخضر للمعركة في الجرود؟ الجيش يطلب استبدال بعض برامج التدريب بأسلحة نوعيّة ضروريّة
الحرب على الارهاب تجمع وتفرّق في آن
كما في معركة الرقة التي بدأت كذلك في معركة الموصل التي تقترب من النهاية: لعبة مسارين معا في ادارة الحرب على داعش، ضمن حسابات الإمساك بالأرض في مرحلة ما بعد داعش. لكن ما بعد داعش ليس وراء الباب، ولو اكتمل طرده من الموصل التي أعلن أبو بكر البغدادي من جامعها قيام دولة الخلافة في مثل هذه الأيام قبل ثلاث سنوات، ومن الرقة التي سمّاها العاصمة. فالارهاب يتخطى الجغرافيا، مهما تكن أهمية حصوله على قاعدة يمارس فيها التخطيط لعمليات في أي مكان. وهو شكل من المسرح، حيث الممثل الأصغر يستخدم قوة الممثل الأكبر لهزيمته كما يقول البوفسور في هارفرد جوزف ناي.
أمس ضرب الارهاب في طهران. واليوم يذهب البريطانيون الى صناديق الاقتراع محكومين بهاجس الارهاب الذي ضرب في لندن بعد مانشستر بدل هيمنة بريكسيت على النقاش.
ومن قبل توزعت العمليات الارهابية على بغداد وباريس ونيس وبرلين والقاهرة والاسكندرية والمنيا وبروكسيل. وأماكن عدة في أميركا وأوستراليا والشرق الأوسط والشرق الأقصى. ولا فرق سواء كانت العمليات من تخطيط داعش والقاعدة وبقية التنظيمات الارهابية أو من صنع ذئاب منفردة تدفعها العصبيات والظروف الى لعب أدوار جند الخلافة.
وهذا ما جعل القاسم المشترك بين أميركا وروسيا وأوروبا والدول العربية والاسلامية اعطاء الأولوية للحرب على الارهاب. وهي أولوية أعيد اليها الاعتبار بعد المرحلة التي تلت اعلان الرئيس باراك أوباما نهاية الحرب الكونية على الارهاب، والتخلي عن تعبير الحرب بحجة ان خطر الارهاب محدود.
لكن الحرب على الارهاب تجمع بمقدار ما تفرّق. فالارهاب ليس واحدا في نظر المجمعين على محاربته. وتبادل الاتهامات بين الدول حول دعم الارهاب. وتمويل تنظيماته وتسليحها هو جزء من خطاب محاربة الارهاب. حتى الأنظمة والقوى التي كانت تهاجم التركيز الأميركي والاسرائيلي على الارهاب وتطالب بتعريف دولي له يفرّق بينه وبين المقاومة وتحرير الأرض والتحرر من الاستبداد، فانها باتت تضع كل شيء في خانة الارهاب، للتهرّب من الاعتراف بالأزمات والحقائق.
وليس أخطر من الارهاب سوى توظيف عملياته في حجب المشاكل والأزمات الحقيقية في بلدان المنطقة. فلا نهاية للارهاب من دون حلول للأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية بما ينهي الحروب الدائرة في أكثر من بلد. ولا أمان كاملا في دول العالم، مهما عملت أميركا وروسيا وأوروبا أمنيا، ولو سقطت دولة الخلافة الداعشية.
والسؤال الحائر هو: كيف يتم القضاء على الارهاب، وسط وقوعنا أسرى التدخل الخارجي والصراع الطائفي والمذهبي والأنظمة الاستبدادية في غياب مفهوم الدولة، لا فقط الديمقراطية؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 27
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- الحرب على الارهاب تجمع وتفرّق في آن
- سيناريو القانون والانتخابات: أبعد من الاثارة
- هزيمة صارت هزائم خلال نصف قرن
- كلفة الوصول متأخرين الى القرارات الضرورية
- معركة طريق الصواريخ في صراع جيوسياسي أكبر
- سياسة صنع الازمات تحت سقف الدستور
- عناصر القوة والضعف في محاربة داعش
- قدر مصر الجيوسياسي وخيارها الاستراتيجي
- لبنان والارهاب والقمم: اهمية تسليح الجيش
- موسم استراتيجيات في محور الاعتدال
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)