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المثلث الخليجي في مواجهة مثلث الإرهاب
بين خيار الأخوة التي لا تقدر بثمن، والعداء المرتفع الثمن، اختارت قطر الخيار الثاني فغرقت في المستنقع، وتحاول ان تغرق محيطها في المستنقع ذاته.
مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمه دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين، اختار الاستقرار ووضع حد للتوترات في المنطقة، دخل في حلف استراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية، فكانت قمة الرياض أكبر قمة في التاريخ من حيث مشاركة أكثر من خمسين دولة فيها، ودعيت اليها قطر، تأكيدا للاخوة، ولكن قبل ان يجف حبر مقررات القمة بدأت المحاولات القطرية لزعزعة الاستقرار، وكأنها بين الاشقاء الخليجيين والإرهاب، اختارت الارهاب، مع كل اكلافه المرتفعة.
***
اليوم لا تترك قطر وسيلة إلا وتستخدمها في ضرب الامارات والسعودية والبحرين. من أحدث انجازاتها في هذا المجال ان احدى صحفها، وهي العرب سعت الى تزييف أخبار وفبركتها للإيقاع بين دولة الامارات العربية المتحدة ودول خليجية، من خلال صناعة روابط الكترونية ونسبها الى صحيفة الاتحاد الاماراتية.
وبعد البحث عن روابط الموقع القطري المفبركة الكترونيا تبين ان تلك الأخبار التي نسبت لصحيفة الاتحاد الاماراتية هي في الأصل صادرة عن صحيفة العرب القطرية.
الخطير في كل ذلك هو في مضمون ما تم تزييفه وفبركته من خلال محاولات زرع الفتنة بين دولة الامارات العربية المتحدة من جهة، وسلطنة عمان والكويت من جهة أخرى، حيث عمدت الى دس تصريحات مزورة منسوبة الى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موقع يحمل اسم الاتحاد وشعار صحيفة الاتحاد الاماراتية.
لكن سرعان ما تم كشف هذا التزوير وزيف الادعاءات القطري.
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لم تكتف قطر بهذا التزوير بل عمدت الى اغراق المنطقة في المزيد من التوريط، وهذا ما كشفته تقارير اعلامية تركية عن عزم باكستان، بطلب من قطر، على نشر 20 ألف جندي باكستاني، وتأتي هذه المجازفة غير المضمونة النتائج في وقت قررت تركيا ارسال خمسة آلاف جندي الى قطر.
هنا يطرح السؤال: ما هو المخطط الجهنمي الذي تحاول قطر ان تدخل الخليج فيه؟
المعروف ان تركيا تأوي وتحمي الاخوان المسلمين.
وان باكستان كانت تحمي اسامة بن لادن وكان مقيما على اراضيها قبل العملية الاميركية عليه. وان قطر تحمي وتمول النصرة وداعش.
فما هذا المثلث القطري الباكستاني التركي الذي يشكل ضد الخليج؟ وهل هو الرد على قمة الرياض لمحاربة الارهاب؟ وفي هذا المجال يُسجَّل الجسر الجوي بين الدوحة وطهران حيث أعلن مسؤول بشركة الخطوط الجوية الايرانية عن نقل الشركة، مواد غذائية وخضروات، بواقع 4 رحلات من مطارات طهران وشيراز الى قطر.
التورط القطري ليس ابن ساعته، فقد كشفت وثيقة صادرة عن السفارة القطرية في العاصمة الليبية طرابلس، في ايلول 2012، عن تورط قطر في تجهيز نحو 1800 مقاتل من شتى دول المغرب العربي وشمال افريقيا للقتال ضمن صفوف الجماعات المتطرفة في العراق.
هذا اثبات اضافي على ان قطر تقوم بالمبادرة في اتجاه الارهاب، وان تصرفها لا يقع في باب ردات الفعل والانفعال بل انها تعي ما تفعل عن سابق تصور وتصميم.
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في المقابل، تتصرف الامارات بمستوى انساني رفيع، فقد اعطى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان توجيهاته بمراعاة الحالات الانسانية للأسر المشتركة الاماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري الشقيق.
انها الانسانية في مواجهة الارهاب، والفصل بين الشعب القطري وحكام قطر الذين يأخذون بلادهم الى الهاوية، ولو عبر التحالف مع الارهاب.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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