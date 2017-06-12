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الأسبوع الأخير والحاسم
الثلاثاء المقبل، كما اليوم، العشرون من حزيران، هو اليوم الأخير من عمر مجلس النواب الحالي... في عشرين حزيران 2009 دخل النواب إلى ساحة النجمة، وها هُم يغادرونها الثلاثاء المقبل، إما إلى فراغ وإما إلى تمديد جديد، في حدِّه الأدنى حتى تشرين الأول المقبل، وفي حدِّه الأقصى حتى آذار المقبل.
قبل الوصول إلى الثلاثاء المقبل، أي اليوم الأخير من عمر المجلس، ماذا أمام الحكومة ومجلس النواب؟
أو ماذا تبقَّى لهم من خيارات؟
غداً الأربعاء جلسة لمجلس الوزراء، البند الأول على جدول أعمالها مشروع قانون الإنتخابات النيابية. دستوراً وقانوناً وعرفاً، كان يجب أن يكون بين أيدي الوزراء مشروع القانون مفصّلاً ومطبوعاً، منذ قبل ظهر الإثنين على الأقل، أي قبل ثمانٍ وأربعين ساعة، ليتاح لهم درسه من أجل مناقشته في الجلسة.
إذا لم يكن القانون قد وُزِّع فهذه أول مخالفة وأول عيب، لكن المجلس قادر على تجاوز هذا الأمر، ولكن هل مجلس النواب يتجاوز هذا العيب؟
الجلسة العامة لمجلس النواب حدَّدها الرئيس نبيه بري بعد ثمان وأربعين ساعة على جلسة مجلس الوزراء، أي الجمعة 16 حزيران، وإذا بقيت الجلسة في موعدها فهذا يعني أنَّ على مجلس الوزراء إحالة مشروع القانون، مطبوعاً بنسخته الأخيرة، إلى مجلس النواب في اليوم نفسه، أي قبل ثمان وأربعين ساعة من انعقاد الجلسة العامة، وفي حال لم يكن مشروع القانون قد أُنجز فإنَّ الرئيس بري سيُرجئ الجلسة إلى تاريخٍ من أربعة تواريخ بين السبت 17 حزيران والثلاثاء 20 حزيران. ومنتصف ليل 20 - 21 حزيران لا يعود باليد حيلة، لأنَّه عند الثانية عشرة من منتصف ليل 20 حزيران يصبح مجلس النواب مجلساً سابقاً إلا في حال التمديد الثالث له.
هكذا، وللأسف الشديد، يجري العمل السياسي، تنفيذياً وتشريعياً، في لبنان، تحت الضغط وفي ظلِّ توتر سياسي غير مسبوق.
في أيام معدودة مطلوب إنجاز قانون جديد للإنتخابات النيابية يضع حداً للقوانين السابقة التي كانت قائمة على الأكثرية، ليدخل البلد في مدار قانون النسبية، وإذا كان المواطن حسم أمره بالنسبة إلى اللوائح المقفلة، التي هي قاعدة النسبية، والصوت التفضيلي أيضاً، فإنَّ الجهد سينصبُّ على الذين سيديرون العملية الإنتخابية، وهنا يبرز التحدّي الأكبر لجهة استيعاب آلية تطبيق هذا القانون الجديد.
كيف سيتمُّ احتساب الصوت التفضيلي؟
على أساس القضاء أو على أساس الدائرة؟
وللتوضيح، كلُّ ناخب يحقُّ له أن يضع علامة أمام المرشح الذي يفضله، فهل تُجمَع هذه العلامات وفق القضاء أو وفق الدائرة؟
بمعنى أوضح، إذا أخذنا الشوف وعاليه، فهما قضاءان لكنهما دائرة واحدة، فهل يجمع الصوت التفضيلي لعاليه والشوف على حدا أم يجري ضمهما كدائرة؟
الإشكالية الثانية:
ما هي نسبة عتبة التمثيل في الطائفة؟
البعض يقول إنَّ على المرشح أن ينال 40 في المئة من أصوات الناخبين في طائفته، فيما آخرون يعتبرون أنَّ هذه النسبة تعجيزية.
بالنسبة إلى المقاعد المخصصة للمغتربين، فإنَّ هناك طرحاً بأن يكون النواب الستة للمغتربين من عدد مجلس النواب الحالي، أي يصبح عدد النواب المقيمين 122 نائباً، فيما الطرح الآخر يقول باستحداث مقاعد للمغتربين فيصبح عدد أعضاء المجلس 134 نائباً. ولكن هؤلاء كيف ينخرطون في الحياة النيابية في لبنان فيما هُم دائماً في الخارج؟
بالنسبة إلى نقل مقاعد النواب، وافق الرئيس الحريري على نقل المقعد الإنجيلي إلى بيروت الأولى، لكن اعتراضات كبيرة تواجه نقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون.
كل ما تقدَّم يُظهر استحالة تحويل القانون إلى جلسة مجلس الوزراء غداً، فماذا سيحدث في هذه الحالة؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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