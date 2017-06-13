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انتصر الأبيض على الأسود قانون ربع الساعة الأخير
اليوم الأربعاء، الجلسة العادية الأخيرة لمجلس الوزراء قبل انتهاء الولاية الثانية لمجلس النواب، فالاربعاء المقبل نكون إما في التمديد الثالث، ولو التقني، وإما في الفراغ.
لهذا، اليوم الأربعاء، يُكرَم القانون أو يُهان.
يُكرَم إذا تمَّ إنجازه، ويُهان إذا كان صعبًا إنجازه.
لكن تم انتصار الابيض على الاسود... هبط الوحي... ارتفع الدخان الابيض من السرايا الحكومية. ووُلد الاتفاق الذي طال انتظاره. قبل ولادة الأتفاق كان الجميع على أعصابهم السياسية:
رئيس الحكومة سعد الحريري تحدَّى نفسه في خطوتين: الأولى قوله غروب الاثنين:
الأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات. الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أن هناك أي مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أن هناك أحدا يريد أن يعطل هذا المسار.
الخطوة الثانية التي فيها ذروة التحدي، قوله: إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأول مرة أقوله في الإعلام..
هكذا، رفع الرئيس التحدي في وجه الجميع، ورمى القفازات في وجه مَن يحمِّلونه تعمُّد عدم الوصول الى قانون جديد، ولكن ماذا بعد؟ وفي حال عدم التوافق على القانون، هل يُصار إلى الذهاب في اتجاه التصويت على مشروع القانون في مجلس الوزراء؟
أوساط التيار الوطني الحر تشير إلى أن آخر الدواء التصويت، وليتحمَّل كل مسؤول مسؤوليته.
في المقابل، ترد اوساط معنية بمناقشات القانون: لا مكان للتصويت داخل مجلس الوزراء، مع تلويح وزراء حزب الله وأمل بالإستقالة.
هنا الخطورة الكبرى، في حال تمَّ طرح التصويت وتم الرد عليه بالاستقالة، فهذا يعني الوقائع التالية:
سقوط الحكومة بعد ان يكون المكوِّن الشيعي فيها قد خرج منها.
لا حكومة تحيل الى مجلس النواب مشروع قانون جديد للأنتخابات، فهل يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة للمصادقة على التمديد الثالث؟
العقد الاستثنائي محدد جدول أعماله ببند واحد إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية ، فهل يتم القفز فوق هذا التحديد؟ وماذا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية في هذه الحال؟
إنها أسئلة صعبة في ساعات عصيبة. فهل يكون موعد إقرار القانون توقيت انفجار الحكومة؟
***
لم يعد بالإمكان إلتزام الاصول الدستورية والقانونية لجهة توزيع مشروع القانون على الوزراء قبل الساعات الثماني والاربعين من طرحه على جدول ألاعمال، فهل سيلتئم مجلس الوزراء في اجتماعات مفتوحة حتى يوم الاثنين لأنجاز القانون، ليصدره مجلس النواب بصيغة المعجل المكرر يوم الثلثاء؟ وعندها، هل يصدر في ملحق خاص في الجريدة الرسمية، يوم الثلثاء، بعد ان يوقعه رئيس الجمهورية؟
إنتهى ترف الوقت الضائع، والعهد على المحك، فإما قانون يحمي الجميع من السقوط في الفراغ، وإما تشبث بالمواقف، فيكون العهد في مرحلة مفاعيل الفشل في الشهور الستة الاولى من العهد، بدل النجاح لست سنوات.
لكن ما حصل بدءًا من بعد ظهر أمس قلَب الوضع رأسًا على عقب: التأمت اللجنة الوزارية... تقدمت في مشروع القانون... تبلَّغ الرئيس الحريري بالأتفاق القريب... الغى كل مواعيده وترأس اللجنة الوزارية التي انضجت مشروع القانون تمهيدًا لأقراره اليوم على طاولة مجلس الوزراء.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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