- سوريا تدفع ثمن ضربة «داعش» في طهران
- القوة المالية الناعمة انتصرت واعادت “صنافير” و”تيران” الى السيادة السعودية.. والحكومة المصرية قبضت الثمن مقدما.. هل هناك مخطط إسرائيلي لا نعلم به يقف خلف هذه الخطوة؟ وهل سيقتصر الغضب الشعبي المصري على الصراخ والاحتجاج؟
- مغربية رأت طفلا يهوي من عاشر طابق وينجو من حريق لندن
- ميسون أبوأسعد: الدراما عتبة الممثل إلى السينما
- النص الكامل لمشروع قانون الإنتخاب الجديد على أساس 15 دائرة وفق النظام النسبي
- مجلس النواب يُقِرّ غداً التمديد.. و انتخابات النسبية بعد 11 شهراً
- واشنطن تنشر صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى في قاعدة التنف
- كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟
- الحكومة تقرّ التمديد... والنسبية
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- فيديو يوثق رؤية غواص لـ"حورية البحر" قرب مرجان الشواطئ الأسترالية!
- فيديو صادم... هذا ما فعله بعروسه يوم زفافهما وسط ذهول المدعوين!
- التمديد للبرلمان في لبنان حتى مايو 2018 وقانون «أهون الشرور» جعل الجميع «رابحين وخاسرين»
- بدون تعليق
- إسدال الستار على القانون... وانطلاق العجَلة الحكوميَّة والمجلسيَّة
- انتخابات نيابية في مايو وفق «قانون ١٥».. والبرلمان يمدد لنفسه ١١ شهراً
- أين ضغط حزب الله... وكيف صار عدوان «سلاماً» ؟ جنبلاط: ارتضينا بالأمر الواقع مراعاةً للتوافق
- لبنان أمام اختبار لانتخاب نوابه
- عون للوزراء: جلسة مجلس الوزراء ستبقى مفتوحة حتى إنجاز مشروع القانون
- خلط أوراق في سورية وفصائل تصفّي فصائل
- رسائل أميركية لإسرائيل والإرهاب: الجيش اللبناني خط أحمر
- توقعات الأبراج ليوم June 15, 2017
- قراءة أوليّة في نتائج النسبيّة
- ميقاتي: القانون الجديد ليس مثالياً وأخشى أن يكون تبريراً للتمديد
- خلاف «إنمائي» بين التيار والقوات
كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟
أكثر من أربع سنوات وقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (لبنان 13 دائرة على أساس النسبية الكاملة) أسير الأدراج في مجلس النواب من دون أن يبادر أي طرف سياسي الى الدعوة لمناقشته، وذلك قبل أن يوقع رئيسا الجمهورية والحكومة يوم أمس مرسوم إسترداده، وإرسال القانون الجديد الذي سيناقشه المجلس في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة.
هذا الواقع يؤكد أن قانون ميقاتي لم يرق طيلة الفترة الماضية لكثير من الأطراف السياسية، بالرغم من أنه بشهادة الجميع قانونا مثاليا، ذو بعد وطني يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، لكن يبدو أن كل تلك الثوابت سقطت أمام سعي كل طرف الى التخفيف من الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها في عدد نوابه، وبالتالي فقد أدخل المعنيون هذا القانون في ورشة تعديل وتبديل، في محاولة للحفاظ على تمثيلهم النيابي، وإن غلبت عليه الروح الطائفية، خصوصا في بيروت التي أعيد تقسيمها بين غربية وشرقية، وحصر الصوت التفضيلي في القضاء بدلا من الدائرة، ما يؤدي الى مزيد من التقوقع وتنامي الخطاب الطائفي والمذهبي.
للرئيس ميقاتي رأيان في القانون الانتخابي، الأول إيجابي لجهة تمكن السلطة السياسية ولو متأخرة من إقرار قانون إنتخابي، هو على علاته يبقى أفضل من قانون الستين، أو من الفراغ، أو من التمديد من دون إقرار قانون إنتخاب، على أمل أن يكون هذا القانون مقدمة لتكوين سلطة جديدة تعمل بروحية الاصلاح ومكافحة الفساد والهدر والسمسرات.
والثاني سلبي، حيث يرى أن القانون الجديد يؤدي الى التطرف في حال كانت الدائرة الانتخابية من لون طائفي واحد، وهذا الأمر لا يخدم لبنان الذي يحتاج الى قانون يعزز الخطاب الوطني الجامع، وليس الخطاب الطائفي.
بيروت برأي ميقاتي لا يجوز أن تقسم بهذا الشكل، كما لا يجوز حصر الصوت التفضيلي في القضاء، لافتا الى أن قانون حكومتنا دعا الى إعتماد صوتين تفضيليين على أساس الدائرة، لاعطاء الناخب حرية أكبر في إختيار مرشحين من طائفتين مختلفين، في حال كانت الدائرة تضم مرشحين مسلمين ومسيحيين.
يتمنى الرئيس ميقاتي في دائرته التي تضم طرابلس والضنية والمنية، أن يساهم الصوت المسيحي كما المسلم في إيصاله الى مجلس النواب، لا أن ينحصر الصوت التفضيلي المسيحي للموارنة أو الأرثوذكس.
يرفض ميقاتي بدعة نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى منطقة أخرى، لافتا الى الجهود التي بذلت من أجل الحفاظ على المقعد الماروني في طرابلس، كما ينتقد عدم إقرار الكوتا النسائية، مشيرا الى أن قانون حكومته أقر الكوتا النسائية بنسبة 30 بالمئة على الترشح، وهذا الأمر كان يساهم بالحد الأدنى في إيصال 10 بالمئة من النساء الى مجلس النواب، معربا عن تضامنه مع المرأة اللبنانية التي يجب أن يفسح لها المجال بأن تأخذ دورها وفي أن تكون في مواقع القرار.
يرى ميقاتي أن الحديث عن التحالفات منذ الآن هو أمر سابق لأوانه، نافيا حصول أي إتصال أو بحث في هذا الموضوع مع الرئيس سعد الحريري، مشيرا الى أن العلاقة الشخصية مع اللواء أشرف ريفي جيدة، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه في النسبية المعتمدة في القانون الانتخابي يصبح من الأفضل لكل فريق سياسي أن يخوض الانتخابات منفردا وليس ضمن تحالف.
يعبّر ميقاتي عن خشيته من أن يكون إقرار هذا القانون مبررا فقط للتمديد التقني لمدة 11 شهرا، ومن أن تؤدي كثرة التناقضات فيه، الى طرح تعديلات جديدة عليه بعد أشهر، فنجد أنفسنا أمام دوامة جديدة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
- كيف يقرأ نجيب ميقاتي القانون الانتخابي الجديد؟
- رسائل سياسية في السحور الحاشد: ″تيار العزم بجهوزية كاملة″
- هل قطع ميقاتي الطريق مجددا على نقل المقعد الماروني من طرابلس؟
- تحالف الحريري ـ الصفدي يتبلور في طرابلس
- الحريري في طرابلس مجددا اليوم.. لـ″ترميم العلاقة وشدّ العصب″
- طرابلس تحيي ذكرى إستشهاد الرشيد.. ″إغتيال الدولة″
- هل إنكسرت ″الجرة″ بين الحريري وطرابلس؟
- الحريري يفقد صفة رئيس الحكومة الجامع في طرابلس
- عوني الكعكي و″نادين″ و″بنات الهوى″ في مجلس الأمة الكويتي
- المشنوق يخطب ودّ الاسلاميين.. و″المستقبل″ الى مزيد من التنازلات!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)