- المجلس يبصم اليوم على «القانون الهجين» والكتل الكبرى برسم الترشيق
- المستقبل يُقسّم المنية والضنية إنتخابياً: مخالفات ومحاذير!
- إفطار مؤسسات الكرامة.. قاعدة عمر كرامي ما تزال بخير
- قانون الكلمات المتقاطعة
- المشنوق: بري والحريري وافقا على تفعيل قانون الاعدام
- أستراليا.. فاطمة مهاجر تُقر بالذنب وتنتظر السجن 12 شهرا
- مشروع قانون الجنسية الجديد يمنح صلاحيات هائلة لوزير الهجرة الأسترالي
- رجل يطرح وزيرة فرنسية أرضاً
- "تقرير فينكل" يثير الجدل داخل حكومة أستراليا
- ما لن تخبرك به المضيفات.. زر سري يمنحك مساحةٍ أكبر في الطائرة
- المحيط الهادئ يشعل غضب النيل.. توقعات بحدوث فيضانات وجفاف تُعرض مليار شخص للخطر.. ودولة واحدة قد تستفيد!
- نبيلة عبيد.. زواج سياسي سراً.. وإعلامية حطمت قلبها
- توقعات الأبراج ليوم June 16, 2017
- تعيين السيدة المثلية آنا برنابيتش رئيسة للحكومة في صربيا
- بدون تعليق
- خفة ظل وزير الخارجية اللبناني تنشط الساخرين على تويتر
- من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و'الحشد الشعبي'
- البرلمان اللبناني يصوّت اليوم بـ «رفْع الأيدي» على قانون الانتخاب الجديد
- مصادر: مطلوب مصادقة «النواب» على القانون بـ 100 صوت اليوم
- القانون يُصدَّق اليوم... وورشتان نيابية وحكومية تعقبان التمديد
- عون يحضّر لـ «ثورة» اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية.. قانون الانتخاب.. ثلاث ثغرات وفضيحة!
- حركة ديبلوماسية عربية وروسية وصينية تبحث مع مسؤولين لبنانيين تطورات المنطقة
- انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»
- الثورات العربيّة بين طلب الحرّية ووعيها
- اقتراح بديل للبطاقة الممغنطة
قانون الكلمات المتقاطعة
الفارقُ بين النسبيةِ، ونسبيةِ قانونِ الانتخابِ اللبنانيّ يشبه مسافرِين إلى باريس باعوا كلَّ ما لديهم ثمنَ بطاقةِ السفرِ والفندق. وبعد ساعاتٍ في الجوِّ تهبطُ الطائرةُ في مطارِ مقديشو بالصومال.
ويُفاجَأون بطاقمِ الطائرةِ يُبشّرهم بأنه حقّقَ انتصاراً بالإقلاع والتحليقِ ثم الهبوطِ في مقديشو بدلَ مواصلةِ الطيرانِ حتّى باريس، ويَعِدهم بأن يُسفِّرَهم إلى باريس المرّةَ المقبِلة.
وفي محاولةٍ لتغطيةِ انتصارهِ الفاشِل، راح يَشرح للركّابِ حسناتِ الهبوطِ في الصومال: مقديشو تقع على شاطئِ البحرِ الأحمر، باريس لا تُطِلُّ على بحر. حجمُ البَعوضِ في مطارِ مقديشو كبيرٌ يُرى بالعينِ المجرّدَة، بينما حجمُه صغيرٌ في مطارِ شارل ديغول ويَلْسَع على حين غِرّة.
المناخُ في الصومال صحراويٌّ حارّ عكسَ فرنسا حيث البردُ القارص. هنا تتعرّفون على تاريخِ أسرة «جوبورون» الصحراويّة عوضَ الاطلاع على سُلالة دو بوربون الفرنسيّة.
الصومال عضوٌ في الجامعةِ العربيّة بينما فرنسا ليست سوى عضوٍ في الاتحادِ الأوروبّي. في الصومال اكتفَوا بقوسٍ وفي باريس طَمعوا بقوسِ نصر. في الصومال حافظ الإنسانُ على العصرِ الحجريّ، بينما غامرت باريس وانتقلت، دون تقديم اعتذار، إلى عصرِ الكتاب والتكنولوجيا والإنترنيت.
في مقديشو تشترون لُفافةَ «القات» التي تُجلَبُ يوميّاً من كينيا بخمسةِ دولاراتٍ أميركيّة، في حين تجوبون كلَّ أحياءِ باريس ولا تجدونها. الصومال تمسَّكت بعُملتِها الوطنيّةِ «الشِلْن»، بينما فرنسا تنازلت عن عُملتها لصالحِ الأورو.
في الصومال تتمتعون بنظامِ الشريعة بعيداً من العَلمنةِ الفرنسيّة. في الصومال تقعون على مدنٍ مُعفاةٍ من نظامِ السيرِ مثلَ «كيسمايو وبوساسو وبورما»، بينما عليكم احترامُ النظامِ في مدنٍ فرنسيّةٍ مثلَ فرساي وليون وبوردو ونيس. في مقديشو تَصرفون مالاً أقلَ فلا كوتا نسائيّةً ولا مشروباتٍ ولا لحمَ خِنزير، بينما في فرنسا يَستميلُكم النبيذُ والشمبانيا والكوتا المتنوّعَة.
انتهى قائدُ الطائرة من عرضِ مفاتنَ مقديشو وانتظَر ردّةَ فعلِ المسافرين التعساء. فَدَوى التصفيقُ وأبلغوه أنّهم يَضعون أرواحَهم ودماءَهم فِداه وفِدى المضيفاتِ اللواتي سَهرن الليلَ لتحضيرِ الهبوطِ في مقديشو عوضَ باريس. هكذا ركّاب يَستحقون هكذا طيّار.
ويشبه التمديدُ أحدَ عشرَ شهراً عوضَ سنةٍ للمجلسِ النيابيّ محّلاتِ الأدواتِ المنزليّة التي تُعلن سعرَ الغِسّالةِ 5999 ليرةً عوضَ 6000 ليرةٍ ليكونَ الوقعُ أخفَّ على الشاري، وتعلنُ سعرَ البرّادِ لحُفظِ النوّاب 8999 ليرة، وسعرَ آلةِ تسهيلِ هضمِ الصفقات 3999، وسعرَ مِكْنسةِ الطبقةِ السياسيّة 0.999 قرشاً.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- المحيط الهادئ يشعل غضب النيل.. توقعات بحدوث فيضانات وجفاف تُعرض مليار شخص للخطر.. ودولة واحدة قد تستفيد!
- تعيين السيدة المثلية آنا برنابيتش رئيسة للحكومة في صربيا
- صفقة العشرين مليار دولار هل أخرجت قطر من المصيدة ونقلتها من داعم رئيسي للارهاب الى حليف استراتيجي لواشنطن؟ وكيف خدع “التاجر” ترامب الجميع وحصل على “الدفعة الأولى” من “الخراج” الخليجي كاملة؟
- سلمى حايك: ترامب دعاني للخروج معه لكني رفضت
- أستراليا.. فاطمة مهاجر تُقر بالذنب وتنتظر السجن 12 شهرا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
سجعان قزي
سياسي لبناني
- قانون الكلمات المتقاطعة
- قانون ما بعد الافطار وما قبل السحور
- زيارةٌ أم غارة؟
- زيارةٌ أم غارة؟
- مشروعُ إبدالِ الشعبِ اللبنانيّ
- قزي في ندوة حول النازحين السوريين: تقسيماتٌ في سوريا تُـحوِّلُ النازحين "سوريّي الشَتات" عِبءُ النزوحِ السوريِّ لا يمـيّـز بين مسيحيٍّ ومسلمٍ لبنان بلد لجوءٍ للأفراد لا للشعوب
- لولا شخصيّةُ الرئيس لَفتَحوا فروعاً للقَصر
- بمناسبةِ عيدِ العمّال عودةُ اليسارِ من بابِ اليمين
- لا قَسَمٌ ولا خِطابُ قَسَم
- النظامُ أُصيبَ بِـ«شُعَيْراتِه» ولبنانُ بقانونِ انتخاباتِه
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)