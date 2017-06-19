- باسيل يفتح معركة تعديل قانون الانتخابات!
- قانون النسبية يواري الطائف والدوحة معاً
- الجدار الفاصل بين السياسيين وناخبيهم
- «الصوت التفضيلي» تحت «رداء النسبية»: نعمة أم نقمة!؟
- هل ستغيِّر «النسبية» طبقة سياسية فقدت الصدقية؟
- البطاقة الممغنطة... تمتحن نيّات أصحابها وتُعرّي التمديد
- جورج عدوان... شاعر البَلاط الجنبلاطيّ الجديد
- انتخابات بطريرك الكاثوليك: مصلحة مسيحيي الشرق فوق كل اعتبار
- طَبّقوا «الكوتا» بلا قانون إن كنتم صادقين
- اترك القلق وابدأ الحياة
- كهرباء بين 20 و 24 ساعة مقابل زيادة التعرفة 33 في المئة
- اسقاط أمريكا طائرة حربية سورية “استفزازا” متعمدا لروسيا وحلفائها قد لا يمر دون رد.. تقدم الجيش السوري نحو الحدود العراقية وفتحها لأول مرة.. والصواريخ الباليستية الإيرانية التي ضربت أهدافا في دير الزور تغيير استراتيجي ورسائل لاطراف عديدة بينها السعودية
- طريق التعب والغضب الى جمهورية الهواة
- مهما تعدَّدت الطاولات والجلسات ملفات الناس واحدة
- هي بينج.."الأم الروحية" لعصابة غسيل الأموال في أستراليا
- «خبصة» تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018!
- البداوي: ترتدي الثوب الطرابلسي الانتخابي، و″المستقبل″ يتراجع!
- الحريري يُضرب من بيت أبيه .. ويصمت!
- إسقاط مقاتلة وصواريخ إيرانية.. التوتر الدولي يتصاعد بسوريا
- فيديو من لندن لداهس المصلين الصارخ: سأقتل كل المسلمين
- الإرهاب
- طريق بغداد - دمشق مفتوح في الاتجاهين
- الرجل الذي ارتدى «معطف التاريخ»
- ملك عصري يستضيف رئيسا عصريا
- توقعات الأبراج ليوم June 19, 2017
الجدار الفاصل بين السياسيين وناخبيهم
لم يعد بوسع السياسيين الهروب أكثر: انتهت أزمة قانون الانتخاب. لم يعد هناك أي مبرر أو مهرب أو طريق فرعيّ. وصول السياسيين إلى مهرجاناتهم الانتخابية يتطلب منهم اجتياز جدار مرتفع وسميك اسمه الوضع المعيشي. هناك من يستنفر أجهزة الدولة ولا سيما الوزارات والبلديات لتوزيع الرشى المقوننة هنا وهناك لتهدئة أنصاره وإسنادهم شهرياً أو كل بضعة أشهر بدفعة صغيرة.
وهناك من يعد أتباعه بوظيفة من هنا وأخرى من هناك. إلا أن المشكلة أكثر تعقيداً من أن تستطيع هذه الرشى حلها. الأرقام تفيد بوجود أكثر من مئة ألف لبناني يعانون الأمرّين لتسديد أقساط المصارف السكنية، ومثلهم تقريباً يواجهون المصائب في تأمين إيجارات منازلهم كل أول شهر، في وقت تواجه فيه المصارف مشكلة حقيقية في جباية القروض المخصصة للسيارات. ولعل التحريض المذهبي الموسمي يشغل المواطنين عن مشاكلهم الأساسية بين وقت وآخر، إلا أن إقرار قانون الانتخابات يضع حداً لحفلة المزايدات ويفسح المجال أمام تفكير الناخبين بأنفسهم قبل أي شيء آخر. ولا بدّ هنا من القول لآل الحريري قبل أي أحد آخر إن حجم الديون المتراكمة والغلاء المعيشي يجعل من الألف دولار لا المئة التي اعتادوا دفعها مجرد «بونبونة» لا تغير أبداً في مزاج الناخبين. لم يعد للمئة دولار أي قيمة، وعليهم أن يحسبوا حساب «الألف وطلوع». الوضع سيئ والجدار الفاصل بين السياسيين والناخبين مرتفع جداً. في أفضل الأحوال، يمكن القول إن السياسيين يعيشون في عالم، والناخبين في عالم آخر. في عالم السياسيين، لا أزمة سكن ولا أزمة مواصلات أو سندات مصرفية شهرية أو كهرباء أو نفايات أو غلاء أقساط مدرسية وجامعية وغيره. في عالم السياسيين، هناك يخوت وسيارات غير مجمركة وقصور مجهزة بمولدات خاصة وشقق سكنية للأولاد في الخارج، حيث جامعاتهم ومسابح خاصة ومنتجعات مقفلة. في عالم السياسيين، لا أحد يلقي نظرة على فواتير المطاعم وفواتير الهواتف وفواتير المولدات وسعر البطاقات في المهرجانات السياحية التي يُراد منها القول إن الأوضاع السياحية والمعيشية بألف خير. ثمة عالمان نعم؛ عالمان متناقضان، والمشكلة أن السياسيين لا يرون من هم في العالم الآخر، فيما أهل العالم الآخر يرون السياسيين يتمخطرون أمامهم بثرواتهم وسياراتهم وقصورهم وقلة حيائهم. لا يوجد من الآن حتى موعد الانتخابات شيء يفكر فيه أهل الجديدة – البوشرية – السد وسن الفيل والمكلس والمنصورية والدكوانة والفنار ورومية والمكلس والزلقا وجل الديب سوى رائحة النفايات التي حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي. ثمة جدار صلب ومرتفع من النفايات يفترض بالمرشحين إلى الانتخابات النيابية في المتن الشمالي أن يقفزوا فوقه للوصول إلى مهرجاناتهم الانتخابية. وفي ضبية، حيث اعتادت اللوائح أن تنظم مهرجاناتها الانتخابية، يفترض بالخطباء أن يتحسبوا هذه المرة لانتهاء العمل بالمجمع السكني الذي يتجاوز سعر أصغر شققه نصف مليون دولار، فيما هو مشيد فوق ردم البحر الذي كان يفترض أن يكون لكل الناس. والأسئلة كثيرة من الشاطئ المحتل بأكمله، إلى الجبال المزدحمة بالمرامل، مروراً بفواتير المحال التجارية والمطاعم التي لا تخضع لأي حسيب أو رقيب. بإمكان الوزراء المزايدة على بعضهم بعضاً في ما يخص السدود والبواخر وميزانيات المستشفيات وغيرها، إلا أن الناخب لا يبالي في هذه اللحظة بحجم السد وتكلفته، ومن أنجزه ومن عرقله؛ كل ما يعنيه أنه بات مضطراً إلى اقتطاع نحو مئة دولار من أجره الشهري لشراء مياه الشفة لأن المياه النظيفة لا تصله أو هو لا يثق بنظافتها. وقبل عام أو عامين، لم يكن المواطن ليفكر بتكلفة الموقف المخصص لسيارته باعتباره كان شبه مجاني، فيما يعلم اليوم أن نحو مئة دولار إضافية تقتطع من راتبه وتذهب لأصحاب المواقف الذين رفعوا التسعيرة في أحد شوارع أنطلياس إلى عشرة آلاف ليرة في مقابل ساعتين، علماً بأن الخوات تفرض جملة ومفرقاً وتفرخ يميناً ويساراً. هذا الجدار المرتفع صنعت حجارته من دموع الأمهات اللواتي لا يجدن المواكبة الإعلامية والافتراضية اللازمة لحركتهن الاعتراضية ضد الصرف التعسفي لأبنائهن وبناتهن من مؤسسات المستقبل، ومن القهر المتمادي لأصحاب الحق بسلسلة الرتب والرواتب، ومن الإهمال الوقح لعكار والمنية والضنية، ومن وزارة الدولة لمكافحة الفساد التي لم تقع على ملف فساد واحد حتى الآن.
النقاش المحتدم بشأن موازين القوى في هذه الدائرة وتلك لا يلحظ اليوم وجود هذا الجدار، لكنه موجود كما لم يكن يوماً في السابق، ولن يكون من السهل القفز فوقه، سواء بالنسبة إلى السياسيين بحكم أوزانهم الثقيلة أو بالنسبة إلى المواطنين الذين يصعب تخيلهم يتجاهلون أوضاعهم الصعبة هذه المرة أيضاً إكراماً لفلان وعلتان بعدما بات استقرار أسرهم ومستقبلهم ومصير أبنائهم على المحك.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
غسان سعود
كاتب ومحلل سياسي لبناني - جريدة الاخبار اللبنانية
- الجدار الفاصل بين السياسيين وناخبيهم
- جورج عدوان... شاعر البَلاط الجنبلاطيّ الجديد
- حبيش يفوز بكرسي في إفطار العونيين
- باسيل يحرم العهد أبوّة إنجاز النسبية
- النسبية في الشوف: الوضع المسيحي لا يطمئن جنبلاط
- صفحة جديدة في كتاب الاعتراضات الأرثوذكسية: حركة «لا تجوّزونا ولا تجنّزونا»
- 13 حزيران
- سليم عون: متحالفون مع حزب الله والمستقبل والقوات ولا بدّ من إعادة الاعتبار للكتلة الشعبية
- الحريري: التحالف الانتخابي مع باسيل أولاً
- خلافة لحام: دمشق وحلب تتصارعان في بيروت
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)