ابحثوا عن الشيخ حمد

كيف يرى الخليجيون، من رجال الاعمال والمواطنين، الازمة مع قطر؟!

لقد جمعتنا المصادفة مع عدد من هؤلاء في بيروت، فكانت فرصة لنسأل عن هذه الحدة في الخصومة، مع وعينا بأن قطر قد تخطت الحدود، منذ وقت طويل، من دون أن تلقى مواجهة بمثل العنف الذي شهدناه ونشهده منذ اكثر من أسبوعين..

لم يكن ضيوفنا راغبين بالدخول في التفاصيل، لكنهم عبروا عن ضيقهم الشديد بممارسات قطر. قال “كبيرهم”: يا اخي المحطة التلفزيونية وحدها لا تحول الدولة الصغيرة إلى دولة عظمى. لقد سكر الاخوان القطريون بنجاح “الجزيرة” كمحطة تحظى بنسبة كبيرة من المشاهدين، لكن ذلك النجاح لا يعكس بالضرورة حجم الدولة التي تنطلق منها المحطة. فأية محطة تبث افلاما جنسية تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وعندكم في بيروت ما يشهد على ذلك. لكن التأثير السياسي امر مختلف..

اضاف رجل اعمال معروف: كان اخوتنا القطريون متواضعين، او فلنقل طبيعيين كسائر الخليجيين، ثم أسكرهم نجاح “الجزيرة” مشفوعاً بتقدم الدوحة لتغدو “عاصمة الحدث”، كما يقولون … زوار كبار من رؤساء الدولة علاقات مميزة مع عواصم القرار في العالم، تأثير في الاوساط الاسلامية المتعصبة حيث للإخوان المسلمين دور في استغلال فوضى الانهيارات التي ضربت العديد من البلاد العربية والافريقية.

وسألت عن الشيخ تميم، رئيس الدولة، ودوره في هذا الذي يجري، فساد الصمت، ثم تجرأ احد الضيوف فقال: بل اسأل عن دور ابيه، الشيخ حمد..

تساءلت: وهل ما زال لهذا الامير السابق، الذي تنازل، طائعاً مختاراً، في حدود ما نعلم لابنه الثاني، ابن الشيخة موزه، لان النجل الاكبر، في ما يقال، غير مؤهل للحكم..

قال محدثي: في تقديرنا أن الشيخ حمد ما زال هو مصدر القرار. الصورة لتميم، والفعل لحمد..

قلت: ولكن الصور الوحيدة التي تنشر للشيخ حمد حاليا تظهره في اليخت، والى جانبه الشيخة موزة، كسواح يجوبون البحار عند شواطئ المنتجعات الاوروبية المميزة..

قال محدثي: هذه رحلات للترفيه.. لكنه ما زال صاحب القرار في الدوحة، لا سيما وانه صاحب المال..

عاد “كبيرهم” إلى الكلام فقال: انه لأمر محزن أن تجبرنا تصرفات قطر على هذا الموقف…سنحتاج إلى وقت طويل لترميم العلاقات في ما بيننا.