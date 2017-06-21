- أمر ملكي: إعفاء محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ولياً للعهد
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- بري يلاقي عون عند «منتصف الطريق» وجنبلاط لن يشارك في الحوار
- مشاريع مصانع الاسمنت.. بيئية ام مشبوهة؟
- ثورة نسائية في لبنان.. لـ ″تعديل القانون الانتخابي″!
- بعون .. اكتمل نصاب الطائفية
- مشهد اغتصاب أم اغتصاب حقيقي؟
- توقعات الأبراج ليوم June 21, 2017
- الإرهاب لا دين له
- تقارير تحذر من «البطالة المخيفة» وحجم الفساد على الاستقرار
- اشتباك عوني ـ قواتي اليوم
- ملف استئجار بواخر الكهرباء ينذر بمواجهة بين وزير الطاقة ومعارضيه في حكومة لبنان
- لقاء بعبدا يُقارب الملفات ويترك العلاج للمؤسّسات... وجلسة «كهربائية» اليوم
- لبنان... الصراع السياسي إلى استراحة والصداع الاجتماعي إلى الصدارة
- «تشاوري عون»: جنبلاط يعتذر.. والمستبعدون يُصعّدون
- انتخابات 2018: اختبار زعامة الورَثة
- لبنانيّو «سعودي أوجيه»: 700 موظف جديد بلا عمل
- هديّة باسيل للقوات: التضييق على رؤساء البلديات
- أيزنكوت: روسيا تتجاهل وصول سلاحها المتطور إلى حزب الله
- القانون ستُعاد صياغتُه ولن يرعى الإنتخابات!
- حرب سوريا المفيدة ومعركة سوريا البعيدة
- وظيفة طاولة بعبدا تقارب ومصالحة
- مواجهة أميركية - إيرانية في البادية السورية
- 'يوم خطف القدس'
- هل ستدخل الازمة الخليجية شهرها الأول وربما عامها الأول أيضا؟ كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه.. وراقبوا تصريحات القرقاش.. والحرب الدبلوماسية تسابق الحرب الإعلامية في شراستها.. والحصار الاقتصادي لاستنزاف نظام تمهيدا لتغييره.. واليكم ادلتنا الدامغة
ابحثوا عن الشيخ حمد
كيف يرى الخليجيون، من رجال الاعمال والمواطنين، الازمة مع قطر؟!
لقد جمعتنا المصادفة مع عدد من هؤلاء في بيروت، فكانت فرصة لنسأل عن هذه الحدة في الخصومة، مع وعينا بأن قطر قد تخطت الحدود، منذ وقت طويل، من دون أن تلقى مواجهة بمثل العنف الذي شهدناه ونشهده منذ اكثر من أسبوعين..
لم يكن ضيوفنا راغبين بالدخول في التفاصيل، لكنهم عبروا عن ضيقهم الشديد بممارسات قطر. قال “كبيرهم”: يا اخي المحطة التلفزيونية وحدها لا تحول الدولة الصغيرة إلى دولة عظمى. لقد سكر الاخوان القطريون بنجاح “الجزيرة” كمحطة تحظى بنسبة كبيرة من المشاهدين، لكن ذلك النجاح لا يعكس بالضرورة حجم الدولة التي تنطلق منها المحطة. فأية محطة تبث افلاما جنسية تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة، وعندكم في بيروت ما يشهد على ذلك. لكن التأثير السياسي امر مختلف..
اضاف رجل اعمال معروف: كان اخوتنا القطريون متواضعين، او فلنقل طبيعيين كسائر الخليجيين، ثم أسكرهم نجاح “الجزيرة” مشفوعاً بتقدم الدوحة لتغدو “عاصمة الحدث”، كما يقولون … زوار كبار من رؤساء الدولة علاقات مميزة مع عواصم القرار في العالم، تأثير في الاوساط الاسلامية المتعصبة حيث للإخوان المسلمين دور في استغلال فوضى الانهيارات التي ضربت العديد من البلاد العربية والافريقية.
وسألت عن الشيخ تميم، رئيس الدولة، ودوره في هذا الذي يجري، فساد الصمت، ثم تجرأ احد الضيوف فقال: بل اسأل عن دور ابيه، الشيخ حمد..
تساءلت: وهل ما زال لهذا الامير السابق، الذي تنازل، طائعاً مختاراً، في حدود ما نعلم لابنه الثاني، ابن الشيخة موزه، لان النجل الاكبر، في ما يقال، غير مؤهل للحكم..
قال محدثي: في تقديرنا أن الشيخ حمد ما زال هو مصدر القرار. الصورة لتميم، والفعل لحمد..
قلت: ولكن الصور الوحيدة التي تنشر للشيخ حمد حاليا تظهره في اليخت، والى جانبه الشيخة موزة، كسواح يجوبون البحار عند شواطئ المنتجعات الاوروبية المميزة..
قال محدثي: هذه رحلات للترفيه.. لكنه ما زال صاحب القرار في الدوحة، لا سيما وانه صاحب المال..
عاد “كبيرهم” إلى الكلام فقال: انه لأمر محزن أن تجبرنا تصرفات قطر على هذا الموقف…سنحتاج إلى وقت طويل لترميم العلاقات في ما بيننا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- «السفير» ١٣٥٥٢: تغيب.. ولا تنطفئ!
- اندثار العرب.. حضارة ومدناً ورعايا قتلى أو غرقى!
- حكومة «جديدة» في قصر الفراغ..
- سفير الأمة
- عالم عربي من الركام! عن الثورات المجهضة والهجوم المضاد
- حتى لا يمر قانون انتخاب يلغي الوطن والمواطن...
- غرق العرب بدمائهم فضاع منهم حاضرهم وتاهوا عن مستقبلهم!
- أن تعيش في عصر فيديل كاسترو...
- حتى لا ينطفئ الفرح بالعهد الجديد...
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)