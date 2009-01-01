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خفضُ فاتورة الإنترنت ورفعُ درجة الإهتمام
العصر الذي نعيش فيه سرعان ما تتحوَّل فيه الكماليات إلى ضروريات. حين تكون السلعة أو الخدمة، من الكماليات، بإمكان المواطن الإستغناء عنها أو على الأقل التقليل منها، لكن حين تصبح من الضروريات فإنّها تكون كالقدَر الذي لا مهرب منه.
تنطبق هذه المقاربة والمقارنة، على خدمة الإنترنت، هذه الخدمة كانت في ما مضى من كماليات العيش، بالإمكان عدم استخدامها من دون أن تتأثر الحياة اليومية، ولكن مع ترابط الأمور الحياتية بعضها ببعض، أصبحت الإنترنت أكثر من كماليات وربما أكثر من ضروريات وصارت ملازمة لدقائق الحياة اليومية:
من دون إنترنت لم يعد هناك من إمكانية للتعليم المدرسي والجامعي الذي صار يعتمد على أل EBook.
ومن دون إنترنت صارت المعاملات المصرفية مستحيلة.
ومقياس تطور الدول أصبح عبر المعاملات الإلكترونية والحكومات الإلكترونية. وحتى الإنتخابات النيابية باتت تعتمد على الإنترنت، وما البطاقة الممغنطة سوى حاجة ضرورية بعد تحسن الإنترنت.
هذا الواقع يُلقي على وزير الإتصالات جمال الجراح تحديات كبرى، فهو المعني بهدفين كبيرين:
الأول تحسين خدمات الإنترنت، والثاني تخفيض أسعارها.
تخفيض الأسعار تمَّ منذ فترة، وكان مقبولاً جداً من الناس ولاقى استحساناً لديهم، خصوصاً أنَّ نسبة التخفيض تجاوزت الخمسين في المئة وبلغت الستين في المئة.
يعرفُ وزير الإتصالات جمال الجراح تأثير هذه الخطوة في السياسة، فهو في المعترك السياسي منذ أكثر من ربع قرن، إذ كان منسق تيار المستقبل في البقاع من العام 1996 حتى العام 2004، وانتقل من المنسقية إلى الندوة البرلمانية من العام 2005 حتى اليوم.
جمال الجرَّاح يُصنَّف في بلدته البقاعية، المرج، على أنَّه من الصقور. كان دائماً على الأرض مع الناس، وهذا ما جعل أعداد الذين صوَّتوا له ترتفع تسعة آلاف صوت بين انتخابات 2005 وانتخابات 2009. هو إبن الأرض خصوصاً أنَّ والده كان مختاراً على مدى ربع قرن، وهو منفتح بقاعياً ووطنياً، درس في الكلية الإنجيلية في زحلة، تخرَّج من الجامعة اللبنانية - الأميركية، وباكراً تدرَّج في الأعمال حتى صار مديراً إقليمياً لبنك البحر المتوسط في البقاع، فحاز ثقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما هو اليوم يحوز ثقة الرئيس سعد الحريري.
الإنتخابات النيابية على الأبواب، الوزير جمال الجرَّاح يشعر بأنَّ عليه الكثير ليقدِّمه للناس، سواء من موقعه كقيادي من الصقور في تيار المستقبل، أو كنائب عن منطقة البقاع أو كوزير خدماتي، مهمته أن يقدِّم الخدمات بأقل كلفة للمقيمين على أرض لبنان، بين مواطنين ونازحين ولاجئين حيث يتجاوز العدد خمسة ملايين.
ليست مهمة بسيطة أن يكون وزيراً ونائباً مسؤولاً تجاه هذه الملايين ولتقديم أفضل الخدمات لهم، إنه التحدي الأكبر.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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