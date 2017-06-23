- مسؤول: دول عربية ترسل لقطر 13 مطلبا لإنهاء الأزمة
- كشف المستور..
- لقاء العشرة: مصافحات بين الخصوم وإسقاط مجلس الشيوخ من «الوثيقة»
- أستراليا.. مجلسا النواب والشيوخ يقران خطة غونسكي 2،0 لتمويل المدارس
- نخسر مع الارض كرامتنا وحقنا فيها..
- طرابلس: ″بشرى سارة″ صور السياسيين باقية!
- ميقاتي: لقاء بعبدا أعاد تصويب الشطط
- القانون الطائفي لا ينجب ديمقراطية!
- زياد الحمصي هل هو رأفت الهجان أم جاسوس لإسرائيل؟
- فتاة تحطم سيارة حبيبها الـ"BMW" بعدما ضبطته يخونها
- "فقمة" عملاقة تفتك بـ"أخطبوط" فى عرض البحر
- امرأة تجر تمساحا ضخما بالإجبار لخوفه منها
- تعرفوا إلى النبتة التي ستهزم داء السكري
- توقعات الأبراج ليوم June 23, 2017
- لقاء بعبدا يحذف مجلس الشيوخ... وخريطة طريق إلى الإنتخابات
- لقاء بعبدا: باسيل اقترح تكريس المناصفة في البرلمان وبري رفض اجتهادات وتمسّكَ بوثيقة الوفاق
- اللقاء التشاوري .. جعجع عاود الحضور وعون تجنب اللقاءات الثنائية
- «اللقاء التشاوري» خطوة «الالف ميل»... وهجوم فليطا يسرع الحسم
- التسوية السياسية في لبنان أكثر رسوخاً بعد تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد
- لقاء بعبدا التشاوري: اجتماع ردّ الاعتبار!
- مصطفى طلاس.. النموذج السني المطلوب
- إيران تستفيد من مواجهة أميركية - روسية في سورية
- رويترز: الملك سلمان قد يتنازل عن العرش ليشرف على انتقال الحكم في المملكة إلى ابنه
- هل يتحالف المتضرِّرون في الإنتخابات؟
- «حزب الله» لن يقبل بتعديل حرف في قانون الإنتخاب
القانون الطائفي لا ينجب ديمقراطية!
أخيراً، وبعد جهود مضنية في المساومات وعقد الصفقات بالتنازلات المتبادلة عن حقوق “الرعايا”، تمكنت الطبقة السياسية من التوافق على قانون جديد للانتخابات هو عبارة عن خلطة عبقرية من الستين مع النسبي مع الأكثري مع الصوت التفضيلي.
من عنده شك، بعد، بأن لبنان، وتحديداً الطبقة السياسية فيه، فريدة في بابها، مبدعة في ابتكاراتها، خلاقة في فنون تزوير الارادة الشعبية عبر تقسيم الناس طائفياً، ثم مذهبياً، ثم مناطقياً، ثم جهوياً، ثم بقانون مبتدع فيه من الستين “روحه” ومن النسبية شكلها، وان ظل الصوت التفضيلي هو صوت “الزعيم” المرجح ..
المأساة أن الرعايا من الناخبين يشتركون مع “الأقطاب” في هذه اللعبة القاتلة لما يسمى في بلاد الآخرين “إرادة الشعب”. ذلك أن الشعب سلم بأنه مجموعة من الطوائف والمذاهب التي لا يجمع بينها وطن بل “كيان” … والكيان، بحد ذاته، نفي لحقيقة أن لبنان وطن، بل هو دار رعاية أو لجوء أو استيطان لمجاميع من البشر تواجدوا فيه بالمصادفة القدرية، واكتسبوا جنسيته بالوراثة أو بالتجنيس المذهب أو بذريعة التوازن الطائفي بين أكثرية يستحيل انقاصها وبين أقلية تستحيل زيادتها بما يكفي للتعادل مع الأكثرية..
الطريف أن “الدولة” لا تتعامل مع رعاياها على أنهم شعب واحد بل على أنهم طوائف عدة، لا تجمع بينهم أرض محددة ولا يوحدهم المصير المشترك..
كذلك فالشعب الممنوع من أن يكون شعباً واحد بمصير واحد، يعامل بطوائفه … ففي الكيان الطوائف هي الأساس وليس الشعب، بينما الوطن يوحد الشعب من فوق الطوائف والمذاهب وحتى الأديان .. أما الكيان فهو “ملجأ” الطوائف وليس وطناً لجميع أبنائه. وفي الوطن يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، أما في الكيان فالرعايا درجات بطوائفهم، إذ هناك رعايا من الدرجة الأولى، ورعايا من الدرجة الثانية وحتى الثالثة، وثمة رعايا خارج أي تصنيف..
هكذا تصير الديمقراطية على الطريقة اللبنانية تثبيتاً للنظام الطوائفي، وتصير الانتخابات بالتالي، مجرد عملية تجميلية لنظام هو أسوأ في جوهره من نظام الفصل العنصري..
في لبنان وحده، وعبر نظامه الفريد القائم على مزاوجة الطائفية مع العنصرية تصبح الانتخابات أداة تزوير ليس لأصوات الناخبين الذين يفرض عليهم أن يعودوا رعايا لطوائفهم بل لهوية الوطن ودولته وشعبه.
كيف لدولة تنظر إلى شعبها على أنه طوائف مقتتلة أن تدعي الديمقراطية وثمة تمييز بين رعاياها على أساس طائفي ومذهبي من تحت إلى فوق أي من العامل في البلدية إلى رئيس الجمهورية؟!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
- نخسر مع الارض كرامتنا وحقنا فيها..
- القانون الطائفي لا ينجب ديمقراطية!
- عن تجربة قطر ودروسها: لا الغاز ولا النفط يبني ـ وحده ـ الدول
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- «السفير» ١٣٥٥٢: تغيب.. ولا تنطفئ!
- اندثار العرب.. حضارة ومدناً ورعايا قتلى أو غرقى!
- حكومة «جديدة» في قصر الفراغ..
- سفير الأمة
- عالم عربي من الركام! عن الثورات المجهضة والهجوم المضاد
- حتى لا يمر قانون انتخاب يلغي الوطن والمواطن...
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)