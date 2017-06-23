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قراءة في وثيقة بعبدا والعبرة في تنفيذها حكومياً
ضربة معلم... هذا التوصيف يمكن إعطاؤه إلى الإجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا...
ضربة معلم لأنَّه خرج بورقة كانت معدَّة سابقاً، وكلُّ ما حصل أنَّ المجتمعين ناقشوها وتركوا أمر تطبيق النقاط التي وردت فيها إلى الكيانات الدستورية القائمة، أي مجلس النواب ومجلس الوزراء وإدارات الدولة.
وأهمية اجتماع بعبدا أنَّه حقق الأهداف والنقاط التالية:
أولاً، المصالحة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجيه. جاءت هذه المصالحة بعد قطيعة بين بعبدا وبنشعي منذ ما قبل انتخابات الرئاسة في تشرين الأول الفائت، ولم تفلح كل المحاولات في إعادة وصل ما انقطع، إلى أن برز مخرجٌ ذكي يتمثل في دعوة رؤساء الكتل الممثلين في الحكومة. وبما أنَّ الوزير فرنجيه بينهم فإنَّ الدعوة تكون حكماً موجهة إليه، وسيكون من باب الإحراج أن لا يلبيها.
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ثانياً، حثُّ رؤساء الكتل على الطلب إلى وزرائهم في الحكومة تفعيل عملهم، خصوصاً في الملفات العالقة ولا سيَّما منها الملفات التي هي على تماس يومي مع المواطنين وقضاياهم.
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ثالثاً، سحب النقاط السجالية من التداول، خصوصاً في القضايا التي سبق الإتفاق عليها، فجاءت النقاط بطريقة مفصَّلة لا تترك مجالاً للإلتباس:
فهناك بند رفض التوطين، المعلن أو المقنّع، كما هناك رفض لأية محاولة لتثبيت أية جماعة غير لبنانية على أرض لبنان، وكما نكافح الهجرة الخارجية القسرية لأبنائنا، نعمل على وقف الهجرات الداخلية، إن بالنزوح من الريف، أو بنقل سجلات القيد، بما يخلق غيتوات نفسية أو واقعية، تؤدي إلى كنتنة لبنان وقوقعة اللبنانيين.
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لم يغفل اللقاء في بعبدا عن قضية وردت في الدستور وفي خطاب القَسَم وفي البيان الوزاري، وهي ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية في أقرب وقت ممكن. ويأتي هذا الإلحاح بسبب أهمية اللامركزية الإدارية التي تهدف إلى تثبيت اللبناني في مواطنه الأصلية، وتأمين حقه الكامل في الإنماء المتوازن على مساحة وطنه.
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أما سائر البنود فيمكن اعتبارها أنها بنود حثٍّ للحكومة من أجل أن تفعِّل دورها وتقوم به على أكمل وجه. وتأتي في مقدمة هذه البنود، الموازنة العامة التي يقتضي إقرارها أولاً تأميناً للإنتظام المالي للدولة، وكذلك خلق فرص العمل، وتحقيق الإنماء المتوازن.
الجديد في الطروحات أنَّه تمَّ الإتفاق على لجنة إقتصادية وزارية دائمة من خلال برنامج زمني، تنفيذي ومموّل، لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الإقتصاد الوطني.
بالإمكان اعتبار هذه اللجنة أنَّها ستكون المحرِّك لكلِّ الملفات الإقتصادية، التي يأتي في مقدمتها ملف الكهرباء، بعد الإلتباسات التي حصلت لجهة البواخر أو غيرها. ويبدو أنَّ اجتماع بعبدا حَسَمَ ما كان ملتبساً فتحدث عن تأمين الكهرباء 24/24 من خلال تنفيذٍ كاملٍ للخطة الحكومية والتي تؤدّي إلى إزالة أيِّ عجزٍ عن الدولة وتخفيض الكلفة الإجمالية عن المواطن.
ومن الكهرباء إلى السدود حيث شدد البيان على ذلك من خلال الحفاظ على المياه كثروة استراتيجية للبنان وتأمينها عبر كافة الخطط الوطنية المقرّة وتنفيذ برنامج إنشاء السدود، وحمايتها والحفاظ عليها وتنظيف مجاري الأنهر.
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بالإمكان اعتبار بيان بعبدا صيغة محدَّثة للبيان الوزاري وإعادة قراءة له بطريقة مبسطة وعملية، وكان الإجتماع جردة تقييمية لأداء الحكومة بعد ستة أشهر من تشكيلها، لكن كل ذلك يبقى معلَّقاً على الأداء الحكومي حيث القرارات تصدر عن مجلس الوزراء لا عن أيِّ مجلسٍ آخر، والعبرة في التنفيذ، بدءاً من الأسبوع الذي يلي الأسبوع الطالع، باعتبار أنَّ لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث أنَّ معظم المسؤولين الحكوميين يتوقع أن يكونوا على سفر.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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