- حرب الخليج الإعلاميّة: شوفينيّة الأشقّاء
- سوريا محكومة بالتزامن بين التصعيد وخفض التصعيد
- قراءة في وثيقة بعبدا والعبرة في تنفيذها حكومياً
- طالبو الإله...!
- طلعت مصطفى المدان بقتل الفنانة سوزان تميم حراً بأمر من السيسي.. الرئيس المصري يفرج عن مئات السجناء
- أستراليا: بسبب الإسبستوس المميت.. مالك منزل سنترال كوست "يفتح النار" على إيدي عبيد
- أستراليا: خوفا من الإفلاس.. شركتا سليم مهاجر تحت "الإدارة الطوعية"
- مسؤول: دول عربية ترسل لقطر 13 مطلبا لإنهاء الأزمة
- كشف المستور..
- لقاء العشرة: مصافحات بين الخصوم وإسقاط مجلس الشيوخ من «الوثيقة»
- ماهر ميقاتي:لا علاقة لنا بشركة كنترا
- أستراليا.. مجلسا النواب والشيوخ يقران خطة غونسكي 2،0 لتمويل المدارس
- نخسر مع الارض كرامتنا وحقنا فيها..
- طرابلس: ″بشرى سارة″ صور السياسيين باقية!
- ميقاتي: لقاء بعبدا أعاد تصويب الشطط
- القانون الطائفي لا ينجب ديمقراطية!
- زياد الحمصي هل هو رأفت الهجان أم جاسوس لإسرائيل؟
- الحملات الانتخابية المنتظرة: طبق "فتوش"؟
- فتاة تحطم سيارة حبيبها الـ"BMW" بعدما ضبطته يخونها
- "فقمة" عملاقة تفتك بـ"أخطبوط" فى عرض البحر
- امرأة تجر تمساحا ضخما بالإجبار لخوفه منها
- تعرفوا إلى النبتة التي ستهزم داء السكري
- توقعات الأبراج ليوم June 23, 2017
- لقاء بعبدا يحذف مجلس الشيوخ... وخريطة طريق إلى الإنتخابات
- لقاء بعبدا: باسيل اقترح تكريس المناصفة في البرلمان وبري رفض اجتهادات وتمسّكَ بوثيقة الوفاق
سوريا محكومة بالتزامن بين التصعيد وخفض التصعيد
ليس أهم من هزيمة داعش عسكريا سوى أن تنتهي وظيفته اقليميا ودوليا في اللعبة الجيوسياسية. الهزيمة تكاد تكتمل في الموصل الى حدّ قيام التنظيم الارهابي بجريمة رمزية معبّرة عن اليأس: تفجير جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء التاريخية، حين أعلن أبو بكر البغدادي الخلافة في صيف ٢٠١٤. وهي على الطريق في الرقة ثم دير الزور والبوكمال. أما نهاية الوظيفة، فانها لا تزال سؤالا على الرغم من اشتداد التنافس والسباق على محاربة داعش بعد شهور طويلة من إعطاء الأولوية لمعارك أخرى وخصوصا داخل سوريا. أولا بالنسبة الى قوى راهنت ايديولوجيا وسياسيا على اقامة الخلافة التي كانت ولا تزال هدفا منذ سقوط السلطنة العثمانية وقرار مصطفى كمال أتاتورك انهاء الخلافة. وثانيا بالنسبة الى القوى الأقوى والأكثر عددا التي عملت على توظيف داعش في خدمة أهداف مختلفة لكل منها. لكن حرب سوريا مستمرة، وحرب العراق تدخل فصلا آخر بالمعنى السياسي، بصرف النظر عن هزيمة داعش ونهاية وظيفته.
ذلك ان الدول الثلاث الضامنة لمناطق خفض التصعيد هي نفسها من القوى المشاركة في التصعيد في المناطق الأخرى. فعلى مسافة أيام من اجتماع أستانا كشفت أنقرة ملامح تفاهم على ضمان الأمن في مناطق خفض التصعيد: قوات روسية وتركية في ادلب، قوات روسية وايرانية حول دمشق، وقوات أميركية وأردنية في الجنوب. وعلى مسافة أيام اضافية من اجتماع جنيف يبدو الحل السياسي كما الحل العسكري مهمة صعبة، وان تحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن اقتراب تسوية سياسية يرى استحالة تحقيقها من دون تعاون بناء وتنسيق بين موسكو وواشنطن.
وليس هناك حتى الآن تفاهم أميركي - روسي على أساس التسوية السياسية. فلا موسكو تستطيع أن تأخذ من الغرب في مسألة أوكرانيا ثمن التسوية في سوريا أو ترى ان الوقت مناسب للتخلّي عن بعض أوراقها. ولا واشنطن مستعدة لدفع ثمن أية تسوية لأنها، بصرف النظر عن تبدّل الموقف بين ادارتي أوباما وترامب، تتصرف على أساس ان سوريا ليست من مصالحها الحيوية، على عكس روسيا التي استعادت من خلال مشاركتها في حرب سوريا دور القوة الدولية وأخذت قاعدتين عسكريتين.
فضلا عن أن سوريا هي مسألة حياة أو موت بالنسبة الى ايران ومشروعها الاقليمي. وهي ثابتة على موقفها وانخراطها في الحرب التي دخلت عامها السابع. ولا تغيير في موقف الرئيس بشار الأسد. ولم تستطع أميركا ودول أوروبية وعربية تغيير موقف بوتين. والهاجس التركي هو دور الكرد. والمعارضة ضعيفة ومشتتة. وسوريا محكومة بالتزامن بين التصعيد في مناطق وخفض التصعيد في مناطق.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- طلعت مصطفى المدان بقتل الفنانة سوزان تميم حراً بأمر من السيسي.. الرئيس المصري يفرج عن مئات السجناء
- الايرانية الاصل نازانين ماندي.. عندما تتعدد المواهب
- مايلي سايرس عارية إلى جانب حبيبتها في جلسة تصويرية لمجلة "W"
- طالبو الإله...!
- أستراليا: بسبب الإسبستوس المميت.. مالك منزل سنترال كوست "يفتح النار" على إيدي عبيد
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- سوريا محكومة بالتزامن بين التصعيد وخفض التصعيد
- ما بعد البيان ما قبل التبيين
- سوبر حكومة ومجلس في لقاء بعبدا
- حرب سوريا المفيدة ومعركة سوريا البعيدة
- طريق التعب والغضب الى جمهورية الهواة
- عصر الانتخاب الالكتروني وعصر ملوك الطوائف
- نظام التلاعب بالاكثرية والنسبية
- لبنان النأي بالنفس ليس خارج الصراعات
- الإنقلاب السياسي الفرنسي مغامرة مع المجهول
- ورطة ماي وبريطانيا: تحديات ومخارج صعبة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)