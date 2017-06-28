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ورشتان... تشريعية وتنفيذية مطلوبتان لتعويض المتأخرات
إنَّ أخطر ما تقوم به السلطة في لبنان، سواء التنفيذية أو التشريعية، هو الشعور بأنَّ الإنجازات التي تحققت إستثنائية، وحتى إشعار آخر نظرية، ولم تدخل بعد مدار الإنجازات العملية، بدليل المعطيات التالية:
فقانون الإنتخابات ما زال بحاجة إلى شرح وتفسير وورش عمل لترجمته، ووضع قانون الإنتخابات لا يعني أنَّ الإنتخابات أصبحت في اليد، فهي ستتم بعد أحد عشر شهراً، وهذا يعني إن مجلس النواب الحالي مطلوبٌ منه أن يقوم بدورتين تشريعيتين، بالإضافة إلى الدورة الإستثنائية. إذا احتسبنا هذه الدورات الثلاث فإننا أمام أحد عشر شهراً من الأشغال، على مجلس النواب أن يقوم بها:
فشهور تموز وآب وأيلول والنصف الأول من تشرين الأول، هي مدة العقد الإستثنائي لمجلس النواب، أربعة اشهر ونصف الشهر لا بأس بها لإنجاز الكثير من مشاريع القوانين الموجودة في أدراج مجلس النواب، والورشة يمكن أن تبدأ في النصف الأول من الشهر المقبل، إذ من المرجَّح أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية في الأسبوع الثاني من تموز، وتكون على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. وهذا البند قد يسبق الموازنة العامة التي تأخر إقرارها ستة أشهر حتى الآن، أي أنَّ هذا الإقرار كان يجب أن يتمَّ في أواخر كانون الأول من العام 2016 كحدٍّ أقصى.
فتح أبواب مجلس النواب في العقد الإستثنائي يعوِّض المتأخرات التشريعية التي شابت عمل المجلس على مدى السنة الفائتة.
أما الدورة العادية لمجلس النواب والتي ستبدأ في النصف الثاني من تشرين الأول المقبل، فإنَّ موازنة العام 2018، يجب أن تكون أولوية بالنسبة لهذا المجلس، بعد أعوام من الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، علَّ الصرف يستقيم وينحسر الهدر المتفشي.
أما الدورة العادية الثانية للمجلس والتي ستبدأ في منتصف آذار المقبل، فيُتوقَّع أن تكون دورة مشلولة إذا صحَّ التعبير، لأنها ستكون في ذروة الإستعدادات للإنتخابات النيابية، فدعوة الهيئات الناخبة تتمُّ قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس الحالي في 20 أيار 2018، أي أنَّ هذه الدعوة ستتم في كانون الأول المقبل. هذا يعني أنَّ النواب الذين سيترشحون مجدداً، سيدخلون في مدار الحملات الإنتخابية اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، ولن يعودوا يفكرون في الدورة العادية الأخيرة، بل في الولاية الجديدة.
هكذا سيكون البلد أمام شلل تشريعي في الشهور الستة الأولى من السنة المقبلة، وعليه فإنَّ الورشة التشريعية يجب أن تكون في الشهور المتبقية من هذه السنة.
أما ورشة السلطة التنفيذية، فحدِّث ولا حرج. المطلوب من الحكومة أن تُفعِّل وثيقة بعبدا الصادرة عن اجتماع قصر بعبدا للأطراف الممثلين في الحكومة.
فهل تنطلق الورشة الحكومية الأسبوع المقبل بالتوازي مع ورشة السلطة التشريعية؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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