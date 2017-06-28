- السعودية لا تخوض حربا ضد “الإرهاب” وانما ضد “الإعلام الحر”.. واللواء عشقي يبشر ببدء عملية التطبيع “الكامل” مع إسرائيل.. وتسريع عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” تدشين لمرحلة جديدة وعلنية من التحالف السعودي الإسرائيلي وتطبيق اتفاقات كامب ديفيد رسميا.. واليكم “تغريدا” خارج السرب
- خرائط ووقائع أوليّة في عملية تقسيم سورية
- لماذا «الخوف» من «بروفا» الإنتخابات الفرعية؟
- المردة خارج الشمال: «لا أرى طحناً»
- التيار الوطني الحر: التحالف مع الحريري أولاً
- إسرائيل: اليونيفيل غير مجدية... ولا ضرورة لها
- الغليان ــ 2 أمراء الفوضى
- نقلة نوعية في صراع المحاور
- سلسلة الرتب والرواتب!
- ورشتان... تشريعية وتنفيذية مطلوبتان لتعويض المتأخرات
- مجزرة جديدة في دير الزور والأسد يزور «وادي جهنم»... سراً
- المؤبد لأميركي خطّط لقتل ألف شخص لحساب «داعش»
- ألمانيا الشابة في امتحان المكسيك
- محام أسترالي: شركتا مهاجر لا تملك إلا 32 ألف دولار
- أستراليا.. تعداد 2016: في نيو ساوث ويلز.. الإسلام يزدهر والمسيحية تنحسر
- محمد كبارة ″يبق البحصة″ في مجلس الوزراء!
- مواد سامة في جزيرة البلان.. والجهات المعنية غائبة!
- تجاذب مالي يسبق استئناف مناقشة السلسلة بعد أسبوعين
- فكرة ألمانية تحل مشكلة الغلاء السكني في أستراليا
- هل اعلن حزب الله الحرب على ميقاتي؟
- إنفوغرافيك.. العالم يتجه نحو الشيخوخة
- توقعات الأبراج ليوم June 28, 2017
- هل أصبح تقسيمها هو الحل؟ خبيرٌ دولي يدعو لإقامة دويلاتٍ في سوريا خروجاً من الأزمة.. تعرَّف على خبايا المخطط الصادم
- على أبواب حرب كبرى.. اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط بات مرجحاً أكثر من أي وقتٍ مضى.. هكذا ستنشب وهؤلاء هم أطرافها
- ليبيا
السعودية لا تخوض حربا ضد “الإرهاب” وانما ضد “الإعلام الحر”.. واللواء عشقي يبشر ببدء عملية التطبيع “الكامل” مع إسرائيل.. وتسريع عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” تدشين لمرحلة جديدة وعلنية من التحالف السعودي الإسرائيلي وتطبيق اتفاقات كامب ديفيد رسميا.. واليكم “تغريدا” خارج السرب
التحالف بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وليس التطبيع فقط، هو عنوان المرحلة المقبلة والوشيكة، والحرب الحالية ليست حربا على الإرهاب، وانما على “الاعلام الحر” الذي يمكن ان يتصدى الى هذه الخطوة ويكشف مراميها، وكل ما يتفرع عنها من خطوات أخرى، ولذلك فان المطالبة بإغلاق قناة “الجزيرة” هو العنوان والذريعة لا اكثر ولا اقل.
ما ورد في مقابلة اللواء أنور عشقي الخطيرة مع قناة “دوتشيه فيلة” الألمانية يوم امس، يفسر الكثير من الأمور التي غابت عن ذهن الكثيرين، وابرزها، هذا الإصرار على نقل السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” الى المملكة العربية السعودية وفي اسرع وقت ممكن.
اللواء عشقي اكد في المقابلة “ان السعودية بعد تسلمها السيادة على الجزيرتين ستتعامل مع اتفاقية كامب ديفيد التي لم تعد اتفاقية مصرية إسرائيلية”، وعزلت مصر عن العالم العربي والقضية الفلسطينية، وادت الى فتح سفارة إسرائيلية في قلب القاهرة.
وأضاف اللواء عشقي، عراب التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، “ان اتفاق ترسيم الحدود جعل الجزيرتين داخل حدود المملكة، ومصر والسعودية ستشتركان في السيطرة على الممر البحري الذي تمر منه السفن الإسرائيلية، والمملكة ستنسج علاقة مع إسرائيل”.
***
صحيح ان اللواء عشقي قال ان تطبيع المملكة مع إسرائيل سيأتي بعد قبول الأخيرة بمبادرة السلام العربية، ولكنه تحدث في الوقت نفسه عن مبادرة سلام إسرائيلية “تجبّ” هذه المبادرة، ومن ابرز بنودها، على حد قوله، قيام كونفدرالية تربط الأراضي المحتلة، دون ان يحدد بمن، وتأجيل البحث في قضية القدس.
اللواء عشقي اكد في المقابلة نفسها، واعذرونا عن نقل الكثير من فقراتها، اكد ما قاله بنيامين نتنياهو اكثر من مرة، وهو ان المملكة العربية السعودية لا تعتبر إسرائيل عدوا عندما قال، أي اللواء عشقي، “لو نظرنا الى تغريدات وتعليقات أبناء الشعب السعودي على وسائل التواصل الاجتماعي نجد انهم يقولون ان إسرائيل لم ترتكب عدوانا واحدا على المملكة العربية السعودية أي انها ليست عدوا”، وأشار الى انهم مع التطبيع معها.
اللواء عشقي ليس صانع سياسات، وانما يقول ويروج لما يملى عليه، وهو الذي اختير بعناية لهذه المهمة، واذا اردنا فهم أقواله هذه، والاهداف التي يتطلع الى تحقيقها، وملامح مخطط التطبيع الجديد والمتسارع، ما علينا الا ان نقرأ تصريحات افيغدور ليبرمان، وزير الامن الإسرائيلي الحالي، والتي قال فيها “ان التطبيع بين العرب وإسرائيل يجب ان يتم أولا، ثم يتبعه سلام فلسطيني إسرائيلي، لأننا لا نقبل وضعا يكون فيه التطبيع مع الدول العربية رهينة لحل القضية الفلسطينية، فإسرائيل وقعت اتفاقات سلام مع مصر والأردن دون انهاء الصراع الفلسطيني”.
اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب المصري اكد “ان تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية يقضي بتطبيقها اتفاقات كامب ديفيد من قبلها وكل ما يترتب على ذلك من التزامات”.
ما يمكن ان نستخلصه من كل ما تقدم، ان التسريع بإعادة الجزيرتين للسيادة السعودية الهدف الرئيسي منه تسريع التطبيع و”تشريع″ التحالف بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فالسعودية تملك عشرات الآلاف من الجزر في البحر الأحمر والخليج العربي لا تعرف عددها، وليست بحاجة الى جزيرتين صخريتين، وغير مأهولتين، وحتى لو كانت بحاجة اليهما، فقد عاشت بدونهما اكثر من 50 عاما، سواء عندما كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي، او تحت الحماية المصرية، ويمكن ان تنتظر، لو ارادت، تأجيل هذه القضية الشائكة عشر او عشرين او مئة عام أخرى، لتجنب احراج الحكومة وغضب الشعب المصري الشقيق معا.
عمليات التمهيد للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بدأت وبشكل متسارع من قبل الحكومة السعودية، فبعد زيارات اللواء عشقي “الاكاديمية”، والأمير تركي الفيصل الأمنية، بدأنا نشاهد ظهور “محللين” سعوديين على القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، وربما تكون الخطوة المقبلة ظهور وزراء وامراء.
السعوديون الذين قال اللواء عشقي انهم يغردون بدعمهم لصداقة إسرائيل، لانها لم تعتد على بلادهم، ويؤيدون التطبيع معها، هؤلاء جنود الجيش الالكتروني السعودي الذي يقدر بالآلاف، ويعمل تحت خيمة المخابرات والمباحث، فالشعب السعودي في غالبيته الساحقة يعارض كل اشكال التطبيع مع دولة الاحتلال من منطلقات دينية وعربية ووطنية واخلاقية، ولا يخامرنا ادنى شك في ذلك، ولكن اذا كانت تغريدة واحدة تبدي تعاطفا مع دولة قطر، او تنتقد “رؤية 2030″ تكلف صاحبها السجن 15 عاما، وغرامة ربع مليون دولار، فإننا نفهم الحرب الحالية مع الاعلام الموضوعي والحر الذي ينحاز الى الحد الأدنى من الحريات.
***
الأمير محمد بن سلمان الذي يقود مسيرة التطبيع والتحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي زار القدس المحتلة عام 2015، مثلما اكدت صحيفة “هآرتس″ وقنوات تلفزيونية إسرائيلية أخرى، ويعقد لقاءات دورية مع المسؤولين الإسرائيليين، كان آخرها على هامش القمة العربية الأخيرة في عمان.
توماس فريدمان، الصحافي الأمريكي الذي اكد ان حكومة بلاده أخطأت عندما قصفت العراق واحتلته كرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وكان عليها ان تهاجم المملكة منبع الإرهاب الحقيقي، وكوفيء على موقفه هذا، بزيارة الرياض بدعوة من حكومتها قبل عام، والتقى معظم المسؤولين فيها، اكد بالصوت والصورة (موقع صحيفة نيويورك تايمز) انه اجتمع خمس ساعات مع الأمير محمد بن سلمان، ولم يذكر الأمير كلمة فلسطين، او الصراع العربي الإسرائيلي مطلقا طوال هذا اللقاء، واتحدى ان يقدم لنا أي احد تسجيلا للامير بن سلمان ذكر فيه كلمة فلسطين في جميع لقاءاته المتلفزة.
ندرك جيدا اننا تعرضنا ونتعرض لهجمة شرسة من قبل الجيش الالكتروني السعودي، وبعض ادواته، مثلما ندرك اننا كنا وما زلنا هدفا للحرب السعودية ضد الاعلام، ونتعرض لعملية تشويه شرسة ومتعمدة، لن ترهبنا مطلقا.. وستزيدنا تحديا وانحيازا لقيم امتنا وعقديتنا، ولكننا ندرك أيضا ان الجبان يموت مئة مرة، والحر الشجاع يموت مرة واحدة… ونقطة دم شهيدة او شهيد تسقط من اجل الدفاع عن هذه الامة وكرامتها، اغلى واشرف من مئات، ان لم يكن آلاف المقالات.. والحياة وقفة عز في نهاية المطاف.. ومن يضحك اخيراً يضحك كثيرا.. والأيام بيننا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- لماذا تقرع أمريكا طبول الحرب الكيماوية في سورية مجددا؟ وهل الأسد وحلفاؤه الروس على هذه الدرجة من الغباء لاستخدام هذا النوع من الأسلحة وفي مثل هذا التوقيت؟ وهل تتكرر فضيحة نيسان التي كشفها الكاتب الامريكي هيرش في “خان شيخون”؟
- استقالة جهاد المقدسي من المعارضة السورية حدث “غير مفاجيء”.. لماذا اختار هذا التوقيت؟ وما طبيعة “السيناريو القذر” الذي لا يريد ان يكون جزءا منه؟ ومن هي الشخصيات الأخرى التي ستحذوا حذوه قريبا؟ وهل سيعود الى دمشق ومتى؟
- الموقف الأمريكي من الازمة الخليجية “متذبذب”.. كم من الوقت ستحتاج قطر لدراسة المطالب الـ13؟ وهل جرى تقديمها من اجل ان ترفض فعلا؟ وما هو سيناريو المرحلة التالية لانتهاء هدنة العشرة أيام؟
- خطاب السيد نصر الله في يوم “القدس العالمي” كشف عن استراتيجية قتالية جديدة واكد امتلاك المقاومة قدرات متطورة ترعب الاسرائيليين وتحقق “توازن الردع″ وقادة “حماس″ وصلوا الى بيروت
- بعد ان هدأت عاصفة البيعة: تحديات صعبة يواجهها الأمير بن سلمان ابرزها اختيار ولي عهده الجديد.. وتقبيله ليد بن نايف يذكر بحادثة مماثلة بين الملك فيصل المنتصر وشقيقه “المعزول” الملك سعود.. فهل يعيد التاريخ نفسه؟
- لماذا الشيخ محمد بن زايد الأكثر سعادة بتولي الأمير بن سلمان ولاية العهد في السعودية؟ ولماذا بالغ الأخير بتقبيل يد خصمه الأمير بن نايف بعد عزله؟ وهل نشهد تصعيدا في حرب اليمن والخلاف مع دولة قطر والمواجهة مع ايران؟ ومن هم الذين عارضوا من أبناء الاسرة الحاكمة؟ اليكم الجواب
- هل ستدخل الازمة الخليجية شهرها الأول وربما عامها الأول أيضا؟ كل المؤشرات تصب في هذا الاتجاه.. وراقبوا تصريحات القرقاش.. والحرب الدبلوماسية تسابق الحرب الإعلامية في شراستها.. والحصار الاقتصادي لاستنزاف نظام تمهيدا لتغييره.. واليكم ادلتنا الدامغة
- اسقاط أمريكا طائرة حربية سورية “استفزازا” متعمدا لروسيا وحلفائها قد لا يمر دون رد.. تقدم الجيش السوري نحو الحدود العراقية وفتحها لأول مرة.. والصواريخ الباليستية الإيرانية التي ضربت أهدافا في دير الزور تغيير استراتيجي ورسائل لاطراف عديدة بينها السعودية
- ازمة الخليج تقلب المعادلات الفلسطينية رأسا على عقب.. التقارب “الحمساوي الدحلاني” يبني جسرا مصريا اماراتيا سعوديا الى قطاع غزة على حساب قطر ويخرج “حماس″ من قوائم “الإرهاب” مؤقتا.. “منظمة تحرير” بديلة في الطريق.. وعباس يعيش أسوأ ايامه
- لماذا تحولت الشروط الى “شكاوى” في الازمة القطرية؟ وكيف تحولت واشنطن من طرف الى وسيط؟ واين اخطأ خصوم قطر واين اصابوا؟ واليكم “رصدا” للشروط العشرة التي ستدور حولها المفاوضات الوشيكة.. وفرص القبول والرفض
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)