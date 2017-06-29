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ما هو سقف التواصل بين ″المردة″ و″القوات″؟
تكثر التحليلات والتكهنات والتسريبات حول المرحلة التي بلغتها العلاقة بين ″تيار المردة″ وبين ″القوات اللبنانية″، وعما إذا كانت الايجابية التي عادت لتخيم عليها مجددا، يمكن أن تفضي الى تحالف إنتخابي في الانتخابات النيابية المقبلة، لا سيما في ظل ″العين الحمراء″ بين ″القوات″ و″التيار الوطني الحر″ في أكثرية مناطق نفوذهما.
يستند المحللون المقتنعون بامكانية تحالف ″المردة″ و″القوات″ الى الخطاب الهادئ الذي يعتمده النائب سليمان فرنجية في كل تصريحاته ومواقفه، وتأكيده الدائم بأن ″أبوابنا مفتوحة للجميع، وكذلك أيدينا″، إضافة الى الحديث الودي الذي دار بين فرنجية والدكتور سمير جعجع خلال الاجتماع التشاوري في بعبدا، والذي تشير مصادر مطلعة الى أنه كان حديثا في″العموميات السياسية″.
لا يخفى على أحد أن لجنة الارتباط التي تشكلت قبل سنوات بين الطرفين والممثلة بالوزير السابق يوسف سعادة (عن المردة) وأنطوان الشدياق (عن القوات) قد حققت خطوات متقدمة على صعيد تنظيم العلاقة وإنعكاسها على القاعدتين الشعبيتين، وهي بدأت تبحث عن إمكانية إيجاد إطار للتعاون، لكن المفاجأة السياسية التي أطلقها الرئيس سعد الحريري بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، سارعت الى تعطيل أعمال اللجنة، خصوصا مع “تكويعة” القوات باتجاه إعلان “تفاهم معراب” وترشيح العماد ميشال عون، لقطع طريق قصر بعبدا على فرنجية، فتوقفت الاجتماعات الدورية بشكل كامل.
تشير المعلومات الى أنه قبل نحو شهرين جرت بعض الإتصالات التي أثمرت عن كسر الجليد الذي راكمته إنتخابات رئاسة الجمهورية، فعاودت لجنة الارتباط إجتماعاتها لكن ليس بشكل دوري، وإنما حيث تدعو الحاجة لذلك.
تقول مصادر مطلعة على إجتماعات الطرفين لـ”سفير الشمال”: إن هذه الاجتماعات هدفها إيجاد علاقة طبيعية بين مكونيّن سياسيين هما على طرفيّ نقيض، تهدف الى تنظيم الخلاف القائم، بما ينعكس هدوءا على الأرض بين أنصارهما، والحد من إمكانية حصول أية إشكالات خصوصا في ظل الحماس الذي يتنامى كلما إقترب موعد الانتخابات.
وتضيف هذه المصادر: لا شك في أن الدردشة التي حصلت بين فرنجية وجعجع في قصر بعبدا، وكذلك العلاقة الجيد بين وزير “المردة” يوسف فنيانوس ووزيريّ “القوات” ملحم رياشي وبيار بو عاصي، قد أعطت جرعة إيجابية للجنة الارتباط التي تعمل اليوم على الفصل بين الخلاف السياسي القائم بين الطرفين، وبين تطبيع العلاقة بينهما، وأن هذا هو سقف العلاقة حتى الآن، أما كل ما يُحكى عن تعاون وتنسيق وصولا الى تحالف إنتخابي أو سياسي، فهذا أمر لم يطرح على بساط البحث لا من قريب ولا من بعيد، وهو أمر سابق لأوانه، وهو حتى الآن ما يزال مستبعدا.
في حين ترى مصادر سياسية أخرى أن في السياسة والانتخابات كل شيء وارد بحسب المصالح، وأنه إذا ما إستمر التيار الوطني الحر في تعاطيه السياسي الفوقي مع حلفائه، وتفرده في القرارات السياسية، فان “القوات” قد تجد نفسها أقرب الى التحالف مع المردة والكتائب والنائب بطرس حرب والحزب القومي، في الدائرة الثانية شمالا.
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غسان ريفي
رئيس تحرير جريدة سفير الشمال الالكترونية
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