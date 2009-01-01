مؤشراتٌ صحيَّة... معارضة في السياسة وثقة في القطاع المصرفي

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مؤشراتٌ صحيَّة... معارضة في السياسة وثقة في القطاع المصرفي
مجدداً دبَّت الحياة السياسيةُ بزخمها القوي وعلى كل المستويات، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وبعد انتهاء عطلة عيد الفطر:
تتحرك الدورةُ الإستثنائية لمجلس النواب وجلسات مجلس الوزراء اعتباراً من الأربعاء المقبل، وتضخ الدماء مجدداً في عروق معظم القطاعات ولا سيما الإقتصادية والمالية والمصرفية والإعلامية.
وإذا كان من حدث إعلامي يُسجَّل فهي إطلالة رئيس حزب الكتائب الشيخ سامي الجميل التلفزيونية:
البرنامج الحواري الأول كلام الناس مع الإعلامي مرسال غانم، يستضيف المعارض الوحيد اليوم في الجمهورية اللبنانية. فللمرة الأولى في تاريخ حزب الكتائب يكون الحزب خارج السلطة في ظل مشاركة الجميع. هو يحمل لواء المعارضة في ملفات وقضايا وليس المعارضة للمعارضة:
يعارض إقرار خطة النفط وخطة الكهرباء وخطة النفايات وقانون الإنتخابات والإتفاقات والتسويات والصفقات من خارج الآليات الرسمية. يسأل كيف قُرًّت خطة النفط بسرعة مذهلة في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء؟
يُذكِّر كيف أنَّه الوحيد الذي عارض خطة النفايات، ولا سيما مكب برج حمود، وها أنَّ الجميع اليوم يتذمرون من هذا المكب. يقول:
إننا البلد الوحيد في العالم الذي كان عندنا كهرباء ولم يعد عندنا كهرباء. كان عندنا قطار ولم يعد عندنا قطار.
لكن السؤال:
هل الشيخ سامي الجميِّل ينظر إلى النصف الفارغ من الكوب ويتغاضى عن النصف الملآن؟
ألا يشاهد شيئاً إيجابياً قامت به هذه الحكومة؟
لو كان داخلها، هل كان ليعارض؟
***
وكما دبت الحيوية إعلامياً ونيابياً ووزارياً، تضاعفت الحيوية مصرفياً مع الإنتخابات المحسومة التي سيشهدها القطاع المصرفي اليوم لجمعية المصارف. التنافسُ غير متكافئ بين لائحة القرار المصرفي برئاسة المصرفي العريق جوزيف طربيه، ولائحة التغيير. خبراءُ القطاع يقارنون العناوين، فيعتبرون أنَّ إسم لائحة طربيه يوحي بالثقة لأنَّ القطاع المصرفي يحتاج إلى قرار في ظل العواصف العاتية التي تلاحقه، أما عنوان التغيير مصرفياً، ففيه شيء من الغموض والمجهول، والقطاع المصرفي اللبناني اليوم تكفيه مخاطر المجهول وكذلك الغموض الآتي من تغيير غير محددة معالمه.
رئيس لائحة القرار المصرفي، جوزيف طربيه، مرتاحٌ إلى مسار المعركة، خصوصاً أنَّ إلى جانبه كبار المصرفيين في القطاع، وفي مقدمهم بنك عوده وبلوم بنك وغيرهم من المصارف الذين يتجاوز عددهم الستين مصرفاً ممن يشكلون القوة الناخبة وفق اللوائح الموجودة.
وما هو مضمون أيضاً بالنسبة إلى لائحة القرار المصرفي، أنَّ بعض المصارف الصغيرة التي تعوِّل عليها لائحة التغيير، واقعة في إرباك خصوصاً أنَّ هذه المصالح لديها ارتباطات بمصارف أكبر منها، وهي ستأخذ هذه الإرتباطات بعين الإعتبار عند عملية الإنتخاب.
***
وهناك مسألة حسابية تعني الكثير بالنسبة إلى سير العملية الإنتخابية، فلائحة القرار المصرفي تضم إثني عشر مرشحاً من كبار المصرفيين، فيما لائحة التغيير غير مكتملة، وعدد المرشحين فيها ثمانية فقط.
***
في الموازاة، فإن انتخابات جمعية المصارف ليست جزيرةٌ معزولة بل هي مرتبطة بظروف البلد والقطاع المصرفي ومصرف لبنان، لِما هناك من علاقة وثيقة بين مصرف لبنان وهذا القطاع، انطلاقاً من هذا المعطى فإن الحاكم رياض سلامة يُبدي اهتماماً بمسار العملية الإنتخابية ويُدرِك أنَّ العملية مضبوطة بما لا يُحدِث أي انعكاس سلبي على التماسك والتجانس المصرفيّيْن، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ضاعف من درجة اهتمامه.
***
بعد الإنتخابات مباشرةً سيتقبَّل جوزيف طربيه التهاني بانتخابه مجدداً وسيُلقي كلمة يعتبرُ فيها أنَّ الإنتخابات أصبحت وراءنا، وليجدد ثقته بالقطاع المصرفي اللبناني وبالعلاقة الوطيدة بين هذا القطاع ومصرف لبنان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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