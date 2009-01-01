إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | مقالات | سيناريوهات سوريا ورهانات لبنان
المصنفة ايضاً في: لبنان, مقالات

سيناريوهات سوريا ورهانات لبنان

آخر تحديث: منذ 2 ساعة 30 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
image
الكاتب: رفيق خوري
عدد المشاهدات: 108
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

هل اصطدم لبنان الملتزم بناء مؤسسات الدولة بأن اللعبة الفعلية صارت خارج المؤسسات؟ الى أي حدّ قلّل الموقف الرسمي الذي عنوانه النأي بالنفس من التأثر بما يدور في حرب سوريا والارتباط بصراع المحاور في المنطقة؟ وهل حدث بالصدفة أم بحسابات واقعية غياب أية اشارة الى التطورات الاقليمية والرؤية الاستراتيجية لمواجهة المخاطر وتوظيف الفرص في وثيقة بعبدا التي حوت رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات الداخلية؟

بعض الجواب جاء به الصمت الرسمي بعد تلويح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بفتح الفضاء اللبناني أمام مئات الآلاف من المجاهدين. وبعضه الآخر يتعلق بالخلافات العميقة حول الصراعات الاقليمية وصعوبة التفاهم على رؤية استراتيجية لموقع لبنان ودوره في مرحلة ما بعد حروب سوريا والعراق واليمن لجهة ما هو أعمق من محاربة داعش والارهاب. فأي طرح جدّي لمواجهة السيناريوهات المتحركة يقود الى توسيع الخلافات وتكبير الأزمات وشلّ حتى العمل العادي في المؤسسات. وما صار رأس الحكمة في نظر أطراف عدة هو تغطية الواقع بشعار ربط النزاع.

 

لكن التطورات الاقليمية حاضرة في لبنان، وان غابت الاشارة اليها في وثيقة بعبدا المهمة. والساعة دقت للتفكير الجدي خارج الصندوق كما يقال. ففي لبنان طرفان يتكل كل منهما على رهان مختلف تماما بالنسبة الى مستقبل سوريا وانعكاسه علينا. واحد يرى بالقول والفعل ان الحسم بات مؤكدا لمصلحة النظام، وان سوريا باقية كقاعدة مهمة في محور الممانعة والمقاومة. وآخر يتصور أو كان يتصور في السنوات الاولى للحرب نصرا للمعارضة يفتح باب الانتقال الديمقراطي للسلطة ويعيد تصحيح العلاقات بين لبنان وسوريا.

لكن السيناريوهات في سوريا تبدو مختلفة. فاللعبة الفعلية لم تعد في ايدي السوريين، نظاما ومعارضة. واللاعبون الكبار هم الروس والاميركيون والايرانيون والاتراك. ولكل من هؤلاء حلفاء محليون. ولا شيء يوحي ان اللعبة اقتربت من النهاية. واذا كان هناك من يتحدث عن تقسيم سوريا ومن يردد في خطابه الحرص على وحدة سوريا، فان الواقع الحالي هو تقاسم سوريا. تقاسم الحصص على المسرح والنفوذ في الكواليس، والغنائم التي بينها النفط والغاز.

ولا أحد يعرف اين يبدأ الصراع بين هؤلاء وأين تنتهي التسويات. فاللعبة الكبيرة تدور بين واشنطن وموسكو، وتدار بوضع القوى الاخرى في الحسابات. اسرائيل تتمتع بتفاهم اميركي - روسي على حصتها. كذلك الاردن. تركيا تبتعد عن الحليف الاميركي بمقدار ما يدعم الكرد، وتقترب من روسيا. وايران تفرض بالقوة حصتها في رعاية روسيا وبالتحالف مع النظام.

وليس امامنا سوى الاستعداد لمواجهة هذا المشهد المختلف عن سوريا كما عرفناها وكما نتصورها الآن.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)

رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

المزيد من اعمال الكاتب