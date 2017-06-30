- في رثاء جامعة الدول العربية..
- تجدُّد التوتُّر بين بعبدا وعين التينة يهدِّد استحقاقات تموز
- رصاص ″البريفيه″.. ماذا بقيَ من هيبة الدولة؟
- فيديو صادم لحبيبين على فايسبوك.. لن تصدّقوا ما فعلاه في السيارة!
- توقعات الأبراج ليوم June 30, 2017
- البيت الخليجي.. قطر.. إيران
- عون يُعمِّم قوانين لتحضير مراسيمها.. وورشة حكومية تشريعية
- تخفيض موازنة المساعدات الخارجية الأميركية لعام 2018 لا يشمل الجيش.. المساعدات الاميركية ساهمت بالانجازات ضد الارهابيين ومدرعات «البرادلي» قريباً
- لبنان: حماوةٌ في الجنوب و«تسخينٌ» في الشرق
- المشنوق بعد لقاء عون: الانتخابات في موعدها وبالبطاقة الممغنطة
- المشنوق التقى عون: استقدام حشود للقتال لن نسمح به بقوة القانون
- بري: لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان
- هواجس ما بعد الموصل والكلام عن مصير الأسد
- عين التينة: الوقت لن يحل المشكلة مع «المعلومات»
- «حزب الله» يدفع الجميع إلى «المؤتمر التأسيسي»
- «الحراك المدني»... بس بقى!
- البون يعزي بـ«الطيبين»: افرام يرأس لائحة القوات
- أين سيتوقف الانحدار البريطاني
- مؤشراتٌ صحيَّة... معارضة في السياسة وثقة في القطاع المصرفي
- سيناريوهات سوريا ورهانات لبنان
- حوار أميركي- روسي «ضروري» في قمة العشرين
- ديفو يترك سندرلاند ويعود إلى بورنموث
- ربع النفط السوري لـ «طبّاخ بوتين»
- النيابات العامة تتحرك بمواجهة مافيات المسح العقارية
- بعد استعادة المسجد النوري الكبير ومعظم الموصل: اين اختفى البغدادي وأركان قيادته؟ وهل ستدخل التاريخ كأقصر “الخلافات الإسلامية” عمرا؟ وما هي الخيارات الثلاثة المتاحة امامها في المرحلة الجديدة؟
في رثاء جامعة الدول العربية..
سقطت جامعة الدول العربية بالضربة النفطية القاضية،
وعندما فشل مجلس التعاون الخليجي في أن يشكل “البديل” كمرجعية عربية، حتى في حل الخلاف العقائدي المعقد بين الرياض والدوحة،
يمم الكل وجوههم في اتجاه واشنطن باعتبارها عاصمة العقد والحل للعرب جميعاً، عاربة ومستعربين.. ولم يفكر احد من حكامهم باللجوء إلى “جامعتهم”..!
المباراة محتدمة الآن بين “الزعماء العرب” على شرف الموقع الاول في صداقة الرئيس الاميركي دونالد ترامب: هل هو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ام ولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد، وكلاهما قد التقى “المرشح” ترامب قبل فوزه بالرئاسة، ام الامير محمد بن سلمان الذي كان اول مسؤول عربي يلتقيه رئيساً فيستقبله استقبالاً ملكياً، ويعقد معه ووفده إلى طاولة الاجتماعات في البيت الابيض، وكأنه ملك كامل الصلاحية..
وها هو الخلاف غير مفهوم الاسباب الذي تفجر مؤخراً بين السعودية وقطر، قد استنفر امارات مجلس التعاون، ما عدا سلطنة عمان، فلبست ثياب الحرب واندفعت في هجوم شرس على الامارة المن غاز، فقطعت العلاقات معها ورحّلت رعاياها وفرضت عليها حصاراً شديداً، بينما هي تفك الحصار تدريجياً عن دولة العدو الاسرائيلي..
الملفت أن هذه الدول التي يتباهى حكامها بنسبهم العربي الصافي، وبسبق اجدادهم إلى الدين الحنيف، بسبب الموقع الجغرافي في شبه الجزيرة العربية، لم تتوحد في الموقف من قطر وهي تنفرد فتعترف بدولة العدو الاسرائيلي وتكرمه بفتح سفارة لها فيها..
ومن باب لزوم ما لا يلزم، لا بد من الاشارة إلى أن هذه الدول لم تفكر لحظة في أن تلجأ ـ مثلاً ـ إلى جامعة الدول العربية لحل الخلاف مع قطر..
كذلك فلا بد من التنبيه إلى أن غالبية هذه الدول العربية ـ في ما عدا الكويت ـ لم تفكر لحظة بان تعرض مساعيها الحميدة لرأب الصدع، مجهول الاسباب حتى الآن، بين السعودية ومن معها وبين قطر التي تتبدى معزولة ومستوحدة لا تجد ملجأ لشكواها الا في البيت الابيض في واشنطن الذي يتبدى ساكنه المضارب وكأنه مرجعية العرب العاربة والعرب المستعربة معاً..
…مع أن الامين العام الجديد للجامعة العربية احمد ابو الغيط من رواد الصلح مع العدو الاسرائيلي، وقد زار “دولته” غير مرة، وله فيها اصدقاء اعزاء واصحاب وخلان ورفيقات انس وصبا..
لم تعد الجامعة تجمع، ولم تعد مؤسسة للم الشمل وتوحيد الكلمة..
صارت مؤسسة فارغة من المعنى والمضمون، مبناها فخم مثقل بالصور الملتقطة في الزمن الجميل، وارشيفها الغني بتاريخ التلاقي والتفاهم والمصارحة والمصالحة، يكاد يلتهمه الاهمال والنسيان، ويشهد على ماض كان فيه بصيص من الامل بان “يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا”.. على حد ما قال الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز عندما اعيد وصل ما انقطع بينه وبين القائد العربي العظيم جمال عبد الناصر..
سقطت فلسطين، سهواً، على طريق النفط والغاز الآخذة إلى واشنطن وتل ابيب..
وتفرق العرب ايدي سبأ: الفقراء منهم يموتون بصمت في قلب العوز والجوع، والاغنياء منهم يموتون من التخمة وينفقون مليارات المليارات من الدولارات على اسلحة حديثة وعظيمة الفعالية لن تستخدم الا ضد اشقائهم الفقراء، كما تشهد حرب البغي والعدوان، على اليمن، احدى عواصم الحضارة الانسانية..
…وعصر الضياع العربي مفتوح على المجهول، فبدل “القومية” الواحدة صار لكل قبيلة هويتها القومية: السعودية، القطرية، الاماراتية، البحرانية، اليمانية ـ وهي شمالية غالباً وجنوبية بحسب الطلب بالدولار ـ … أما المشرق فمهدد في كياناته السياسية من العراق إلى سوريا، وفي المغرب تبدو ليبيا ممزقة وتونس متصدعة والجزائر تعيش قلق الانقسام بين عرب وبربر والمغرب تحت عرش امير المؤمنين يواجه مشكلة فقر الرعية بينما امير المؤمنين يمد يده لرعاياه المخلصين فيقبلونها ثم ينصرفون جائعين..
والامر لله، سبحانه وتعالى، من قبل ومن بعد!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 161
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
- في رثاء جامعة الدول العربية..
- عن “الملك الجديد” في السعودية.. وحكاية “الامير” سلمان عن نسب العائلة!
- في يوم الارض: تحية لفلسطين وشعبها المجاهد
- عابرون في كلام عابر..
- نخسر مع الارض كرامتنا وحقنا فيها..
- القانون الطائفي لا ينجب ديمقراطية!
- عن تجربة قطر ودروسها: لا الغاز ولا النفط يبني ـ وحده ـ الدول
- ابحثوا عن الشيخ حمد
- «السفير» ١٣٥٥٢: تغيب.. ولا تنطفئ!
- اندثار العرب.. حضارة ومدناً ورعايا قتلى أو غرقى!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)