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السلسلة أولاً أو الموازنة؟ ثقة مصرفية حتمية بجوزيف طربيه
يُتوقَّع أنْ تكون الجلسة العادية لمجلس الوزراء، الأربعاء المقبل في الخامس من تموز، حافلة لأنَّها ستضم جدولَ أعمال لجلستين، جلسة هذا الأسبوع والجلسة المقبلة.
لكنْ، وفيما الأنظار على جلسة مجلس الوزراء، فإنَّ العيون ستكون شاخصة على الأسبوع الثاني من تموز، الموعد المرتقب للجلسة النيابية العامة التي بدأت الإشكاليات حولها تأخذ طابعاً خلافياً حول ماذا يأتي أولاً؟
إقرارُ سلسلة الرتب والرواتب ثم الموازنة أو العكس؟
هناك وجهتا نظر، وجهة النظر الأولى تقول بوجوب إقرار الموازنة أولاً على أنْ تأتي سلسلة الرتب والرواتب من ضمنها.
ووجهة النظر الثانية تقول إنَّه لا بدّ من إقرار السلسلة، ثم يأتي لاحقاَ إقرار الموازنة، ويعزّز هذا الفريق وجهة نظره بالقول إنّ السلسلة أُقرت في آخر جلسة تشريعية منذ أشهر.
أين المعطياتُ الحقيقية مما يجري من تفاوت في وجهات النظر؟
يقول مرجعٌ مختصّ إنَّ لا فرق كبيراً بين إقرار السلسلة مع الموازنة أو من دونها، ففي المحصِّلة هناك ضرائب لتمويل السلسلة، سواء أكانت من ضمن الموازنة أم من خارجها، أمّا ما عدا ذلك فمن قبيل تجميل الألوان.
لكن هناك مَن يعتقد أنَّ الموازنة يجب أن تأتي أولاً لأنَّه يُعرَف حينها ما هي نسبة العجز؟
وكيف بالإمكان تغطيته؟
ويخطىء مَن يعتقد أنَّ بالإمكان إقرار الموازنة أو السلسلة من دون تمويل، سواء أكان هذا التمويل عبر ضرائب جديدة أو من خلال رسوم على مخالفات عقارية بحرية كانت أو نهرية أو غير ذلك.
وفي هذا المجال، تتناقل الأوساط العليمة أنَّ هناك إصراراً على أن تكون الموازنة أولاً، لأنَّ من دون ذلك لا إمكانية لضبط أبواب الهدر والفساد والتنفيعات والترضيات في الصفقات والتلزيمات من مناقصات ومزايدات. فعندما يظهر العجز وحجمه تُصبح عملية وضع الضرائب استناداً الى العجز.
ولجهة السلسلة فليس صحيحاً أنَّه تمَّ إقرارها في جلسات سابقة، كل ما في الأمر أنَّ السلسلة جرى بحثها، لكن هذا البحث لم يُستَكمَل كما أنَّه لم يصل الى مستوى التصويت فبقيت السلسلة مطروحة على أنَّها مشروع قانون ولم تبلغ مرحلة القانون، وهذا معروف من النواب، فآنذاك توقّف البحث عند عقدة تأمين 1200 مليار ليرة لتمويل السلسلة، وتفاوتت المواقف حيال مصادر التمويل، وهذا ما ارجأ البحث فيها.
وسط هذا الجو الإقتصادي والضرائبي والمالي غير المريح، يظهر بصيصُ أملٍ في القطاع المصرفي مع تجديد الثقة برئيسِ جمعية المصارف جوزيف طربيه، وقد جاء هذا التجديد ليعيد الثقة الى قطاع يُعوَّل عليه الكثير في جعل لبنان يمرر القطوع المالي والإقتصادي الذي يمر به على رغم موسم الصيف الواعد.
طربيه على رأس القطاع المصرفي مجدداً مع لائحته التي فاز منها أحد عشر عضواً من أصل إثني عشر عضواً يشكِّلون مجلس إدارة الجمعية.
هذا التطور يشكِّل إشارة إيجابية للهيئات المالية الدولية لِما لرئيس الجمعية من سمعة طيبة عربياً ودولياً.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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