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ولي الولي.. وصاحب العهد
استذكر كثيرون حكاية “أُكلت يوم أُكل الثور الابيض” مع عملية خلع الامير محمد بن نايف من ولاية العهد في المملكة العربية السعودية لتصير خالصة لابن عمه ابن الملك، الامير محمد بن سلمان.
يقول هؤلاء: حين عين محمد بن نايف ولياً ثانياً للعهد، كان ولي العهد الاول عمه الامير مقرن بن عبد العزيز..
وحين استتب الامر للملك سلمان خلع اخاه الامير مقرن من ولاية العهد. فلم يعترض الامير محمد بن نايف، بل اسعده أن قد صار ولي العهد المفرد.. قبل أن يعين الملك سلمان نجله محمد ولياً لولي العهد.
كان القاصي قبل الداني يعرف نهاية اللعبة وهي أن ينفرد محمد بن سلمان بولاية عهد ابيه.. ولقد سكت محمد بن نايف عن خلع “عمه”، ورحب بابن عمه سلمان ولياً له كولي عهد..
كانت الخطوة التالية مقررة ومحددة التاريخ والضوابط: وهكذا تم الامر بهدوء.. صدر القرار بخلع محمد بن نايف ليتكرس محمد بن سلمان ولياً اوحد لعهد أبيه.. وحين ذهب محمد الثاني إلى محمد الاول ليطلب بيعته قبل يده وكتفه ثم طوى جسمه الضخم لكي يهم بتقبيل قدميه.
.. ولقد انشغل محمد بن نايف بتسوية وضع العباءة على كتفيه، ثم خرج من المكتب ومن ولاية العهد ومن ظلال العرش وغريمه ـ ابن عمه يسعى بين يديه معرباً عن شكره وامتنانه وتقديره..
لكنه كان للقرار الملكي “ملائكة” يحرسونه.. خلف القبلات.
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طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
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