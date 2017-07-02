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قطر ستدفع باهظا ثمن الغطرسة
منتصف هذه الليلة، ليل الاحد الاثنين، تكون المهلة التي حددتها الامارات والسعودية والبحرين ومصر، لقطر، قد انتهت، وهي المهلة التي كان يفترض بقطر ان تجيب وتتجاوب مع النقاط الثلاث عشرة التي قدمتها هذه الدول، عبر الوسيط الكويتي، فإذا تم التجاوب تعود المياه إلى مجاريها بين هذه الدول الخمس، اما اذا رفضت فإن الضغط سيتدرّج صعودا.
بداية، ماذا في الخطوات التي يمكن لدول الخليج ان تقوم بها؟ التكتم سيد الموقف، لكن بعض المواقف تشير الى بعض الاجراءات، فوكالة بلومبورغ الأميركية أشارت في تقرير لها ان الأسوأ لم يأت بعد، وبعد انتهاء المهلة لن يسمح لناقلات النفط والغاز القطرية، وهذا المنع سيتم على يد الدول الخليجية. وبهذا تكون قطر قد دخلت في نطاق الحصار الاقتصادي.
على رغم هذه الأجواء المشحونة والتصعيد المتدرّج، فإن قطر تواصل تعنتها، وهي ألمحت، وقبل انتهاء المهلة، الى انها لن تتجاوب مع المطالب، وقد جاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية القطري الذي جزم ان قطر لن تغلق القاعدة العسكرية التركية التي تستضيفها، كما لن تغلق قناة الجزيرة.
عند هذا الحد فإن كل المؤشرات تدل على ان الدول الخليجية ستدخل في المرحلة الثانية من التصعيد من خلال اجراءات قاسية ستشمل اربعة مجالات هي: مقاطعة اقتصادية، تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قاعدة عسكرية عربية من الدول الاربع في البحرين، تجميد ودائع قطر في دول المقاطعة.
بالتوازي فإن مقاطعة مصرفية عالمية بدأت لقطر، ومن طلائعها ان خمسة مصارف بريطانية كبرى اوقفت تعاملاتها بالريال القطري، في خطوة تعكس الوضع المحرج للاقتصاد القطري، بعد المقاطعة الخليجية والعربية.
المرحلة التالية المرتقبة يُتوقع ان تمتد من اليوم وحتى منتصف هذا الشهر، الموعد المفترض لوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الى روسيا حيث ستكون له محادثات على جانب كبير من الأهمية مع الرئيس الروسي، وهذه القمة ستكون على جانب كبير من الأهمية لأنها ستحدد مسار التطورات في ظل التعنت القطري.
هذا الاسبوع تدخل أزمة قطر شهرها الاول، ويتوقع ان تبدأ قطر بتعداد الشهور إذا لم تتجاوب مع المطالب المُحقة لدول الخليج.
والسؤال الكبير هو: هل هناك مهل جديدة؟ الاوساط العليمة تستبعد ذلك، خصوصا ان التجاوب مع الشروط لن يكون الا بالمزيد من التشدد بعدما ثبت بالقرائن والادلة تورط قطر في تمويل الارهاب وفي التنسيق مع دول راعية للارهاب. فالشروط الثلاثة عشر قد ترتفع وعندها لن يكون امام الجزيرة الصغيرة سوى التجاوب تحت طائلة الحصار المفتوح.
اعطيت قطر اسبوعين، اتيح لها خلالهما ان تستمع للوساطات ولا سيما منها الوساطة الكويتية، لكن تعنتها تغلب على تعقلها، فرفضت المطالب التي لو تم التجاوب معها، لكانت عادت الى الحظيرة العربية، لكن ما العمل اذا كان التعنت والغطرسة يتقدمان عندها على التعقل.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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