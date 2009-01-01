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جبران باسيل الشاب مهندس التفاهمات الكبرى
مالئ العهد وشاغل السياسيين... هذه إحدى تسميات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أما التسميات الأخرى فأكثر من أن تُحصى:
كاتم أسرار الجمهورية، لأنه الأقرب على الإطلاق إلى سيد العهد، من دون منازع، وليس من اليوم بل منذ كان في باريس مروراً بالرابية، وصولاً إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
مهندس التفاهمات الكبرى من تفاهم مار مخايل، إلى تفاهم بيت الوسط الذي هندس الوصول إلى قصر بعبدا ورسم خارطة طريق للسنوات الست للعهد.
الوسيط الأمين بين رئيس الجمهورية وكل الأفرقاء في لبنان وأحياناً خارج لبنان.
إنَّه رئيس أكبر كتلة نيابية مسيحية ورئيس أكبر تيار سياسي عابر للمناطق والطوائف والمذاهب.
حين تتوافر هذه الصفات في شخص واحد، لا بد أن يكون هذا الشخص مثيراً للجدل، ولديه من الخصوم بمقدار ما لديه من الأصدقاء والحلفاء والمناصرين. فليس سهلاً أن يمرَّ شخص واحد في وزارة الإتصالات ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية، وليس سهلاً أن يغادر وزارة الإتصالات ليتسلمها نائبه في التيار الوزير السابق نقولا صحناوي، وأن يترك وزارة الطاقة ليتسلَّمها حليفه من حزب الطاشناق أرتور نظاريان، ثم مستشاره سيزار أبو خليل.
شخصٌ بهذه الطاقة وهذه الحيوية وهذا التخطيط كيف لا يكون له كل هؤلاء الخصوم ومحاولي وضع العصي في الدواليب.
جبران باسيل حامل عشرات الملفات، لا يقفل ملفاً ليفتح ملفاً، بل إنَّه يفتحها كلها على طاولته في آن معاً وحيثما كان، سواء في مكتبه في وزارة الخارجية أو في مقر التيار في حرش تابت أو في منزله في الرابية أو في البترون أو في اللقلوق، فحيثما يكون فإنَّ الملفات تكون أمامه، لا يهدأ ولا يدع فريق عمله يهدأ.
حلفاؤه بلغ بهم تأييده أنهم يضعونه بمصاف أمل الجمهورية، وخصومه بلغ بهم انتقاده أنَّهم يصفونه بأنه خيبة العهد. لكلِّ فريق حججه التي يقدمها ليعزِّز وجهة نظره.
الملف الأكبر الذي يعده هذه الأيام وزير الخارجية جبران باسيل، هو ملف مشاركته في الوفد اللبناني إلى واشنطن برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، هذه الزيارة ستكون من أهم الزيارات على الإطلاق للخارج حيث يُرتَقب أن تتكلَّل بلقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. المشاركون في عداد الوفد اللبناني يعكسون أيضاً أهمية الزيارة، فمن الأسماء المشاركة وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وعدد من المستشارين.
تأتي هذه الزيارة التي يُتوقَّع أن تتم في الأسبوع الأخير من تموز في وقتٍ تحضِّر دوائر السراي والخارجية لزيارةٍ لرئيس الحكومة ووزير الخارجية لموسكو في أيلول المقبل.
جبران باسيل عابر للتناقضات:
من حارة حريك إلى معراب، ومن واشنطن إلى موسكو، هو يشبه المرحلة أو أنَّ المرحلة تشبهه. وأسطع دليل على ذلك أنّه بامتياز مهندس ربط لبنان المقيم بلبنان المغترب من خلال مؤتمر الطاقة الإغترابية، الذي انعقد في أيار الماضي في دورته الرابعة بعدما كان انعقد في دوراته الثلاث على التوالي في السنوات الثلاث الماضية. ومن أهدافه:
تعزيز التراث اللبناني من خلال نشر الثقافة والتقاليد والرؤية اللبنانية في جميع أنحاء العالم، وإرساء الروابط بين الإنتشار والمقيمين، ما يوفّر فرصة لتبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات، وإنشاء علاقات تجارية واجتماعية.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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