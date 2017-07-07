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القنابل الموقوتة ومنها قنبلة النازحين تستدعي تفكيكاً عاجلاً
في لبنان سلسلة من القنابل الموقوتة التي إذا لم يتم تداركها وتفكيكها في الوقت المناسب، يكون انفجارها مدوِّياً وتكون أضرارها جسيمة وهائلة:
الدين العام قنبلة موقوتة، النفايات قنبلة موقوتة، الكهرباء قنبلة موقوتة، السلاح المتفلت واستسهال الجريمة قنبلة موقوتة، النازحون قنبلة موقوتة، والخطير في كل ما سبق أنَّ هذه القنابل لا يُعطِّلها مرور الزمن، بل إنَّها تتفاقم إذا طال الزمن وبقيت من دون تفكيك أو معالجة.
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القنابل الموقوتة الداخلية بالإمكان معالجتها إذا كان هناك حزمٌ من السلطة التنفيذية بالتعاون مع الإدارات المحلية كالبلديات وغيرها، هذا ينطبق على قنبلة النفايات. لكن هناك قنابل موقوتة لا تكفي المعالجات الداخلية لتفكيكها، بل تحتاج إلى إتصالات تتجاوز الحدود. إنَّها قنبلة النازحين السوريين، هذا النزوح الذي بدأ في العام 2011 وما زال مستمراً حتى اليوم، وفي معطياته:
إنَّه النزوح الأول في هذا القرن، وحتى من الحرب العالمية الثانية من القرن الماضي الذي يدوم منذ بدء الحرب حتى اليوم، فما من نزوح استمر ست سنوات كما هو حاصلٌ اليوم.
إنَّه نزوح من دون ضوابط:
نازحون يدخلون خلسة عبر معابر غير شرعية ومن خلال عصابات ومافيات تؤمن لهم هذا الدخول لقاء بدل مادي. ونازحون يدخلون بطريقة مشروعة لكنهم يكررون الدخول والعودة وعندها لا تنطبق عليهم صفة نازح، وفي الحالتين هناك ازدياد للأعداد.
المعطى الثالث أنَّ الولادات من جراء هذا النزوح بلغت في ستة أعوام 111000 مئة وأحد عشر ألف ولادة منهم مسجَّلون ومنهم غير مسجَّلين، غير المسجلين منهم سيشكِّلون مشكلة كبرى بالنسبة إلى لبنان، سوريا لن تعترف بهم لأنَّهم لا يحملون شهادات ولادة على أنَّهم سوريون، فماذا سيحصل في هذه الحالة؟
يبقون في لبنان إلى أن يحين ظرف تجنيسهم، تماماً كما حصل في السابق.
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المعطى الرابع أنَّ هناك تراخياً في تعاطي أجهزة وإدارات الدولة مع ملفات كثيرة تتعلَّق بالنازحين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك أكثر من مئة وأربعين مهنة غير مسموح للسوري أن يمارسها في لبنان، لأنه يشكِّل بذلك مزاحمة سورية للمهنيين اللبنانيين، ومع ذلك هناك مخالفات في لبنان لهذا القرار الصادر عن وزارة العمل لأنَّه ليست هناك رقابة كافية لضبط الأوضاع.
المعطى الخامس أنَّ الخلاف قائم حول آلية عودة النازحين، فمنهم مَن يعتبرون أنَّ هذه العودة يجب أنَّ تتم انطلاقاً من الإتصال بالحكومة السورية القائمة، ومنهم مَن يعتبر أنَّ العودة يجب أن تتم عبر الإتصال بالأمم المتحدة، وهناك مَن يتحدث أنَّ هناك قناة اتصال يجب أن تكون من خلال موفد رئاسي هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
أيَّاً تكن التباينات، فإنَّ الحديث الأبرز يجب أن يتركَّز على أولوية العودة أياً تكن الإعتبارات، لأنَّ البلد لم يعد قادراً على تحمُّل مليوني نازحٍ يشكِّلون خمسين في المئة من عدد سكان لبنان.
فما من بلد في العالم نسبة النازحين فيه هي خمسين في المئة من نسبة عدد سكانه.
في مطلق الأحوال فإنَّ الرئيس سعد الحريري وضع خارطة طريق لفوضى ملف النازحين، فاغتنم مناسبةً أكاديميةً ليحدِّد موقف الحكومة اللبنانية من خلال قوله:
نحن كدولة لبنانية، مهمتنا الأساسية هي مواجهة تداعيات النزوح على أهلنا وبلدنا اجتماعياً واقتصادياً، ومكافحة أيَّة محاولة لاستخدامه وسيلة لنقل الإرهاب إلى لبنان. نحن نحمِّل المجتمع الدولي مسؤولياته بالمساهمة بمواجهة أعباء النزوح على لبنان، وليست لدينا أيَّة مصلحة بأن نوجِّه للمجتمع الدولي رسالةً سلبية مفادها أنَّ لبنان قد تخلى عن المسار الذي اختاره بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية، واستبدله بمسار مجهول النتائج مع حكومة سورية مجهولة، أي الحكومة نفسها التي يحمِّلها المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة عن أزمة النزوح.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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