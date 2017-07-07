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موسم الصفقات أبعد من هامبورغ

آخر تحديث: منذ 32 دقيقة
المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية
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الكاتب: رفيق خوري
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الرمزية تتقدم على المضمون في لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. وهو لقاء تأخر قياسا على ما كان يريده الرجلان اللذان تبادلا الاعجاب الشخصي، وما بين واشنطن وموسكو من قضايا ملحّة للبحث، كما على القمة بين الرئيس الصيني شي جيبينغ وترامب في منتجعه الخاص في فلوريدا. لكن الظروف ليست ناضجة لصفقة بين رئيس أميركي مقامر يقول انه سيّد فن الصفقة وبين رئيس روسي مغامر يقول انه خبير في الاتصالات الشخصية.

وليس مجرد تاكتيك تفاوضي أن يسبق ترامب اللقاء بدعوة موسكو الى وقف سلوكها المزعزع للاستقرار ودعمها لأنظمة عدائية بينها سوريا وايران. ولا أن تتهم موسكو واشنطن بأنها تعرقل القضاء على داعش، وتعمل ما يساهم في تقسيم سوريا، وان يحذر بوتين من روسفوبيا بالقول ان نزعات العداء لروسيا مرتبطة بمساهمتها في انشاء عالم متعدد الأقطاب لا يروق للمحتكرين، أي الأميركان. فالعلاقات الأميركية - الروسية هي في أدنى مستوياتها. والمواقف مختلفة حيال مستقبل سوريا ودور ايران الاقليمي.

 

والبنتاغون لا يزال يرفض أي تنسيق وتبادل للمعلومات الحسّاسة مع روسيا في محاربة داعش. وليس أصعب من تراجع أميركا والغرب عن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على ضمّ شبه جزيرة القرم سوى تراجع بوتين عما فعله في أوكرانيا. فضلا عن ان تكبير قصة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جعل الضغوط الداخلية على ترامب أقوى من ان تسمح له بصفقة مع بوتين بمقدار ما تدفع بوتين الى الشك في قدرة ترامب على الوفاء بأي التزام. وخطر كوريا الشمالية في نظر أميركا ليس كذلك في نظر روسيا والصين.

والحيلة هي اللجوء الى نوع من الحزام الأوروبي لحماية انفتاح ترامب على بوتين. هذا ما يوحيه قول مستشار الأمن القومي الجنرال ماكماستر ان ترامب يريد ان تطور أميركا وكل الغرب علاقة بنّاءة أكثر مع روسيا. لكن علاقات ترامب صعبة مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وليست مريحة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي دعاه الى حضور احتفالات ١٤ تموز. ولم تندمل بعد جروح وصفه للحلف الأطلسي بأنه متقادم وامتداحه للتيارات الشعبوية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتشجيع الآخرين على الخروج. فضلا عن ان بوتين الذي يواجه مدّ الحلف الأطلسي الى أبواب روسيا متهم بزعزعة الاتحاد الأوروبي والناتو.

حتى مفاجآت الرئيس الذي يفاخر بأنه لا يمكن التنبؤ بأفعاله، فانها تخضع لضوابط المؤسسة.

المصدر: صحيفة الانوار اللبنانية

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رفيق خوري

رفيق خوري

ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .

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