- فن الاحتفاظ بالسُنَّة على الهامش
- هل أرسل ترامب وزير خارجيته تيلرسون وسيطًا في الأزمة الخليجية من أجل أن يفشل؟ ولماذا؟ وهل تعيش المنطقة مرحلة السكون الذي يسبق العاصفة؟
- توقعات الأبراج ليوم July 11, 2017
- السلطة تَرشَح وعوداً والحريري يُغطِّي الجيش... مَن زوّر قرار مجلس الوزراء؟
- الحريري يبدّد التأويلات حول لقائه قائد الجيش: لا شبهات على المؤسسة ودعمها غير مشروط
- الحريري يرفض فتح حزب الله أي معركة في جرود عرسال
- الحريري يُهدّئ التوتر السياسي ويحتوي المناخات السلبية إزاء الجيش
- «ضغوط» لتأجيل الحسم في الجرود... وحزب الله لن يضيّع الفرصة
- «مجموعة العشرين» تجتمِع سرّاً في بيت الوسط: عتاب وتنبيه للحريري
- رئيس الحكومة يتراجع: كلّ الدعم للجيش
- تقرير الجيش في وفاة الموقوفين الأربعة: قضوا قبل التحقيق معهم
- المغادرون.. مطار الدوحة.. القادمون
- السوريّ اليوم...
- ترامب الابن: التقيت المحامية الروسية بحثاً عن معلومات... مسيئة لسمعة كلينتون
- إيران تتمدد عسكرياً ... في شرق سورية
- اسرار مهمّة اللواء عباس ابراهيم في دمشق بشأن عودة النازحين
- رئيس «أرامكو» لا يستبعد أن يكون العالم متجهاً إلى نقص في الإمدادات النفطية
- فاليرو من فيورنتينا إلى إنترميلان
- إتفاق ترامب ـ بوتين: محطة؟ أم بداية تسوية؟
- معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح
- صدى ما قبل المعركة يتردّد... عرسال تترقّب الأعظم
- «إلغاء آلية التعيينات»... هل هو «البند السرّي» من «وثيقة بعبدا»؟!
- زحلة: دائرة التحالفات «المشربكة» يحسمها «المحايدون»
- انتخابات المعلّمين: 59 بالمئة للا أحد و«المستقبل» يزداد ترهّلاً
- بداية النهاية لداعش: عدو خدم الجميع
هل أرسل ترامب وزير خارجيته تيلرسون وسيطًا في الأزمة الخليجية من أجل أن يفشل؟ ولماذا؟ وهل تعيش المنطقة مرحلة السكون الذي يسبق العاصفة؟
دخول ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأمريكي، وقبله بوريس جونسون، نظيره البريطاني، إلى الأزمة الخليجية يعني أن جميع الوساطات الأخرى وصلت إلى طريقٍ مسدود، وأن “الحل” لم يعد خليجيًا صِرفًا مثلما كانت تُؤكّد جميع الأطراف.
لا نعرف ما هي “الوصفة السحرية” التي يحملها وزير الخارجية الأمريكي في جولته التي تستمر أربعة أيام، مثلما لا نعرف أيضًا لماذا انتظر شهرًا كاملاً للقيام بها، ولكن ما نعرفه جيّدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، لعبت دورًا كبيرًا في تأجيجها عندما اتهمت دولة قطر بدعم الإرهاب وتمويله على أعلى المستويات، وطالب الرئيس ترامب في أحد تغريداته بضرورة عقابها.
هناك عدّة تفسيرات لهذا التلكؤ الأمريكي الذي استمر شهرًا، واتّسم بالمواقف المُتناقضة بين الرئاسة ووزارتي الدفاع والخارجية، وأبرزها أن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للتحالف الرباعي السعودي الإماراتي المصري البحريني لـ”تأديب” دولة قطر، وتركيعها، وربّما تغيير نظامها أيضًا في نهاية المطاف، ولكن هذه الدول، لم تنتهز الفُرصة وتترجم تهديداتها بتحرّكات عسكرية على الأرض، واعتقدت أن قطع العلاقات وفرض الحصار الجوّي والبرّي والبحري كفيلٌ بإجبار قطر على التراجع وقبول المطالب الثلاث عشر، وتبيّن أن هذا الاعتقاد في غير محلّه.
***
ما يدفعنا إلى ترجيح هذه النظرية المُتداولة في أوساط غربية بقوّة، أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال أن مُسارعة تركيا بإرسال قوّات ومُعدّات عسكرية إلى الدوحة لعب دورًا كبيرًا في منع تدخّل عسكري كان في طور الإعداد.
التحالف الرباعي أسقط مطالبه الـ13 بعد انتهاء المُهلتين، الطويلة والقصيرة، وقال أنها لم تعد مطروحةً على طاولة البحث، أو حتى التنفيذ بسبب الرّد السلبي القطري عليها، مما يعني أن العمر الافتراضي للوساطة الكويتية انتهى رسميًا، وأن الأزمة تقف الآن على حافّة تطورات تصعيدية جديدة، اقتصادية وربّما عسكرية، إلا إذا تراجع أحد المُعسكرين عن شروطه، ولا يلوح في الأفق أي مؤشر في هذا الإطار.
وزير الخارجية القطري، أكّد اليوم مُجدّدًا مواقف قطر التي عبّرت عنها منذ بداية الأزمة، عندما قال “أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، أو لأي إجراء يقتصر عليها وحدها، داعيًا إلى حل يشمل الجميع″، والأكثر من ذلك إقدامه على إلقاء “كرة الإرهاب” في ملعب الخصم عندما قال “على السعودية والإمارات ألا تُعطينا دروسًا لأن لديهم مواطنين مُتّهمين بالتورّط في الإرهاب وتمويله”.
الدكتور أنور قرقاش الذي لمع نجمه في هذه الأزمة من كثرة تغريداته وأحاديثه الصحافية، وأصبح على غرار اللواء أحمد عسيري المُتحدّث باسم “عاصفة الحزم”، في التعاطي مع وسائل الإعلام، الدكتور قرقاش أغلق الباب في وجه الوساطتين البريطانية والأمريكية عندما قال في تغريدات جديدة اليوم “لن ينجح أي جهد دبلوماسي أو وساطة خيّرة، دون عقلانية، ونضج وواقعية من الدوحة”، وأضاف “الاختباء خلف مُفردات السيادة والإنكار يُطيل عُمر الأزمة ولا يقصرها”.
***
في ظل هذه التصريحات “الاستفزازية” من الجانبين تبدو فُرص الوساطات الغربية محدودة، إن لم تكن معدومة، ممّا يعني أن جهود الوزير تيلرسون لن تكون أفضل حالاً من وساطة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، الرجل الموصوف بالحكمة من جميع الأطراف، فإذا كان القطريون أو خُصومهم يريدون تقديم تنازلات فعلاً، فإنّهم كانوا سيقدمونها إلى أمير الكويت الذي يُخاطبه الخليجيون كَرَب الأسرة الخليجية.
من مُنطلق خبرتنا ومُتابعتنا للسياسات والتحرّكات الخليجية، يُمكن توقّع “هُدنة” غير مُعلنة من قبل المُعسكر المُضاد لقطر، من حيث عدم الإقدام على أي خطوات عملية تصعيدية، مثل تشديد العُقوبات الاقتصادية، وتجميد عُضوية قطر في مجلس التعاون، وإقامة قاعدة عسكرية للقوّات المصرية في البحرين، وحشد قوّات “درع الجزيرة”، انتظارًا لانتهاء الوساطة الأمريكية، وتجنّبًا لإحراج إدارة ترامب.
لا نستغرب، بل لا نستبعد أيضًا، أن يكون الرئيس ترامب أرسل وزير خارجيته في جولته المكوكية من أجل أن يفشل، لا أن ينجح، بما يُبرّر الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الأزمة، أي مرحلة تغيير النظام التي عبّر عنها أكثر من مسؤول قطري، من بينهم وزير الخارجية نفسه، وقالوا أنّهم مُستعدون للدّفاع عن بلدهم وسيادتهم.
هل نحن نعيش مرحلة السكون التي قد تسبق “عاصفة حزم” ثانية، ولكن في البيت الخليجي نفسه، وضد أحد أركانه؟
سننتظر حتى تنتهي وساطة تيرلسون، ويقفل عائدًا إلى واشنطن، للإجابة على هذا السؤال المشروع.. وحينها لكل حادثٍ حديث.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- هل أرسل ترامب وزير خارجيته تيلرسون وسيطًا في الأزمة الخليجية من أجل أن يفشل؟ ولماذا؟ وهل تعيش المنطقة مرحلة السكون الذي يسبق العاصفة؟
- مهرجانات الفرح انطلقت بقوة بعد استعادة الموصل رسميا وانهيار اهم معاقل “الدولة الاسلامية” ما هي المخاوف من مرحلة ما بعد الانتصار؟ وهل سيستمر التحالف؟ وهل ستبقى القوات الاجنبية؟ وهل ستبدأ الحرب الكردية العربية.. واين سيقف الامريكان فيها؟ وهل تصلح الحكومة الحالية لقيادة معركة الاعمار؟ وهل ستختفي “داعش”
- لماذا قتلوا الزعيم القذافي واطاحوا بنظامه.. ولماذا لم نندم على استخدام تعبير “ثوار الناتو”.. رسائل هيلاري كلينتون الالكترونية تجيب على هذين السؤالين وتكشف الاسرار والحقائق.. وتفسر أسباب الاعتداء الجنسي على الزعيم الليبي والتمثيل بجثمانه.. واليكم القصة كاملة
- تسع ملاحظات تكشف طبيعة المخطط المقبل لوزراء خارجية التحالف المضاد لقطر.. إجراءات تصعيدية جرى اعتمادها ستطبق تدريجيا ودون اعلان مسبق.. اجتماع مواز لقادة أجهزة الاستخبارات كان الأخطر.. وتوقيت مكالمة ترامب للسيسي يشي بالكثير.. واليكم توقعاتنا
- المهلة الثانية المؤقتة تلفظ “ساعاتها” الأخيرة.. والحديث عن قوات مصرية في جزيرة “حوار” البحرينية قبالة اليابسة القطرية الى جانب وحدات من “درع الجزيرة” يوحي بتزايد فرص الحل العسكري.. وتغيير لافت في “مهمة” القاعدة التركية
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- الازمة الخليجية وخسارة “الدولة الاسلامية” الوشيكة في الموصل تغيران خريطة التحالفات في سورية والمنطقة برمتها.. هل نرى تقاربا ايرانيا تركيا عراقيا برعاية روسية؟ وهل تنضم قطر الى التحالف الجديد؟
- بعد استعادة المسجد النوري الكبير ومعظم الموصل: اين اختفى البغدادي وأركان قيادته؟ وهل ستدخل التاريخ كأقصر “الخلافات الإسلامية” عمرا؟ وما هي الخيارات الثلاثة المتاحة امامها في المرحلة الجديدة؟
- السعودية لا تخوض حربا ضد “الإرهاب” وانما ضد “الإعلام الحر”.. واللواء عشقي يبشر ببدء عملية التطبيع “الكامل” مع إسرائيل.. وتسريع عودة جزيرتي “تيران” و”صنافير” تدشين لمرحلة جديدة وعلنية من التحالف السعودي الإسرائيلي وتطبيق اتفاقات كامب ديفيد رسميا.. واليكم “تغريدا” خارج السرب
- لماذا تقرع أمريكا طبول الحرب الكيماوية في سورية مجددا؟ وهل الأسد وحلفاؤه الروس على هذه الدرجة من الغباء لاستخدام هذا النوع من الأسلحة وفي مثل هذا التوقيت؟ وهل تتكرر فضيحة نيسان التي كشفها الكاتب الامريكي هيرش في “خان شيخون”؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)