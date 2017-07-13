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معركة جرود عرسال القرار لحكومة الرئيس الحريري وللعماد جوزيف عون
لا يترك الرئيس سعد الحريري مناسبةً إلا ويتحدث فيها عن المؤسسة العسكرية ودورها ومسؤوليتها في الحفاظ على الإستقرار. هذا الموقف تأكَّد في مستهل جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع وفي الإجتماع الذي تلاه لبحث مسألة النازحين، فأكد على أهمية الدعم الكامل للجيش اللبناني وقال إنَّ الجيش يقوم بمهماته بمحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين والإستقرار في كل المناطق، لافتاً إلى تحقيق شفاف تجريه المؤسسة العسكرية لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين.
كلام رئيس الحكومة هو رسائل غير مشفَّرة في أكثر من اتجاه عما يُحكى عن قرب معركة عرسال.
***
هناك وجهتا نظر في البلد:
وجهة نظر تقول إنَّ معركة عرسال اقتربت وإنَّ المسألة مسألة أيام، فيما وجهة النظر الثانية تقول إنَّ المعركة دونها صعوبات ومعوقات وعقبات.
وبين وجهتي النظر، ماذا تقول المعطيات؟
***
معطيات وجهة النظر الأولى تقول إنَّ المعركة اقتربت جداً، وإنَّ المسألة مسألة تفاصيل تقنية لميدانيات المعركة. الواضح أنَّ المشاركة فيها ستكون لحزب الله من الجانب اللبناني، ومن الجانب السوري هناك الجيش السوري.
ويأتي خيار المعركة بعدما توقفت المفاوضات بسحب مسلحي داعش من جرود عرسال، ومجموعات المسلحين يصل عددهم إلى نحو ألفي مقاتل. المفاوضات كانت تدور حول إمكان انسحاب المسلحين مع أسلحتهم الفردية إلى منطقة إدلب، أو تسليم السلاح والإتفاق مع النظام والعودة إلى الداخل السوري، أو تسليم السلاح والإنضمام إلى مخيمات النازحين.
كل هذه النقاط سقطت ليتبيَّن أنَّ لا نضوج للمفاوضات وأنَّ طبول المعركة هي الأقرب.
ويعتبر مؤيدو خيار المعركة أنَّ ضرب الإرهاب في جرود عرسال يضع حداً للحالة المتفلتة في تلك الجرود من ستة أعوام.
***
في المقابل، هناك وجهة نظر معاكسة تماماً، تنطلق من أنَّ هناك جيشاً لبنانياً، وهو الذي يؤمن الحدود وهو الذي يعرف الطرق المناسبة وهو الذي يتمسك بالقوانين المرعية الإجراء ويعرف الإتفاقات الدولية والمواثيق والمعاهدات ويتمسك بها، ولذا فإنَّ أي خروج عليها هو بمثابة إحراج للبنان في علاقاته الإقليمية والدولية.
إنطلاقاً من هذا المعطى فإنَّ كثيرين يرون أنَّه لا يحقُّ لأحد التقدم على قرار الحكومة اللبنانية والتقدم على خيار الجيش اللبناني، ويعتبر هذا الفريق أنَّ الدولة اللبنانية هي التي تحدد خططها السياسية والعسكرية والأمنية، من دون إذن من أحد ومن دون تدخل من أحد، ويعتبرون أنّه في حال تمَّ الخروج على هذه القواعد فإنَّ الإستقرار السياسي يمكن أن يهتز ويكون البلد قد دخل في دوامة لا يُعرَف كيف يخرج منها.
***
هذا الفريق يحسم الجدل فيقول:
لدينا مؤسسة عسكرية على رأسها قائد خرج من صفوفها من وراء المتاريس وليس من وراء المكاتب، وهو يتقدَّم ضباطه وعسكرييه ويعرف متى يجب على الجيش أن يضرب ومتى يجب أن يكتفي بالإستعداد.
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وفي الإستنتاج:
هناك ثلاثة مستويات على مستوى القرار الرسمي اللبناني، وهذه المستويات هي التي توحي بثقة الإستقرار الثابت والقرار الملائم للبنان:
المستوى الأول قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بصفته، وفق الدستور، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهذه الثقة تكتسب أهمية قصوى خصوصاً أنَّ العماد عون يأتي من خلفية عسكرية بصفته كان قائداً للجيش على مدى ستة أعوام.
المستوى الثاني الثقة بالقرار السياسي لرئيس الحكومة.
أما المستوى الثالث فهو الثقة بالخيار العسكري لقائد الجيش، خصوصاً أنَّ العماد جوزيف عون كان متسلِّماً منطقة عرسال قبل أن يتم اختياره قائداً للجيش.
وفي المحصِّلة، الوضع اللبناني لا يحتمل دعسات ناقصة هو في غنى عنها.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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