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الجيش والاقتصاد وحقوق الوطن والمواطن
نحن في حاجة الى ما تسميه حنة أرندت الحق في أن تكون لك حقوق. والفرصة باتت مفتوحة، أقله على صعيد الاستعداد، بعد سنوات طويلة من التصرف بحقوقنا. فالضائع في غابة العصبيات الطائفية والمذهبية وحماية الفساد والسطو على المال العام هو الحق في أن نكون مواطنين لتكون لنا حقوق المواطن. والمطموس في زحام المصالح وصراعات المحاور والمشاريع الاقليمية والدولية هو الحق في ان يكون لبنان وطنا لتكون له حقوق الوطن داخل حدوده وخارجها.
والوقت حان للاحتكام الى الدستور في حلّ اية أزمة بدل التحكم بالدستور وترك الأزمات تقود الى شل المؤسسات والتكيّف مع الفراغ. وحان للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج كما يقول الرئيس ميشال عون. فلا أولوية تتقدم حاليا على انجاز موازنة ٢٠١٧ بعد ١١ سنة من دون موازنات. ولا يبدّل في الأمر ان هذه الموازنة ليست بداية الانتقال الى الاقتصاد المنتج. فهي أقل من موازنة دكان: ٩١% من أرقامها لتغطية نفقات جارية، رواتب وايجارات وخدمة دين عام، و٩% فقط للانفاق الاستثماري. وهي مسبوقة بخطوة كبيرة في الاقتصاد الريعي تحت عنوان الهندسات المالية لتثبيت سعر الليرة.
لكن إقرار الموازنة يمكن ان يكون بداية النهاية للخروج من الإقتصاد الريعي، بحيث نصل بالفعل الى ضمان سعر الليرة ب الإنتاج لا بالريع والفائدة كما يقول رئيس الجمهورية. فليس من المعقول ان يصل عجز الكهرباء بين ١٩٩٢ و٢٠١٦ الى ٣٣ مليار دولار، اي ٤٤% من الدين العام ومن دون ان تحل مشكلة الكهرباء. ولا من المقبول ان تتزايد أرقام الدين العام وخدمته سنة بعد أخرى من دون أية خطة للتدرّج في ايفاء الدين العام.
ولا أولوية ثانية تتقدّم على دعم الجيش وأجهزة الأمن. وإذا كان الاقتصاد المنتج، لا الطفيلي والريعي، هو البنية التحتية القوية للسياسة التي تبني مؤسسات الدولة، فإن الجيش هو عمود الدولة التي عمادها الدستور. ففي عز الشغور الرئاسي والخلافات السياسية نجح الجيش في حماية الأمن الوطني والحفاظ على الحد المعقول من الإستقرار في منطقة تمور بالحروب والصراعات والتنظيمات الإرهابية. وفي ظل العودة الى الرئاسة وعمل المؤسسات قام الجيش بعمليات نوعية استباقية ضد الإرهابيين انقذت البلد من عمليات وحشية خطيرة. ولا شيء يؤذي لبنان اليوم اكثر من التهجّم على الجيش، وخصوصاً بعد عملياته الناجحة.
والوقت حان، تكراراً، للتوقف عن التصرّف كأن للآخرين حقوقاً علينا تتقدّم على حق لبنان في ان يمارس حقوقه كوطن ودولة.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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