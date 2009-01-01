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وزير الداخلية قال كلمته: لا للشارع
وزير الداخلية نهاد المشنوق أمسك جمرة التصعيد بيده فأطفأها، وتلقَّف كرة نار التظاهرات فرماها بعيداً، ولو لم يتخذ القرار الحازم في اللحظة المناسبة لكان يوم أمس ثلاثاء أسود من حيث المواجهة في ساحة الشهداء.
الوزير المشنوق استشعر الخطر الداهم فكلَّفته المسألة تغريدتين على تويتر قال فيهما:
بعد التشاور مع القيادات الأمنية المعنية اتّخذنا القرار بعدم الموافقة على أي طلب من أية جهة للتظاهر حفظاً للسلم والأمن الأهلي. واتبعها بتغريدة ثانية قال فيها:
لا يُتعب المغرّدون أنفسهم، الجيش اللبناني الخاضع لمجلس الوزراء مجتمعاً هو مؤسسة وطنية جامعة لكل لبناني وتحمي لبنان وجميع المقيمين على أرضه.
جاءت هاتان التغريدتان لتضعا حداً للتساؤلات عن موقف وزارة الداخلية من التهويل المتلاحق بالنزول إلى الشارع.
لم يقتصر الأمر على الوزير المشنوق، بل إنَّ سياسيين كثراً وقفوا إلى جانب الجيش لتفادي ما كان يحصل في السابق لجهة الحملات عليه، وجاء في طليعة هؤلاء النائب وليد جنبلاط الذي وجه نداءً قال فيه:
اتركوا الجيش اللبناني يقوم بواجباته بعيداً عن التحريض من هنا وهناك، ولا للتظاهرات حول موضوع النازحين. لا لتجربة 1975 و 1976 التي أساءت للبلاد وقسمتها. نعم للتمييز بين الإرهاب واللاجئ السوري.
مخاوف جنبلاط متأتية من أنَّه يستحضر المواجهات التي جرت مع الفلسطينيين بعد توقيع إتفاق القاهرة، ثم في مطلع السبعينيات وصولاً إلى أحداث صيدا، وكأنَّ قدر الجيش اللبناني أن يقع في مواجهة إما مع اللاجئين الفلسطينيين وإما مع النازحين السوريين.
في الأساس إنَّ التظاهرة ضد الجيش لا لزوم لها، فهو يتمتع بمناقبية مرتفعة، وحتى إذا شابت ممارسات بعض العناصر، بعض الأخطاء، فإنَّ هناك أسساً للمحاسبة، فالجيش هو مؤسسة وليس ميليشيا، والأمور فيه غير فالتة.
أما التحريض على الجيش فجاء من صفحة على فايسبوك إسمها إتحاد الشعب السوري في لبنان... للوهلة الأولى ساد الإعتقاد بأنَّ جهات مخابراتية تقف وراء هذه الصفحة، ليتبيَّن لاحقاً أنَّ الذي يدير الصفحة مقيم في منطقة تعمير عين الحلوة، فقام الأمن العام بعملٍ جبار من خلال تعقب الصفحة وتوقيف الذي يديرها، وهو من النازحين السوريين ومن مدينة الرقة السورية.
ومن خلال التحقيقات تبين أنه سبق أن أنشأ صفحة تحت إسم إتحاد الشعب الفلسطيني في لبنان، للإيقاع بين اللبنانيين والفلسطينيين.
في أيِّ حال، فإنَّ تظاهرة الأجنبي في لبنان تخضع للقانون الدولي وللمعاملة بالمثل بين الدولة المضيفة وقوانين دولة الأجنبي، فإذا كان مسموحاً للبناني أن يتظاهر في سوريا، يكون مسموحاً للسوري أن يتظاهر في لبنان.
في المحصِّلة، حسناً فعل الوزير المشنوق، لقد أراح الجميع من كل الإجتهادات، وقال كلمته:
لا للشارع.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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