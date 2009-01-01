- الدولة تُعاقب المواطنين: الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية تتراجع
- «قوات فصل» روسية إلى الجنوب السوري
- يوفنتوس سيعزز صفوفه بتشيسني ودي شيليو
- معركة بعبدا: القوات تحرج غاريوس فتُخرِجه من السباق
- فتح ملف النزوح السوري بتوقيت حزب الله
- اللعبة الجيوسياسية بين ترامب وايران
- وزير الداخلية قال كلمته: لا للشارع
- الأستراليان تفضح رجل الأعمال روني العويك
- بالفيديو: عنصر في قوى الأمن يضرب طفلاً في جونية
- هكذا تعاملت مدينة إيرانية مع الخليجيين!
- أستراليا: قائمة العار للمتاجر الغذائية غير الصحية في نيو ساوث ويلز
- مفاجأة صادمة.. دستور أستراليا لا يحمي حرية الفرد
- ميقاتي: عندما نعرف أكلاف "السلسلة" نحدد الموارد التي تحتاجها
- الرئيس ميقاتي يستقبل سفير بريطانيا
- مفاجأة مدويّة: فك ارتباط دمشق - "حزب الله" قريب!
- 15 ضريبة جديدة ستفرض عليكم.. تعرفوا إليها
- فرعية طرابلس وكسروان.. كفة إجرائها وتعطيلها متساويتان!
- كلمة مشتركة من ميقاتي وسلام والسنيورة.. في تهنئة السفارة السعودية
- بالفيديو: رئيس بلدية بيروت يتبرع بمليون دولار لنفسه!
- الطيب الرافعي أَحَبَهُ المُعْجَبون واحْتَرَمَهُ المُخْتَلِفون رحل الى الله وفي نفسه غُصصٌ
- هيئة الأمر بالمعروف تتحرك ضد فتاة ظهرت بلباس "غير محتشم" في أشيقر بالسعودية
- ندى أبو فرحات ترضع ابنها وصورة مثيرة للجدل!
- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- أول عروس عربية تشعل زفافها بالرقص على أغنية ديسباسيتو
- هذا هو سرُّ النكهة اللذيذة لبطاطا ماكدونالدز.. وإليك سعراتها الحرارية
اللعبة الجيوسياسية بين ترامب وايران
اللعب الأميركي مع ايران محكوم بقواعد اللعبة الداخلية. والمجال ضيّق جدا أمام أي رئيس، مهما يكن مزاجه الشخصي وتصوره السياسي، للخروج على رؤية المؤسسة وضغوطها في المسائل الخارجية المتعلقة بالمصالح الحيوية والأمن القومي الأميركي، وهكذا وجد الرئيس دونالد ترامب نفسه يلعبها ناعمة وخشنة في وقت واحد مع الجمهورية الاسلامية. فمن جهة، يوافق على تمديد العمل بالاتفاق النووي بين ايران ومجموعة ٥١، بعدما تعهد تمزيقه في يومه الأول في البيت الأبيض. ومن جهة أخرى تفرض ادارته عقوبات على مؤسسات وشخصيات ساعدت الحرس الثوري الايراني في برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
والاستعداد في واشنطن ظاهر لفرض عقوبات أوسع وأكثر إيلاما مع التوجه لوضع الحرس الثوري على لائحة المنظمات الارهابية. وأقل ردّ يأتي من طهران بلسان الجنرال محمد باقري هو ان فرض عقوبات على فيلق القدس يهدّد المصالح والقواعد والقوات الأميركية في المنطقة. لكن العقوبات ليست سوى جزء من اللعبة الجيوسياسية التي تديرها الادارة الأميركية الجديدة. والتهديد الايراني للقوات الأميركية في المنطقة ليس أيضا كل ما في خطة طهران للرد المباشر وغير المباشر في البطن الرخو لحلفاء أميركا.
ذلك أن ايران كانت تمثل مركز القوس في سياسة الرئيس باراك أوباما، كما قال نائب مستشار الأمن القومي المقرب جدا منه بن رودس في حديث مع النيويورك تايمس وما رآه هو ان عالم السنّة العرب الذي بنته المؤسسة الاميركية قد انهار. والحل بالنسبة الى اوباما كان القيام برهانين فشلا. اولهما الرهان على دور للاخوان المسلمين في مصر وتونس وتركيا، وهو ما سقط باسقاط حكم الاخوان في مصر. وثانيهما الرهان على تفاهم مع ايران حول القضايا الاقليمية بعد الاتفاق النووي، وهو ما رفض المرشد الاعلى علي خامنئي البحث فيه، على اساس ان العداء لاميركا من اسس الثورة.
والواضح عند ترامب الذي لا يمكن التنبؤ بافعاله واقواله هو العمل عكس سياسة اوباما. فهو توافق مع الدول العربية والاسلامية في قمة الرياض على اعطاء الاولوية لمحاربة الارهاب واعتبار الاخوان المسلمين قوة ارهابية. وهو اعلن بوضوح ان ايران أخطر دولة راعية للارهاب وان سياسته هي ضرب نفوذها وقطع اذرعها في المنطقة. لكن ترامب لا يزال بلا استراتيجية ولا خطة عمل. وليس لدى حلفاء اميركا العرب مشروع بل مواجهة مشروع، اما ايران، فان لديها مشروعا تقاتل دفاعا عنه في اربع عواصم عربية.
والسؤال هو: كيف يضرب ترامب الاسلام السياسي والنفوذ الايراني؟ والى أين بعد محاربة داعش؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
- اللعبة الجيوسياسية بين ترامب وايران
- الجيش والاقتصاد وحقوق الوطن والمواطن
- أي خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب؟
- رحيل مناضل طيّب بعد رحيل مرحلة
- توظيف مأساة النازحين في لعبة سياسية؟
- محادثات السلال الفارغة وخطوات التسويات الجزئية
- بداية النهاية لداعش: عدو خدم الجميع
- موسم الصفقات أبعد من هامبورغ
- الخلافات تحت السجادة والمخاطر على الأرض
- أبعد من خلاف المتفقين على عودة النازحين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)