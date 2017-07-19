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الحريري بعد إنجازَي قانون الإنتخابات والسلسلة... ماذا عن الإنجاز الثالث؟
في نهاية النهار الطويل، الثلاثاء من الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الحادية عشرة ليلاً، يفتح رئيس الحكومة دفتر الإنجازات ليدوِّن فيه:
إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ورقة السلسلة في الدفتر تأتي مباشرة بعد ورقة إقرار القانون الجديد للإنتخابات النيابية.
أكبر إنجازين في شهر واحد، لملفين صار عمرهما على طاولة النقاش عقدٌ من الزمن، فقانون الإنتخابات بدأ الحديث عن وضعه منذ إجراء إنتخابات 2009، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بدأ الحديث فيه منذ خمسة أعوام. لم يكن أحدٌ يجرؤ على مقاربة هذين الملفين لأنهما مشتعلان ويحرقان اصابع مَن يفتحهما ويفلفش أوراقهما. ولنتذكر ما كان يُقال:
سعد الحريري لا يريد قانوناً جديداً للإنتخابات، لأنَّ قانون الستين يناسبه، بل إنه لا يريد انتخابات نيابية بالمطلق، لأنها تسبب وجع رأس ولا بأس بالتمديد.
قطع الشك والتشكيك باليقين، وضع قانون الإنتخابات في البيان الوزاري ونال الثقة على أساسه، وأنجز قانون الإنتخابات، فبلع المشككون ألسنتهم.
صدر القانون في 17 حزيران 2017. لم يمر شهر على هذا الإنجاز حتى وضع نصب الأعين الهدف الثاني:
سلسلة الرتب والرواتب. قال كثيرون:
الحكومة لا تريد سلسلة الرتب والرواتب، رئيس الحكومة يعترض على أرقامها، وهناك صعوبة في تأمين إيراداتها.
يعرف الرئيس الحريري أنَّ الإستقرار الإجتماعي هو أساس الإستقرار السياسي.
سار في السلسلة حتى قبل الإنتهاء من الموازنة، وفي يوم واحد تمَّ إقرار السلسلة، وصار بإمكانه أن يزف إلى الشعب اللبناني الإنجاز الأول بعد الإنجاز الثاني في أقل من شهر، والإنجاز الثالث على الطريق، وهو إقرار الموازنة للمرة الأولى منذ إثني عشر عاماً.
لكن مع هذين الإنجازين المحققين، والثالث على الطريق، لا بد من الإضاءة على تحديات كبيرة في الطريق إلى مراكمة الإنجازات، وهذه التحديات يدركها الرئيس الحريري جيداً لأنه يعيش تفاصيلها يومياً.
إقرار السلسلة عملٌ كبير وإنجاز محقق، لكن الزيادات هي للقطاع العام، عند صدورها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. وهنا الأهمية القصوى الجدية وعدم ارتفاع الأسعار تحت طائلة المسؤولية، حيث من المفترض أن تكفي الضرائب لدفع السلسلة ونقطة على السطر.
جاءت السلسلة في لحظة داخلية بالغة التعقيد، فهناك الصرف على النازحين الذي يأكل من خزينة الدولة في ظل عدم توافر المساعدات الكافية، وهناك الأزمة الخليجية التي تؤثر سلباً على تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج. وهناك تركة العامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي التي أثرت على حركة الأعمال والإستثمارات.
إن مواجهة هذه الأمور، من خلال خطة حكومية تقوم على ضبط وضع الإدارة اللبنانية ووقف الهدر والفساد والتهرب الضريبي، من شأنه أن يخفف من الأعباء الآتية حتماً من السلسلة.
المسألة ليست سهلة، رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي اليوم الأول من الجلسة، قال:
لا شيء يعطى ببلاش فهناك زيادة ضرائب وإصلاحات. لكن ما يخشاه اللبناني هو أن يرى الضرائب ولا يرى الإصلاحات.
ولكن هل من علاقة بين البدء بتطبيق السلسلة وبين الموازنة؟
لوّح وزير المال أنَّ اعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة بحال إقرارها خلال شهر، وإلا تصبح ناجزة حكماً حتى ولو لم تقر الموازنة.
هذا يعني أنَّ تطبيق الزيادات سيتم بعد شهر، خصوصاً أنَّ الموازنة ليست سهلة المنال، في ظل استمرار النقاش حول تأمين الإيرادات الضريبية وقطع الحساب.
يبقى التحدي الأكبر هو مسألة تحديث إدارات الدولة، فكيف سيتم التوفيق بين الزيادات وترهل الإدارة؟
وكيف ستتم معالجة هذه المعضلة؟
إنه التحدي الأكبر بالنسبة إلى الرئيس الحريري، فهل يكون هذا التحدي هو الإنجاز الثالث؟
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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