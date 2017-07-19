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الضرائب والمرافق!
المهم تدبير الحال، بما لا يزعج حال المواطنين.
لكن المواطنين ليسوا مرتاحين الى الوضع، ولا الى ما يتربّص به من حالات مزعجة.
الأمور تأجلت أسبوعاً على الأقل.
والتأجيل لا يعني التصعيب.
لكن الوضع صعب للغاية.
أرهقوا الناس بالضرائب من دون إعلان.
لكن الضرائب نازلة على الناس بقضّها وقضيضها، وحامية وساخنة فوق الرؤوس والصدور.
والمشكلة مزدوجة:
كيف تمشي السلسلة من دون ضرائب؟
وكيف تسري الضرائب من دون مدفوعات؟
ربما يقع الحق على المواطن.
لكن المواطن منكوب، كما هي الخزينة منكوبة.
الإنسان، المغلوب على أمره منكوب بالديون.
ولكن، لا أحد يقول انه غير منكوب بالديون.
يبدو ان الأمور صعبة.
وان المعالجات أصعب من الواجبات القانونية.
إلا أن الوطن باقٍ في رحاب المعالجات والمساءلات.
كان الرئيس رفيق الحريري، يردّد بأن المعالجات أسهل من الحرتقات.
كان الناس يخافون من تفاهات العوارض، لكنهم تذكروا أن البلد مؤهل لكل اتجاه.
إلا أن الواجب، يبقى أقوى من المشاكل الهادرة بالمشاكل والإرتياب.
كان الرئيس أديب الشيشكلي يغادر مدينة زحلة، عندما فاجأه الرئيس صبري العسلي بأن لبنان لا يعيش من دون أحلام.
وعندما سأله عن الأحلام الكبيرة في عالم تسوده الأفكار الغريبة أجاب بأن الأحلام على الأبواب، لكنها تنتظر من يقطفها.
في موسم القطاف استدرك سعد الحريري أسباب الخوف، وقال لمن اجتمع بهم، إن الأحلام تختفي عندما تكثر الأفكار، وتزول.
في احد أيام الربيع، بادر الرئيس سعد الحريري، أنصاره والأصدقاء، بأن لبنان لا يمكن ان يعيش او يعتاش من دون ضرائب.
وهي ذريعة للمساومة، وحجّة للمراوحة في بلد يعتاش بالتوفيق بين الأزدهار الضريبي، وبين الضرائب المزحمة للناس، لأن الضرائب مثل الغنائم، لا تعيش الا بالتوافق بين الأمرين.
إنها اللعبة المنوط بالجميع ان يراهنوا على نغمة الإستقواء بالواجب، والتوفيق بين نعمة الديون ونعمة السداد بالجملة والمفرّق.
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فؤاد دعبول
كاتب وصحفي - مدير تحرير صحيفة الأنوار اللبنانية
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