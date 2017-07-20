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تمويل السلسلة كيف ستعالجه الحكومة؟
السلسلة حق لكن تمويلها، كما أقُرِّ في مجلس النواب، ليس حقاً على الإطلاق، وقد تدخل البلاد في نفق أزمة مالية واجتماعية واقتصادية ليس من السهل الخروج منه.
حين كتبنا عن إنجاز السلسلة، لم تكن السلة الضريبية قد نوقشت وصدرت، كان الأمل في أن يرأف النواب بحال اللبنانيين فيفتشون عن قرش الضريبة من خارج الجيوب. أما قد توافقوا على ما ارتكبوا، فإن الإنتقاد الأول جاء من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي بجرأته المعهودة لم يتوانَ عن وصف ما حصل بأنه خطأ في بعض البنود، فقال:
كان من الأفضل إقرار الموازنة أولاً ومن ثم السلسلة، وذكَّر حين كان قائداً للجيش كيف كانت تتخذ القرارات، مقارناً ذلك بما حصل في مجلس النواب:
على القائد أن يتحضّر لمعركته قبل الدخول فيها كي يتمكّن من تحقيق الإنتصار، إلا أنه في حال لم يتهيّأ ويتحضّر لها جيداً، يبدأ معركته مفتّشاً عن إمكانات وأدوات تمكّنه من الفوز وفي النهاية يخسر هذه المعركة وبالتالي الحرب التي يخوضها. من هنا كان يجب وضع دراسة لمعرفة تأثير هذه السلسلة على النمو الإقتصادي وعلى الإنتاج وعلى وضع لبنان المالي ولا سيما وأنَّ قيمة الدين العام بلغت 75 مليار دولار وقد ترتفع أكثر، ما سيؤثر بشكل كبير جداً على الوضع الإقتصادي.
ويختم الرئيس بنصيحة داعياً إلى بذل جهد إضافي لتصحيح بعض النقاط الواردة في السلسلة.
حين يبدأ انتقاد كيفية تمويل السلسلة من رأس الهرم، فماذا يبقى للآخرين أن يقولوا؟
هذا الإنتقاد من شأنه أن يؤدي إلى أن يضع رئيس الجمهورية يده على ما تمَّ إقراره للمطالبة بإدخال بعض التعديلات عليه قبل تصدُّع الهيكل.
الإعتراضات بدأت وقد تتخذ شكل كرة الثلج في الإعتراض:
مجلس القضاء الأعلى احتج على المس بصندوق تعاضد القضاة وبتجاوز راتب الموظف راتب القاضي هنا لا بد من الإشارة إلى غياب جدول رواتب عام في لبنان للعودة إليه لعدم الفوضى، وهذا الإحتجاج دفع بالجسم القضائي إلى الإعتكاف، وهي من المرات النادرة التي يعتكف فيها قضاة لبنان الذين طالبوا الرؤساء بالتدخل للمعالجة قبل الدخول في حيِّز التنفيذ.
مسؤول رفيع في أحد القطاعات الإقتصادية وصف ما جرى بأنه حفلة جنون ضرائبية وضعت الإقتصاد على حافة الإنهيار، من زاوية الضغط الضريبي الذي طاول 29 ضريبة، وكما القضاة، فإنَّ القطاعات الإقتصادية في حال تشاور للبحث في كيفية الرد على بعض ما تم إقراره. وستدعى الهيئات الإقتصادية إلى اجتماع عاجل لبحث الوضع في ضوء النسبة الضريبية المرتفعة.
لا بدَّ من التذكير أنَّ موظفي القطاع الخاص لم تشملهم الزيادات المقرِّة في السلسلة في حين أنَّ الضرائب ستؤثر عليهم بموازاة تأثيرها على غيرهم من المواطنين، هذا اللا توازن سيجعل القطاع الخاص في أزمة لأنه سيدفع الزيادات الضريبية المقررة من دون أن تكون زيادة الراتب قد لحقته.
أمّا وإذ رُفِعَت الأجور في القطاع الخاص، هنا الطامة الكبرى إذ معظم الشركات والمؤسسات الخاصة تترنح بين الصمود والإقفال، فمن إختارت الصمود في حال رفع الأجور مع الضرائب المفروضة لن يكون أمامها سوى خفض نفقاتها حسب ما يطالها أو الإقفال.
كل الأعمال معلقة على ترشيد الضرائب وضبط أماكن الهدر والفساد التي قد تكون من مكان واحد، مثل المرفأ، وقد تغطي حق وواجب المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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