- 3 شهداء ومئات الجرحى في معركة «استنزاف» حول الأقصى
- بالفيديو: خطيبته السابقة خلعت حذاءها ورقصت أمام عروسه لاستفزازها!
- أنا قلقٌ جدّاً على أميركا!
- معركة الجرود: نار الميدان ونار التداعيات سبع توصيات أممية “وقائية” حول لبنان
- مواجهات قاسية في الجرود وعشرات الضحايا
- رسائل ميقاتي: معارضة بناءة.. وجهوزية للانتخابات
- دراسة: البريطانيون الأكثر ترحيباً بالمنتجات التركية!
- توقعات الأبراج ليوم July 22, 2017
- معركة جرود عرسال من لبنان وسورية وتقدم لعناصر «حزب الله» وقتلى للجانبين
- حدث في مثل هذا اليوم July 22, 2017
- «حزب الله» يُشعل جبهة الجرود وتــرقُّب لزيارة الحريري الى واشنطن
- حزب الله يبدأ معركة مكلفة في بلدة عرسال الوعرة
- «حزب الله» أطلق معركة جرود عرسال بملاقاة «سباق الكبار»
- حزب الله والنظام السوري يفتتحان معركة «الجرود»
- خطّة ثلاثيّة دفاعيّة للجيش... «والرضوان» تتقدّم بسرعة نحو أهدافها
- حلفاء قطر
- ليفربول: كوتينيو ليس للبيع
- وطنيّات المشرق إذ تتعفّن
- العراق يسيطر على الموصل ولكن مَن يسيطر على العراق؟
- هل تأسيس جِهاز رئاسة أمن الدّولة المَرسوم “الأخير” الذي يُصدره العاهل السّعودي قبل تنازله عن العَرش لولي عَهده؟ وهل بات هذا التّنازل وشيكًا؟ وماذا يَجري في كواليس السّعودية هذه الأيام بالضّبط؟ وهل نحن أمام “انقلابٍ أبيض” غير مُفاجئ؟
- الخارطة السياسية في سنة الانتخابات: القوات اللبنانية.. سمير جعجع
- إقرار «صفقة» التشكيلات الديبلوماسية.. و«القوات» و«المردة» يعترضان
- معركة الجرود المتأخرة: توقيت حرب سوريا
- مرادي: السُنّة الإيرانيون مع ولاية الفقيه وموجودون في أسلاك الدولة ولهم مطالب
- معركة عرسال ترسم إحدى «المقاطعات السورية الجديدة»؟
أنا قلقٌ جدّاً على أميركا!
قلتُ لأحد البارزين نفسه من إيرانيّي نيويورك: أقنعت روسيا السعودية وإيران بعد وفاة عاهل الأولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعقد اجتماع على مستوى عالٍ للبحث في موضوع اليمن وقضايا أخرى. في آخر لحظة اعتذرت السعوديّة عن الحضور في وقت كان وزير خارجيّة إيران وصل إلى مكان الاجتماع. ربّما انتخاب ترامب رئيساً لأميركا جعل الرياض تُغيّر رأيها. لكنّها ربّما أخطأت لأن ترامب لم يُقلّع بعد داخل البلاد. ولن يُقاتل عنها في اليمن. ولذلك يبيعها سلاحاً بكمّيات ضخمة ويخلق فرص عمل لمواطنيه. ردّ: “هل تستطيع السعوديّة أن تحارب وتدافع عن نفسها؟ هل عندها جيش مُحترف، أم قوّات مُتفرّقة أُنشئت لأسباب داخليّة. نحن لا أطماع لنا في السعوديّة. نريد العيش معها. قرار مجلس الأمن الرقم 598 الذي أنهى حرب العراق – إيران فيه بند ينصّ على خطّة لتفاهم العراق وإيران ولمساعدتهما على حلّ مشكلاتهما المتعلّقة بالأمن والحدود وما إلى ذلك. نحن اقترحنا دائماً ولا نزال نقترح تعميم هذا الاتفاق. نأخذ منه هذه المادة ونطوّرها ونتّفق من خلالها مع السعوديّة على حلّ كل القضايا المختلف عليها”. تناولنا في آخر اللقاء موضوع التطرّف أو التشدّد الإسلامي، فقال: “هذا التطرّف له ينابيع عدّة اتّفقت وإيّاك عليها أبرزها الوهابيّة وعدم قيام الأزهر المعتدل” بالدور اللازم لتجفيف هذه الينابيع. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا إلى تحديث الإسلام ولم يوافقه الأزهر علانية. والعلماء في السعوديّة أو غالبيّتهم مُتشدّدة. ونحن لا نستغرب في حال أرسلت السعوديّة بعض جيشها إلى سوريا، أن ينضم قسمٌ منه إلى “داعش” والمتشدّدين. نحن في أي حال لم نقطع الاتصالات مع الأميركيّين”.
ماذا في جعبة الأمم المتحدة في نيويورك؟
في لقاء بارزٍ فيها سألت بداية عن كوريا الشمالية وعن مدى خطورة تصرّفاتها النووية والباليستيّة. أجاب: “طبعاً خطر كوريا الشمالية كبير، ولا بدّ من معالجته بالكثير من الحكمة والاتّزان والقوّة. وبالطريقة التي يعمل بها ترامب فإن هناك خوفاً أن تنطلق شرارة منها أو منه فتشتعل حرب لا مصلحة فيها لأحد. طبعاً لا تستطيع روسيا أن تساعد في حل هذا الموضوع الشائك. لكن الصين تستطيع. فهل بحث ترامب مع رئيسها في أثناء زيارته الأخيرة لأميركا في ذلك؟ وهل توصّل معها إلى اتفاق لمعالجة هذا الخطر؟ لا أحد يعرف. سيقول هو أنه يعتمد عليها. وهكذا فعل. المهم أن تلمس الصين جدّية واشنطن. فهي لا تريد طبعاً أن تُضرب كوريا الشماليّة، ولا تريد وحدة الكوريّتين الشماليّة والجنوبيّة. لكنها تريد أموراً عدّة من أميركا. وإذا وُعِدت بها أو حصل اتفاق على تنفيذها ستقوم الصين بكل ما يلزم للجم كوريا النوويّة وهو كثير. لكن من يضمن حصولها على ما تتعهّد أميركا لها به؟ ومن يضمن قدرة ترامب على الجدّية؟”.
بعد ذلك سألته عن الوضع الأميركي الراهن بعد بدء رئاسة ترامب وفي ضوء ما يتعرّض له وتتعرّض له بلاده جرّاء ممارساته وأسلوبه ولا سياسته؟ أجاب: “أنا قلقٌ جدّاً على أميركا. ترامب ليس رئيساً عميقاً. في محادثاته مع الرؤساء الأجانب ومن خلال تصريحاته معهم أو بعد الاجتماع بهم يُلاحظ الإنسان أنه ليس عميقاً، أو أنه لم يُجرِ محادثات معمّقة”. ثم سألني عن السعوديّة وتحديداً عن ولي وليّ العهد (صار الآن وليّ العهد) فيها الأمير محمد بن سلمان، فأبديتُ له رأيي في السياسة التي انتهجتها السعوديّة بعد وصوله وأبيه الملك إلى السلطة والتي أشعلت حرب اليمن وأثّرت على قضاياها في الداخل ومع الخارج. علّق: “انطباعي أن محمد بن سلمان يتّجه نزولاً أي يضعُف. وليّ العهد محمد بن نايف عنده تجربة ومحنّك. لماذا لا يتحرّك في رأيك؟”. أجبتُ: لأن انفجار خلاف داخل العائلة الحاكمة يؤذي الجميع. ردّ: “حرب اليمن كارثة. لماذا أعلنها محمد بن سلمان؟”. أجبتُ: ربما لأنه ظنّ أن الانتصار فيها سهل، ولأن ربحها يُعزّز مكانته في السلطة ويُساعده على خلافة والده الملك في الوقت المناسب. وربّما أيضاً لأنه ظنّ أن باكستان ومصر لن تُخيّبا أمله ولن تردّا طلبه منهما إرسال جيوش برّية تخوض القتال عن جيشه داخل اليمن. علّق: “هل تعرف أن وليّ عهد دولة الإمارات العربيّة المتحدة محمد بن زايد علاقته جيّدة مع محمد بن سلمان. لماذا فعل ذلك وما هي أسبابه”. بماذا أجبتُ؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 164
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
- أنا قلقٌ جدّاً على أميركا!
- كسرُ أميركا لإيران مستحيل... والعكس؟
- أميركا قطعت التواصل الجغرافي الإيراني - السوري؟
- روسيا في آخر تدخّلها العسكري وأميركا في بدايته؟
- في سوريا عاد "الممانعون" إلى نقطة الانطلاق؟
- "إسرائيل آمِنة وإيران مُنضبطة ولا دولة خلافة"
- "الحزب" يعتمد على "الرئيس" لـ"إقناع" باسيل
- من نُصدِّق "حزب الله" أم باسيل؟
- "مسوّدة" عقوبات أميركيّة أشمل على لبنان؟
- الحاكم مُهندِس بتخصّصات متنوّعة!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)