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الأيام اللبنانية في واشنطن إيجابيات تفوق السلبيات
من الأقوال المأثورة لرئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل والذي أصبح قاعدة ذهبية في علوم السياسة، قوله:
في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم، هناك مصالح دائمة.
كثيرون تذكَّروا هذا القول في معرض ترقب اللقاء اليوم في واشنطن بين رئيس حكومة لبنان سعد الحريري والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
منذ خمسة أعوام ونيف، وتحديداً في مطلع العام 2012، دخل الرئيس الحريري إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وما هي دقائق على بدء الإجتماع حتى أُدخلت وريقة إلى الرئيس أوباما، وعليها كلمات معدودات، مفادها أنَّ الرئيس سعد الحريري أصبح رئيس حكومة سابق، لأنَّ عشرة من وزراء حكومته أعلنوا استقالتهم منذ دقائق.
إعلان الإستقالة جاء من على منبر الرابية، واصطف وزراء الثلث المعطِّل، ومن أبرزهم وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل والطاشناق والمردة، بالإضافة إلى الوزير الذي كان محسوباً على رئيس الجمهورية لكنه استقال، ليصبح المستقيلون ثلثاً زائداً واحداً وتسقط الحكومة.
بعد خمسة أعوام ونيِّف إنقلبت الخصومة حتى إسقاط الحكومة، إلى تحالف قوي:
منبر الرابية أصبح في قصر بعبدا، وصار رئيس الجمهورية الغطاء الأساسي لحكومة الرئيس الحريري الثانية.
الوزراء والأحزاب الذين وقفوا في الرابية لإسقاط الحكومة الأولى، أبرزهم معه اليوم في واشنطن:
رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل.
الجميع يتطلعون إلى ما يمكن أن تحققه الزيارة في ظل تنامي التحديات التي تواجه لبنان.
أربعة أيام مكثفة، تمَّ الإعداد لها بعناية في دوائر رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ومصرف لبنان وقيادة الجيش.
الإجتماعات التحضيرية كانت بدأت أمس في دوائر الخارجية والخزانة الأميركية، ومن أبرز اللقاءات، اللقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
اليوم الثلاثاء هو اللقاء المنتظر بين ترامب والحريري، مع توقع بأن تكون هناك كلمتان لكل منهما إثر اللقاء، ثم تكون هناك محادثات بين الوفد اللبناني ونظرائهم الأميركيين.
في المقابل، هناك تحديات تواجه الزيارة وفي مقدمتها ما يُطبخ في الدوائر الأميركية من عقوبات على لبنان، وفي هذا المجال، يُحكى عن مشاريع قوانين لعقوبات على حزب الله:
مشروع قانون في الكونغرس ومشروعان في مجلس النواب، ووجود حاكم مصرف لبنان رياضة سلامة في عداد الوفد من شأنه أن يفتح هذه الملفات على مصراعيها، وهذا الدور يأتي مكملاً للوفد النيابي المصرفي الذي سبق أن زار واشنطن.
بمجرد حصول القمة اللبنانية - الأميركية، فهذا إنجاز للبنان بكل المقاييس، لأنه يعني أنَّ لبنان ما زال موجوداً في الملفات الأميركية ولم يدخل في دائرة التغييب أو النسيان.
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الهام فريحه
وُلدت السيدة إلهام فريحه في لبنان وهي الابنة الوحيدة، للراحل سعيد فريحه مؤسس "دار الصياد". تلقت علومها في لبنان وحصلت على إجازة في علم النفس من الجامعة الأميركية في بيروت. السيدة إلهام فريحه متزوجة ولها ابنة واحدة، كما انها تتقن ثلاث لغات. وتشمل هواياتها الفن والأدب والرياضة. وتعتبر السياسة من اولى اهتماماتها اليومية. وقد أرست علاقات صداقات واسعة في لبنان والعالم العربي.
العمل الصحفي:
عام 1973، عُينت رئيسة تحرير لمجلة جديدة اسمها " سمر" تصدر شهرياً كمجلة متخصصة. عام 1976 تمّ تعيينها نائبة للمدير العام في دار الصياد، وكانت مسؤولة عن المقر الرئيسي للدار ومكاتبها الموزعة في سائر العواصم الكبرى كلندن وباريس والقاهرة ودبي والرياض. وقد بلغ معدل عدد العاملين في الدار حوالى ثمانمائة. عام 1981، وتحت إشرافها، تمّ إصدار مجلة " فيروز". وبصفتها رئيسة تحرير لهذه المجلة، استطاعت أن ترتقي بها الى مستوى أفضل وأنجح مجلة تُعنى بشؤون المرأة. عام 2002 عينت مديرا عاما لدار الصياد حيث عكفت على برنامج جديد لتطوير الموارد البشرية والتقنية والنشرية. ولعبت دورا رئيسيا في استحداث اولى المطبوعات المتخصصة وفي موضوعات غير تقليدية في المنطقة العربية وفي جعلها عصرية شكلا ومضمونا. وتبلغ مطبوعات الدر حاليا والتي تشرف عليها السيدة فريحه 10 مطبوعات. أعادت تأهيل بناء الدار بعد الدمار الذي لقيه بسبب الحرب ومكننة العمل وتحسين جودة الإنتاج، قد تعرض مكتبها لقصف مباشر دمر بكامله. علما بأنه كان بإمكان السيدة فريحه ان تغادر البلاد إلى الخارج حيث كانت تملك منزلا في العاصمة الفرنسية بعيدا عن الهموم والمخاطر.
الأوسمة التي نالتها:
وسام اللجنة الوطنية ليوم الطفل عام 1987 بصفتها "من رموز المحبة والعطاء". وسام الاستحقاق الوطني من أعلى درجات الشرف قلده اياها رئيس الجمهورية اللبنانية عام 1988. "شهادة تقدير" وزير الزراعة اللبنانية عام 1998 لما بذلته في سبيل تعزيز القطاع الزراعي. جائزة الصحافة عام1992 من قبل "جمعية مصطفى وعلي امين" لصمودها احدى عشر عاما في ادارة الدار والقنابل تسقط فوق راسها" كما جاء في قرار التكريم.
لمحات من إدارتها لدار الصياد:
بين العام 1975 و 1991 اندلعت حرب مدمرة في لبنان اجتاحت جميع مناطقه وعصفت بكل قطاعاته ولم يبق فيه منطقة او مدينة او قرية لم تحترق في اتون الحرب التي ظلت مستعرة حتى المبادرة العربية الكريمة التي تمثلت في اتفاق الطائف. وقد تقطعت جرا ذلك وسائل التواصل والمواصلات وكان العمل والإنتاج يمران في مراحل بالغة التعقيد والخطورة. وكان الإعلاميون يتكبدون مخاطر جمة في أدائهم لواجباتهم المهنية. الأمر الذي فرض أعباء شديدة على المؤسسات الراغبة في الصمود وفي متابعة رسالتها وأداء واجبها الوطني والإعلامي. وكان قرار السيدة فريحه بالتعاون مع أشقائها عصام وبسام اهمية قيام "دار الصياد" بواجباتها مهما كلفها ذلك من تضحيات. ولم تكتف بذلك فحسب بل وبتحقيق قفزات نوعية تاريخية. وكانت حريصة طوال الوقت ولا تزال على إحاطة نفسها على الدوام بفريق من المساعدين الشخصيين والإداريين والباحثين والإعلاميين الأكفاء مدخلة في جسم الأسرة روحا من الاندفاع والتجدد. واستطاعت بقوة شخصيتها وصمودها ان تضرب المثل الحي للعاملين في الدار مقاسمة اياهم السراء والضراء والمحن والمخاطر، وشاطرتهم طعامهم ومأواهم، مداومة معهم العمل اليومي رغم المخاطر الجسدية الشخصية والعامة.
أمثلة قيادية: العمل في ظل المخاطر
اجتازت السيدة الهام أكثر من امتحان قاسي في هذا الصدد. ويتجلى ذلك في مثلين بارزين: الأول انها، وفي فترة بلغ فيها أوار المعارك حدا استحال فيه التجوال وتوقفت الإمدادات الورقية اللازمة للطباعة، توجهت بنفسها على رأس فريق من مساعديها إلى المرفأ حيث تراكمت لفائف الورق على الأرصفة ولا من يشيلها، وأشرفت، تحت أزيز الرصاص ودوى القذائف، على تأمين حاجتها والعودة بالقافلة إلى مبنى الدار وكان اجتياز الطريق أشبه بعبور الحدود بين الدول المتعادية. واما المثال الثاني فقد تجلى أبان الفوضى السياسية وبروز سلطات أمر واقع بعيدا عن سلطة الدولة وقواها الوطنية. اذ عمدت هذه القوى، الميليشيوية، بإثارة الاضطرابات داخل المؤسسات وتحريض العاملين على الشغب بهدف الاستيلاء عليها، فوقفت بوجه هذه القوى غير الشرعية وجها لوجه وحالت دون تحقيق إطماعهم غير مبالية بتهديد شخصي من اخطر المستويات. وقد تعرض منزلها للقصف المدفعي ...
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