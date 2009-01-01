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نقاش دقيق ومحرج في البيت الأبيض
المشهد في المكتب البيضوي اليوم يختلف عن المشهد عام ٢٠١١. وما تغيّر ليس فقط سيّد البيت الأبيض بل أيضا واقع الرئيس سعد الحريري. فالرئيس دونالد ترامب هو نقيض الرئيس باراك أوباما في السياسات الداخلية والخارجية. والحريري يدخل البيت الأبيض واثقا من انه لن يخرج رئيس حكومة مستقيلة كما حدث في المرة الماضية. إذ معه الوزير جبران باسيل الذي تلا في الرابية بيان استقالة الوزراء العشرة من الحكومة في ظلّ قرار محلّي - اقليمي بانهاء الحريرية السياسية، وخلفه تسوية سياسية بين خصوم الأمس في ظروف وحسابات متغيّرة. لكن التحديات أمام لبنان صارت أكبر، واللعبة الأميركية في المنطقة صارت أخطر.
ذلك أن لبنان ليس من دون موقع على خارطة الاهتمامات الأميركية. وآخر ما يحدّد هذا الموقع، مهما يكن حجمه، هو ما يردده عادة أصدقاء أميركا عن الديمقراطية والعيش المشترك ومختبر الحوار بين الأديان والعقائد. وأول ما يضعه على خارطة الاهتمامات والمصالح هو وجود حزب الله ودوره في حرب سوريا وفي العراق واليمن والكويت ومقاومته لاسرائيل وصواريخه الموجهة اليها، كما كانت الحال أيام منظمة التحرير الفلسطينية والوصاية السورية. ثم تأتي مواضيع النازحين السوريين، ودور الجيش من الاستقرار ومحاربة الارهاب، وأهمية موقع بيروت في تجميع المعلومات الأمنية عن كل التحركات في المنطقة، ومراقبة الخدمات التي تقدمها المصارف اللبنانية.
والكل يعرف ان النقاش سيكون دقيقا ومحرجا في موضوع حزب الله. فلا حرب حزب الله في جرود عرسال ضد الإرهاب الممثّل ب النصرة وداعش تحول دون وضعه في واشنطن على لائحة الإرهاب وتقديم ثلاثة مشاريع قوانين الى الكونغرس لتشديد العقوبات عليه. ولا اختيار السلطة نوعاً من النأي بالنفس عما يفعله حزب الله عسكرياً بحجة أنه صار قوة إقليمية أكبر من قدرتنا على المعالجة، يقنع ترامب وإدارته بحيث يتفهّم الوضع كما تفهّمه أوباما.
ومن الطبيعي ان يطلب الحريري المساعدة في إعادة النازحين السوريين الى بلادهم وتحمّل أعباء إقامتهم الحالية مع لبنان. لكن الواقع ان عودة النازحين ليست على جدول الأعمال الدولي وبالطبع الأميركي. فالأمم المتحدة ترى ان ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست متوافرة في سوريا المقطعة حالياً الى مناطق نفوذ. وبالمقابل، فإن ما على جدول الأعمال الى جانب ترتيب مناطق خفض التصعيد وتوزيع القوى المحلية، هو بقاء القوات الروسية والأميركية والايرانية والتركية في سوريا.
والممكن طبعاً هو البحث في زيادة المساعدات للجيش اللبناني لمحاربة الإرهاب، وتخفيف الضغط على المصارف، والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي. وليس هذا قليل الأهمية.
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رفيق خوري
ولد رفيق خوري في مشتى الحلو عام 1936 وتعلم في مدرسة ابن خلدون ثم علّم فيها . بعد أن اخذ البكلوريا بدأ دراسة الحقوق في الجامعة ولكن الظروف السياسية الصعبة أجبرته للهرب إلى لبنان بعد أن قضى فترة قصيرة في الحبس لميوله اليساريه . وسرعان ما تعرف بالعاملين في مجال الصحافة في لبنان وأخذ يكتب في عدة جرائد ومجلات حيث استقر فيه المطاف في دار الصياد وبسرعة رأس تحرير مجلة الصياد لمدة طويلة ثم رأس ولا يزال تحرير جريدة الأنوار . يعمل بالسياسة إلى جانب الصحافة ويعتبر من أكثر المدافعين عن حرية الرأي وحرية التعبير ومن ألمع الصحفيين في الشرق الأوسط . في بداية حياته كان له كتابي شعر الأول ( زنبق ودم ) كتبه في مشتى الحلو وفي بداية اغترابه عنها حيث ييبث في هذا الكتاب كل الحنين والشوق لسهرات المشتى وأيامها وخاصة أنه كان لا يستطيع المجيء إليها كذلك عبر في الكتاب عن أفكاره الثورية ودفاعه عن الثورات العربية والعالمية . ثم كان كتابه الثاني الذي وصف فيه بيروت ( بمدينة الحجارة ) . وبعد ذلك توقف عن كتابة الشعر والتزم السياسة والصحافة والمقالات الأدبية وخاصة فيما يتعلق بفيروز والرحابنة الذي كان معهم منذ البداية وكتب لهم أكثر من ثلاثة عشر اسكتش حسب ما قاله منصور الرحباني وكان ولا يزال من أكثر المقربين منهم حتى أن عاصي الرحباني في أواخر حياته كان يعتمد عليه ليعرف ما يدور في العالم .
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